R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i c i o t t o m i l a f i r m e r a c c o l t e i n p o c o p i ù d i 1 0 g i o r n i . S o n o i l 3 5 % d e l l e 5 0 . 0 0 0 n e c e s s a r i e p e r p o t e r p r e s e n t a r e l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e a l P a r l a m e n t o , p e r a u m e n t a r e d i 5 e u r o i l c o s t o d i t u t t i i p r o d o t t i d a f u m o e d a i n a l a z i o n e d i n i c o t i n a . T u t t i i c i t t a d i n i m a g g i o r e n n i p o s s o n o f i r m a r e , a n d a n d o s u l l a p i a t t a f o r m a d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a e u t i l i z z a n d o l o S p i d , l a C i e ( C a r t a d i i d e n t i t à e l e t t r o n i c a ) o l a C n s ( C a r t a n a z i o n a l e d e i s e r v i z i ) . L a c a m p a g n a ( h t t p s : / / 5 e u r o c o n t r o i l f u m o . i t ) , l a p r i m a d e l g e n e r e m a i r e a l i z z a t a i n I t a l i a , è p r o m o s s a d a A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i e F o n d a z i o n e A i o m . O g g i , n e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o , l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i c h e a d e r i s c o n o a l l ’ i n i z i a t i v a l a n c i a n o u n a p p e l l o a f i r m a r e , p e r r a g g i u n g e r e q u a n t o p r i m a l e 5 0 . 0 0 0 f i r m e n e c e s s a r i e . L ’ o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l a c a m p a g n a è c o n t r a s t a r e i l t a b a g i s m o . O g n i a n n o , i n I t a l i a , c i r c a 1 0 5 m i l a c a s i d i c a n c r o , i l 2 7 % d e l t o t a l e , è d e t e r m i n a t o p r o p r i o d a l f u m o . I n s e c o n d o l u o g o , l a c a m p a g n a v u o l e r e p e r i r e r i s o r s e p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . P e r p o t e r g a r a n t i r e l ’ a l t a q u a l i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a e a t u t t i l ’ a c c e s s o a l l e c u r e i n n o v a t i v e , è n e c e s s a r i o i n v e s t i r e d i p i ù i n p r e v e n z i o n e . S i s t i m a c h e p i ù d e l 4 0 % d e i d e c e s s i p e r c a n c r o s i a d o v u t o a f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i , c o m e f u m o , c o n s u m o d i a l c o l , d i e t a s c o r r e t t a , s o v r a p p e s o e o b e s i t à . L ’ I t a l i a , n e l 2 0 2 3 , h a d e s t i n a t o a l l a p r e v e n z i o n e i l 4 , 6 % d e l l a s p e s a s a n i t a r i a c o m p l e s s i v a , u n a p e r c e n t u a l e , s e s i c o n s i d e r a n o i P a e s i e u r o p e i , i n f e r i o r e a q u e l l e d i R e g n o U n i t o ( 5 , 6 % ) , O l a n d a ( 5 , 2 % ) e G e r m a n i a ( 4 , 8 % ) . " O g g i s i c e l e b r a l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o – s p i e g a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e A i o m - . L a c a m p a g n a ' 5 e u r o c o n t r o i l f u m o ' è i n l i n e a c o n l e f i n a l i t à d e l l a g i o r n a t a , t r a c u i r i e n t r a p r o p r i o l ’ i n f o r m a z i o n e s u i f a t t o r i d i r i s c h i o . I n p o c h i g i o r n i d a l l a n c i o d e l l ’ i n i z i a t i v a m i g l i a i a d i c i t t a d i n i h a n n o f i r m a t o . C i r c a 3 0 s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e o l t r e 1 5 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e f o n d a z i o n i h a n n o a d e r i t o . S i a m o s o d d i s f a t t i , m a s e r v e u n u l t e r i o r e s f o r z o p e r a r r i v a r e a l l e 5 0 . 