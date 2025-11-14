R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A V e r o n a i l p r o s s i m o f i n e s e t t i m a n a u n a s e r i e d i e v e n t i r e a l i z z e r a n n o u n p e r f e t t o c o n n u b i o t r a p r e v e n z i o n e , s p o r t , s c i e n z a e a m b i e n t e i n n o m e d e l l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a , n e l m e s e d i n o v e m b r e d e d i c a t o a l l a s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e p o l m o n a r e . U n i m p o n e n t e t u n n e l a f o r m a d i s i g a r e t t a , l u n g o 1 4 m e t r i e a l t o 3 , d o m i n e r à i l p a e s a g g i o d e l l a s t o r i c a P i a z z a B r a . A l s u o i n t e r n o , u n p e r c o r s o m u l t i m e d i a l e i n f o r m e r à s u i d a n n i d e l f u m o d i t a b a c c o e s u l l e p a t o l o g i e f u m o - c o r r e l a t e . L e p e r s o n e i n t e r e s s a t e p o t r a n n o e f f e t t u a r e u n a s p i r o m e t r i a , c o n i n g r e s s o l i b e r o e g r a t u i t o . È i l t r e d i c e s i m o a p p u n t a m e n t o , u l t i m a t a p p a d e l 2 0 2 5 , d e l l ’ o t t a v a e d i z i o n e d i ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ , c a m p a g n a i t i n e r a n t e p r o m o s s a d a W a l c e - W o m e n A g a i n s t L u n g C a n c e r i n E u r o p e A p s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S t r u t t u r a d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a d i V e r o n a , c h e h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o i n c o n d i z i o n a t o d i C o m u n e d i V e r o n a , A i p o – I t s / E t s e d e l d i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a p e r l a M e d i c i n a d i i n n o v a z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i V e r o n a . A l t a g l i o d e l n a s t r o s a r à p r e s e n t e E l i s a L a P a g l i a , a s s e s s o r e a l l a S a l u t e e s e r v i z i d i p r o s s i m i t à d e l C o m u n e d i V e r o n a . L ’ i n i z i a t i v a - i n f o r m a l ’ a s s o c i a z i o n e i n u n a n o t a - è r e a l i z z a t a g r a z i e a l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a t o d i A s t r a Z e n e c a . Q u e l c h e r e n d e l a c a m p a g n a d i W a l c e p r o t a g o n i s t a i n d i s c u s s a d e l w e e k e n d v e r o n e s e è l a p r e s e n z a i n c o n t e m p o r a n e a d i 2 e v e n t i d i g r a n d e r i l i e v o s c i e n t i f i c o e s o c i a l e : d o m e n i c a 1 6 l a p r e s t i g i o s a E u r o s p i n V e r o n a R u n M a r a t h o n 4 2 K m / 2 1 K m e l a F a m i l y R u n , i n i z i a t i v e s p o r t i v e c h e s o s t e n g o n o i l p r o g e t t o A m a t i – A t t i v i t à m o t o r i a a d a t t a t a p e r p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e , d i c u i W a l c e A p s è C h a r i t y P a r t n e r e , d a v e n e r d ì 1 4 a d o m e n i c a 1 6 , i l a v o r i d e l X X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a p n e u m o l o g i a i t a l i a n a . “ R a r a m e n t e a c c a d e u n a c o n c o m i t a n z a d i e v e n t i c h e , s e p p u r i n m a n i e r a d i v e r s a , s o t t o l i n e a n o l a r i l e v a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e , d e l l ’ a t t i v i t à f i s i c a e c o n s e n t o n o a l t e m p o s t e s s o d i d i f f o n d e r e c o n o s c e n z e s u l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , i n p a r t i c o l a r e s u l t u m o r e d e l p o l m o n e – d i c h i a r a S i l v i a N o v e l l o , p r e s i d e n t e W a l c e A p s – q u e s t a è l ’ u l t i m a d e l l e 1 3 t a p p e 2 0 2 4 - 2 0 2 5 d e l l a c a m p a g n a ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ’ c h e h a r i s c o s s o a m p i a p a r t e c i p a z i o n e e g r a n d e a f f l u s s o d i g