0 0 0 f i r m e n e c e s s a r i e . I l f u m o d i t a b a c c o è i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o o n c o l o g i c o . S e n z a d i m e n t i c a r e g l i a l t r i s t i l i d i v i t a s c o r r e t t i . I l c o n s u m o d i a l c o l è c o r r e l a t o a 7 t i p i d i c a r c i n o m a e i l g r a v e e c c e s s o p o n d e r a l e a 1 2 . N o n o s t a n t e q u e s t e e v i d e n z e , i n I t a l i a i l 2 4 % d e g l i a d u l t i f u m a , i l 3 3 % è i n s o v r a p p e s o e i l 1 0 % è o b e s o , i l 5 8 % c o n s u m a a l c o l e i l 2 7 % è s e d e n t a r i o " . " L a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t a l o s t r u m e n t o p e r r i d u r r e i l n u m e r o d e i c a s i d i t u m o r e e p e r s o s t e n e r e l ’ i n c r e m e n t o d e l l e u s c i t e p e r l e c u r e i n n o v a t i v e – c o n t i n u a D i M a i o - . N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , l a s p e s a p u b b l i c a p e r i f a r m a c i a n t i - c a n c r o è s t a t a p a r i a 5 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , i n a u m e n t o d e l 1 3 , 8 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , r a p p r e s e n t a n d o q u a s i i l 2 0 % d e l l a s p e s a f a r m a c e u t i c a p u b b l i c a t o t a l e . L ’ i n n o v a z i o n e n o n è s o l o u n c o s t o , m a s i t r a d u c e i n v i t e s a l v a t e " . N e l n o s t r o P a e s e , n e l 2 0 2 6 r i s p e t t o a l p e r i o d o 2 0 2 0 - 2 0 2 1 , è s t i m a t a u n a d i m i n u z i o n e d e i t a s s i d i m o r t a l i t à o n c o l o g i c a d e l 1 7 , 3 % n e g l i u o m i n i e d e l l ’ 8 , 2 % n e l l e d o n n e . S o n o d a t i m i g l i o r i n e l c o n f r o n t o c o n l a m e d i a e u r o p e a ( - 7 , 8 % n e g l i u o m i n i e - 5 , 9 % n e l l e d o n n e n e l 2 0 2 6 r i s p e t t o a l p e r i o d o 2 0 2 0 - 2 0 2 2 ) . " I n I t a l i a i l 6 3 % d e l l e d o n n e e i l 5 4 % d e g l i u o m i n i s o n o v i v i a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i e a l m e n o u n p a z i e n t e s u q u a t t r o è t o r n a t o a d a v e r e l a s t e s s a a s p e t t a t i v a d i v i t a d e l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e e p u ò r i t e n e r s i g u a r i t o – s o t t o l i n e a D i M a i o - . L e t e r a p i e a n t i - c a n c r o s o n o c a r a t t e r i z z a t e d a m e c c a n i s m i d i a z i o n e s e m p r e p i ù s p e c i f i c i . L a t r a n s i z i o n e v e r s o t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i a d a l t a c o m p l e s s i t à , c o m e l ’ i m m u n o t e r a p i a e g l i a n t i c o r p i f a r m a c o - c o n i u g a t i , o f f r e o p z i o n i i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e l e p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e i n u n n u m e r o c r e s c e n t e d i s i t u a z i o n i c l i n i c h e , m a p o n e q u e s t i o n i l e g a t e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e . L a d i s p o n i b i l i t à d i n u o v e s t r a t e g i e d e t e r m i n a , i n o l t r e , l a n e c e s s i t à d i d e f i n i r e l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e p e r s t a b i l i r e l a c o r r e t t a s e q u e n z a d i q u e s t i f a r m a c i " . I l t e m a d e l W o r l d C a n c e r D a y è ' U n i t e d b y U n i q u e ' , p e r s e n s i b i l i z z a r e c i t t a d i n i , p a z i e n t i e I s t i t u z i o n i a c o n s i d e r a r e l ’ u n i c i t à d i o g n i p e r s o n a c o l p i t a d a l c a n c r o , g a r a n t e n d o u n a p r e s a i n c a r i c o c h e t e n g a c o n t o d e g l i a s p e t t i e m o z i o n a l i , p s i c o l o g i c i e s o c i a l i l e g a t i a l l a m a l a t t i a . A i o m e F o n d a z i o n e A i o m , c h e o r g a n i z z a n o o g g i a R o m a i l c o n v e g n o n a z i o n a l e W o r l d C a n c e r D a y , a d e r i s c o n o a l l a g i o r n a t a m o n d i a l e . A l i v e l l o g l o b a l e , i n u o v i c a s i d i t u m o r e s o n o p i ù c h e r a d d o p p i a t i d a l 1 9 9 0 , r a g g i u n g e n d o i 1 8 , 5 m i l i o n i n e l 2 0 2 3 , e i d e c e s s i o n c o l o g i c i s o n o a u m e n t a t i d e l 7 4 % , a r r i v a n d o a 1 0 , 4 m i l i o n i . " I n 1 0 a n n i , i n I t a l i a , s o n o s t a t i t a g l i a t i 1 . 0 9 1 p o s t i l e t t o p u b b l i c i i n O n c o l o g i a m e d i c a : n e l 2 0 1 3 e r a n o 5 . 2 3 4 , r i d o t t i a 4 . 1 4 3 n e l 2 0 2 3 – s p i e g a D i M a i o - . N e l 3 0 % d e i c e n t r i m a n c a a n c o r a l ’ a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e o n c o l o g i c a e p i ù d e l l a m e t à d e l l e s t r u t t u r e ( 5 2 % ) è p r i v a d e i c o o r d i n a t o r i d i r i c e r c a c l i n i c a , f i g u r e e s s e n z i a l i p e r c o n d u r r e l e s p e r i m e n t a z i o n i . A n c h e a s p e t t i i m p o r t a n t i d e l l ’ a s s i s t e n z a , c o m e l a p s i c o l o g i a c l i n i c a e l a n u t r i z i o n e c l i n i c a , r i m a n g o n o s u b o t t i m a l i i n m o l t e r e a l t à . O l t r e a p o s t i l e t t o e o s p e d a l i p i ù m o d e r n i , s e r v o n o p i ù m e d i c i e i n f e r m i e r i . L a s c a r s i t à d i s p e c i a l i s t i s t a i n f a t t i i n t e r e s s a n d o a n c h e l ’ o n c o l o g i a , s e b b e n e i n m i s u r a m i n o r e r i s p e t t o a d a l t r e s p e c i a l i t à . I n o l t r e v a n n o r e a l i z z a t e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o l e R e t i o n c o l o g i c h e r e g i o n a l i , o g g i a t t i v e s o l o i n c i r c a l a m e t à d e l l e R e g i o n i . S o l o c o s ì p u ò e s s e r e g a r a n t i t a l a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e i n t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a " . " N e l 2 0 2 5 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 3 9 0 . 0 0 0 n u o v i c a s i d i c a n c r o , c o n u n a s o s t a n z i a l e s t a b i l i t à r i s p e t t o a l 2 0 2 4 – a f f e r m a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - . F o r t u n a t a m e n t e a u m e n t a n o l e p e r s o n e v i v e d o p o l a d i a g n o s i . D a l l ’ a l t r o l a t o , q u e s t o r i s u l t a t o p o s i t i v o d e t e r m i n a u n a r i p e r c u s s i o n e s u c h i s i p r e n d e c u r a d i l o r o . L a g e s t i o n e o t t i m a l e d e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o è u n l a v o r o d i s q u a d r a c h e c o i n v o l g e o p e r a t o r i s a n i t a r i e c a r e g i v e r e p e r m e t t e r e d a v v e r o l a p e r s o n a a l c e n t r o d o b b i a m o p r o t e g g e r e a n c h e c h i c u r a : o g g i , s e c o n d o d a t i d i s p o n i b i l i , g l i o n c o l o g i a r r i v a n o a d e d i c a r e o l t r e l a m e t à d e l l o r o t e m p o a d a t