i o v a n i . I l f a t t o c h e q u e s t a t a p p a s i p o s i z i o n i t r a 2 e v e n t i d i a l t o p r o f i l o è p e r W a l c e u n m o m e n t o d i e n o r m e i m p o r t a n z a i n q u a n t o d a s e m p r e i m p e g n a t a a r e a l i z z a r e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e p r e v e n z i o n e p r i m a r i a , c o n s a p e v o l e d e l l e r i c a d u t e p o s i t i v e c h e q u e s t e a t t i v i t à h a n n o s u i d a t i d i i n c i d e n z a e m o r t a l i t à d e l t u m o r e p o l m o n a r e . I n o l t r e , W a l c e r i c o n o s c e a n c h e i l v a l o r e d e l l ’ a t t i v i t à f i s i c a p e r i p a z i e n t i , i n l i n e a c o n l e u l t i m e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e p r e s e n t a t e a l c o n g r e s s o m o n d i a l e a m e r i c a n o d i o n c o l o g i a m e d i c a l o s c o r s o g i u g n o c h e , p e r l a p r i m a v o l t a , v a l i d a n o l ’ e s e r c i z i o f i s i c o a l l a s t r e g u a d i f a r m a c o n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i c o n u n a e v i d e n t e e f f i c a c i a s u s o p r a v v i v e n z a e q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . D a q u i n a s c e l ’ a t t i v i t à m o t o r i a a d a t t a t a , i l p r o g e t t o A m a t i a t t i v o i n d i v e r s e c i t t à i t a l i a n e r i v o l t o a i p a z i e n t i a f f e t t i d a t u m o r e d e l p o l m o n e , c h e m i g l i o r a l ’ a d e r e n z a a l l e c u r e , l a t o l l e r a b i l i t à a i t r a t t a m e n t i a n t i - c a n c r o e l a q u a l i t à d i v i t a d e i m a l a t i ” . I l f u m o d i t a b a c c o - r i f e r i s c e l a n o t a - è l a p r i m a c a u s a d i m o r t e i n E u r o p a c o n 7 5 0 m i l a v i t e p e r s e o g n i a n n o . I n I t a l i a , f u m a u n a p e r s o n a s u 4 ( 2 4 % ) , p e r c e n t u a l e c h e c r e s c e f r a i g i o v a n i ( 3 0 , 2 % ) c h e u s a n o s i g a r e t t e t r a d i z i o n a l i , t a b a c c o r i s c a l d a t o o s i g a r e t t a e l e t t r o n i c a . C i r c a 1 s t u d e n t e s u 3 t r a i 1 4 e i 1 7 a n n i h a f a t t o u s o n e l l ’ u l t i m o a n n o d i u n p r o d o t t o a b a s e d i t a b a c c o o n i c o t i n a . I c e n t r i a n t i f u m o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e s o n o i n c a l o m a l g r a d o o l t r e 9 3 m i l a d e c e s s i l ’ a n n o s i a n o a t t r i b u i b i l i a l f u m o c o n c o s t i d i r e t t i e i n d i r e t t i c h e s u p e r a n o i 2 6 m i l i a r d i d i e u r o . I n V e n e t o , n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i l a p e r c e n t u a l e d i f u m a t o r i n e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a è s c e s a d a l 2 5 % a l 2 1 % e a n c h e t r a i g i o v a n i s i è p a s s a t i d a l 3 2 % n e l 2 0 1 0 a l 2 5 , 8 % n e l 2 0 2 4 . L a r e g i o n e h a a t t i v a t o u n a s e r i e d i s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e : i n t e r v e n t i e d u c a t i v i n e l l e s c u o l e , l a P e e r E d u c a t i o n , i 2 8 a m b u l a t o r i p e r i l t r a t t a m e n t o d e l t a b a g i s m o e i l p r o g e t t o S m o k e F r e e C l a s s . “ I l f u m o d i t a b a c c o r e s t a u n g r a n d i s s i m o p r o b l e m a d i s a l u t e p u b b l i c a : p e r q u e s t o l a c a m p a g n a d i W a l c e è a c c o l t a c o n e n o r m e e n t u s i a s m o - s o t t o l i n e a S a r a P i l o t t o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a m e d i c a , d i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a p e r l a M e d i c i n a d i i n n o v a z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i V e r o n a , A o u i d i V e r o n a – A n c h e n e l n o s t r o t e r r i t o r i o m o l t o c ’ è a n c o r a d a f a r e p e r d i f f o n d e r e u n a c u l t u r a a n t i f u m o , c o n s i d e r a t o i l g r a n d e i m p a t t o d e l t u m o r e p o l m o n a r e c h e , s e c o n d o s t i m e 2 0 2 4 , d e l R e g i s t r o t u m o r i V e n e t o , p r e v e d e c i r c a 3 . 1 0 0 n u o v i c a s i , d u e t e r z i u o m i n i e u n t e r z o d o n n e , m e n t r e n e l l a p r o v i n c i a U l s s 9 S c a l i g e r a i c a s i d i n u o v a d i a g n o s i s t i m a t i s o n o o l t r e 6 0 0 . D a q u i a n c h e l ’ i m p o r t a n z a d i o s p i t a r e n e l l a n o s t r a c i t t à l ’ i n i z i a t i v a ” c h e s i s v o l g e i n c o n t e m p o r a n e a c o n l a E u r o s p i n V e r o n a M a r a t h o n e l a F a m i l y R u n c o n i l C o n g r e s s o d e l l a p n e u m o l o g i a i t a l i a n a . “ L a R e g i o n e V e n e t o d i s p o n e d i u n P d t a d e d i c a t o c h e u n i f o r m a e s t a n d a r d i z z a l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l p a z i e n t e c o n p a t o l o g i a t o r a c i c a - i l l u s t r a P i l o t t o - P r e s s o l ’ U o c d i O n c o l o g i a , m e d i a m e n t e , v e d i a m o c i r c a 2 0 0 - 2 5 0 n u o v i c a s i l ’ a n n o d i t u m o r e d e l p o l m o n e , u n 3 0 % c o n m a l a t t i a i n s t a d i o p r e c o c e , i l r e s t a n t e 7 0 % c o n m a l a t t i a a v a n z a t a . L a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a è u n o s t r u m e n t o c h i a v e , m a n o n b a s t a , p e r q u e s t o a u s p i c h i a m o p r e s t o l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d e l l o s c r e e n i n g c h e r a p p r e s e n t e r à u n u l t e r i o r e f o n d a m e n t a l e p a s s o a v a n t i p e r r i d u r r e l a m o r t a l i t à p e r n e o p l a s i a p o l m o n a r e ” . P r e v e n z i o n e e d i a g n o s i p r e c o c e d e l c a r c i n o m a p o l m o n a r e s o n o a n c h e g l i o b i e t t i v i d e l p r o g r a m m a p i l o t a a t t i v o d a 2 a n n i c o o r d i n a t o d a l l a R i s p – R e t e i t a l i a n a s c r e e n i n g p o l m o n a r e , r i v o l t o a t u t t e l e p e r s o n e t r a i 5 5 e i 7 5 a n n i , f o r t i f u m a t r i c i o e x f o r t i f u m a t r i c i , c h e p o s s o n o a c c e d e r e g r a t u i t a m e n t e a l l a T c s p i r a l e a b a s s o d o s a g g i o o f f e r t a i n 1 8 C e n t r i i t a l i a n i . “ P r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a d i a g n o s i p r e c o c e - a f f e r m a F r a n c e s c a P a t a r n e l l o , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t A c c e s s & G o v e r n m e n t A f f a i r s , A s t r a Z e n e c a I t a l i a - è u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e , a c c e l e r a r e l ’ a c c e s s o a u n p e r c o r s o d i a g n o s t i c o t e m p e s t i v o e r i d u r r e i r i s c h i r e a l i p e r l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e ” . P a t a r n e l l o r i n g r a z i a W a l c e A p s p e r “ a v e r c i c o i n v o l t i i n q u e s t o p r o g e t t o c h e r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , i n s i e m e a u n ’ e f f i c a c e i n t e g r a z i o n e s c i e n t i f i c a e a l l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o – p r i v a t o , p o s s a n o – g r a z i e a i n i z i a t i v e s t r u t t u r a t e e d i f f u s e c a p i l l a r m e n t e s u l t e r r i t o r i o – c o n t r i b u i r e a u n m o d e l l o d i s a n i t à e q u o , p r o a t t i v o e v i c i n o a l l e p e r s o n e , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a c o m e p i l a s t r o d i s o s t e n i b i l i t à e d i p r o s s i m i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . G l i s c r e e n i n g s a l v a n o v i t e e r e n d o n o i s i s t e m i p i ù i n c l u s i v i : l a v o r a n d o i n s i e m e , p o s s i a m o e s t e n d e r e l ’ a c c e s s o , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e p o r t a r e