t i v i t à b u r o c r a t i c h e e a m m i n i s t r a t i v e , s o t t r a e n d o e n e r g i e a l l a r e l a z i o n e e a l l a q u a l i t à d e l l a v i s i t a . E n o n è u n d e t t a g l i o : i l b e n e s s e r e d e g l i o p e r a t o r i è u n a p r i o r i t à d i s a l u t e p u b b l i c a , t a n t o c h e s i s t i m a c h e f i n o a 8 g i o v a n i o n c o l o g i s u 1 0 s i a n o c o l p i t i d a b u r n o u t . I n p a r a l l e l o , d o b b i a m o r i c o n o s c e r e i n m o d o s t r u t t u r a l e i l r u o l o d e i c a r e g i v e r f a m i l i a r i c h e i n I t a l i a s o n o c i r c a 7 m i l i o n i e r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e e s s e n z i a l e d e l p e r c o r s o d i c u r a . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e c h e i l d i s e g n o d i l e g g e s u l c a r e g i v e r , a p p r o v a t o d a l G o v e r n o i l 1 2 g e n n a i o 2 0 2 6 e o r a i n d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e , a r r i v i r a p i d a m e n t e a t u t e l e c o n c r e t e " . I l c a n c r o d e t e r m i n a c o n s e g u e n z e n e g a t i v e a n c h e s u l l a s a l u t e m e n t a l e . I l 2 0 % d e l l e p e r s o n e c o n t u m o r e è c o l p i t o d a d e p r e s s i o n e , i l 1 0 % d a a n s i a e o l t r e i l 5 0 % s v i l u p p a d i s a g i o p s i c o l o g i c o . È s i g n i f i c a t i v o a n c h e l ’ i m p a t t o s u l l a p r o d u t t i v i t à . S i s t i m a c h e i l c a n c r o i m p e d i s c a l a p a r t e c i p a z i o n e a l m o n d o d e l l a v o r o d i a l m e n o 1 , 1 m i l i o n i d i c i t t a d i n i i n E u r o p a . G l i u o m i n i e l e d o n n e c o n d i a g n o s i d i t u m o r e h a n n o , r i s p e t t i v a m e n t e , i l 7 % e i l 1 0 % d i p r o b a b i l i t à i n m e n o d i t r o v a r e u n i m p i e g o r i s p e t t o a l l e p e r s o n e s e n z a c a n c r o . " L e d i f f i c o l t à f i n a n z i a r i e , a s s o c i a t e a l l a d i m i n u z i o n e d e l l e e n t r a t e d o p o l a d i a g n o s i d i t u m o r e , p o s s o n o i n f l u e n z a r e n e g a t i v a m e n t e l a s a l u t e m e n t a l e , l a q u a l i t à d i v i t a e l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i – c o n c l u d e F r a n c e s c o P e r r o n e , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - . I n o l t r e , l a m a n c a n z a d i u n a o c c u p a z i o n e o l a r i d u z i o n e d e l r e d d i t o p o s s o n o p o r t a r e a l l ’ i s o l a m e n t o s o c i a l e , l i m i t a n d o l o s v i l u p p o d e l l e c a p a c i t à p e r s o n a l i e p r o f e s s i o n a l i . I p a z i e n t i o n c o l o g i c i h a n n o n e c e s s i t à d i t e m p o p e r i t r a t t a m e n t i e l e v i s i t e m e d i c h e . E g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l e t e r a p i e p o s s o n o i n f l u e n z a r e l a c a p a c i t à d i s v o l g e r e l e a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l i , s o p r a t t u t t o n e i p e r i o d i d i t r a t t a m e n t o a t t i v o . T u t t i q u e s t i f a t t o r i c o n d i z i o n a n o l e p r e s t a z i o n i l a v o r a t i v e , l ’ a c q u i s i z i o n e d i c o m p e t e n z e , l a p r o g r e s s i o n e d e l l a c a r r i e r a e i l r e d d i t o . U n a p p r o c c i o a 3 6 0 g r a d i d e l l a c u r a d e l c a n c r o d e v e c o n s i d e r a r e a n c h e q u e s t i a s p e t t i " .