i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a d o v e s e r v e ” . “ S o n o 2 i b u o n i m o t i v i c h e m i h a n n o s p i n t a a p a r t e c i p a r e a l l a E u r o s p i n F a m i l y R u n – r a c c o n t a V a l e r i a – l a d i a g n o s i d i a d e n o c a r c i n o m a p o l m o n a r e c o n m u t a z i o n e A l k c h e m i è s t a t a c o m u n i c a t a u n a n n o f a , a l l ’ e t à d i 2 7 a n n i , u n t u m o r e n o n c a u s a t o d a l f u m o e d i c u i n o n s i p a r l a , e a v e r i n c r o c i a t o , s u l m i o c a m m i n o d i p a z i e n t e , W a l c e . P a r t e c i p a r e a l l a m a r a t o n a a i u t e r à t u t t e l e p e r s o n e c o m e m e a n o n s e n t i r s i s o l e e a d i n c o n t r a r c i , a d a v e r e u n a s p e r a n z a e , s o p r a t t u t t o , a s o s t e n e r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a m a l a t t i a . Q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a è i l v o l a n o p e r t r a s m e t t e r e u n m e s s a g g i o p o s i t i v o a c h i è n e l l a m i a s t e s s a c o n d i z i o n e , m a a n z i a d a p p r o f i t t a r e d i q u e s t a o p p o r t u n i t à p e r t r a s f o r m a r l a i n q u a l c o s a d i b u o n o e d i b e l l o c h e s a r à u t i l e a d a l t r i p a z i e n t i e p e r s e n s i b i l i z z a r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a s u q u e s t a n e o p l a s i a , s p e s s o m i s c o n o s c i u t a e s o t t o v a l u t a t a . A t t i v a r s i c o n o g n i m e z z o p o s s i b i l e è q u e l l o c h e s t o f a c e n d o d a u n a n n o e m e z z o , a t t r a v e r s o u n a p a g i n a I n s t a g r a m ( u n r e s p i r o a l l a v o l t a _ ) e g r a z i e a l l ’ a t t i v i s m o e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i W a l c e ” . A l c o n g r e s s o X X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a p n e u m o l o g i a i t a l i a n a – X L V I I I A i p o - I t s / E t s , c h e s i s v o l g e i n c o n t e m p o r a n e a , s o n o a t t e s e o l t r e 2 m i l a p r e s e n z e . “ I l C o n g r e s s o è l ’ o c c a s i o n e p e r l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a d i f a r e i l p u n t o s u g l i a g g i o r n a m e n t i p i ù r e c e n t i i n a m b i t o p n e u m o l o g i c o , u n c o n f r o n t o t r a s p e c i a l i s t i c h e s i o c c u p a n o d i p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e d i v e r s e i n u n ’ o t t i c a m u l t i d i s c i p l i n a r e s u g l i a v a n z a m e n t i d i a g n o s t i c i e t e r a p e u t i c i – e v i d e n z i a E n r i c a C a p e l l e t t o , d i r i g e n t e M e d i c o S s d O n c o l o g i a T o r a c i c a A o u S a n L u i g i G o n z a g a d i O r b a s s a n o , m e m b r o e r e s p o n s a b i l e G r u p p o d i s t u d i o d i O n c o l o g i a T o r a c i c a d i A i p o – p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i e t r a t t a m e n t o s o n o l e a r e e d i c u i s i o c c u p e r à i l m e e t i n g , m a i n q u e s t a e d i z i o n e , i l f o c u s s a r à s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e , c h e i m p a t t a n o p e s a n t e m e n t e s u l l a v i t a d e l p a z i e n t e e s u l S s n . P r e v e n z i o n e s i g n i f i c a c o n t r a s t a r e g l i a g e n t i c a u s a d i p a t o l o g i a r e s p i r a t o r i a , i n p r i m i s i l f u m o d i s i g a r e t t a . T u t t a v i a , l a p r e v e n z i o n e d e l l a s a l u t e r e s p i r a t o r i a p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e a m b i e n t a l e , f a v o r e n d o i l b e n e s s e r e r e s p i r a t o r i o e d è q u e s t o i l f i l r o u g e c h e u n i s c e l a c a m p a g n a d i p r e v e n z i o n e p r i m a r i a p r o m o s s a d a W a l c e ‘ E s c i d a l t u n n e l . N o n b r u c i a r t i i l f u t u r o ” e l ’ E u r o s p i n V e r o n a R u n M a r a t h o n ” .