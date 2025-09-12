R o m a , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o o l t r e 4 8 5 m i l a g l i u o m i n i i n I t a l i a c h e v i v o n o d o p o u n a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a . U n n u m e r o c h e , s e c o n d o l e u l t i m e s t i m e , a u m e n t e r à d e l l ' 1 % o g n i a n n o f i n o a l 2 0 4 0 . I t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i r i s u l t a n o b u o n i e s u p e r i o r i a l 9 0 % , m a l ' i m p a t t o d e l l a m a l a t t i a è a n c o r a g r a n d e . N e l n o s t r o P a e s e i d e c e s s i s o n o o l t r e 8 . 2 0 0 o g n i a n n o e t e n d e r a n n o a c r e s c e r e i n s i e m e a l l ' i n c r e m e n t o d e l l ' e t à m e d i a e a l l ' i n c i d e n z a d e l l a m a l a t t i a . I l q u a d r o a l u c i e o m b r e s u l l a n e o p l a s i a è s t a t o t r a c c i a t o o g g i d a F o n d a z i o n e A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a o n l i n e . " Q u e l l o p r o s t a t i c o è d i v e n u t o i n I t a l i a i l c a r c i n o m a p i ù f r e q u e n t e t r a i m a s c h i - a f f e r m a S a v e r i o C i n i e r i , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e A i o m - U n d a t o c o m u n e i n q u a s i t u t t i i P a e s i o c c i d e n t a l i . V i s o n o p o i i f a t t o r i m o d i f i c a b i l i c h e f a v o r i s c o n o l ' i n s o r g e n z a d e l l a m a l a t t i a , s o p r a t t u t t o l e g a t i a g l i s t i l i d i v i t a e r r a t i " . P e r s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e A i o m e F o n d a z i o n e A i o m h a n n o p a r t e c i p a t o a l ' T o u r M e d i t e r r a n e o ' d e l l a n a v e A m e r i g o V e s p u c c i . D u r a n t e g l i e v e n t i a l ' V i l l a g g i o I n I t a l i a ' , o n c o l o g i d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a e v o l o n t a r i h a n n o d i s t r i b u i t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o i n c e n t r a t o s u l l a p r e v e n z i o n e . I n s i e m e a g l i o n c o l o g i h a n n o p r e s o p a r t e a l t o u r d e l l a V e s p u c c i a n c h e F o n d a z i o n e A i r c e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ( S i r m ) . " E ' s t a t a u n ' o t t i m a o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e l ' i m p o r t a n z a d i n u m e r o s i c o m p o r t a m e n t i p e r e v i t a r e m a l a t t i e m o l t o g r a v i - p r o s e g u e C i n i e r i - S e m p r e p i ù s t u d i s c i e n t i f i c i , n e g l i u l t i m i a n n i , h a n n o e v i d e n z i a t o c o r r e l a z i o n i p e r e s e m p i o c o n i l f u m o d i s i g a r e t t a . I l t a b a g i s m o a u m e n t a d e l 2 0 % i l r i s c h i o d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , c o s ì c o m e l ' o b e s i t à t e n d e a f a r s v i l u p p a r e n e o p l a s i e p i ù a g g r e s s i v e e t a l v o l t a l e t a l i . L e s i g a r e t t e e i l g r a v e e c c e s s o d i p e s o s o n o a n c o r a m o l t o d i f f u s i e i n t e r e s s a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 2 7 % e l ' 1 1 % d e i m a s c h i a d u l t i . A n c h e m a l a t t i e c r o n i c h e c o m e i l d i a b e t e e l a s i n d r o m e m e t a b o l i c a g i o c a n o u n r u o l o n e f a s t o . V i c e v e r s a , u n ' a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a , o l t r e c h e l a m o r t a l i t à . B i s o g n a p e r c i ò p u n t a r e s u l l a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a p e r r i d u r r e l ’ i m p a t t o d i u n t u m o r e m o l t o d i f f u s o e p e r i l q u a l e p e r ò n o n e s i s t o n o p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g " . " N e l l e f a s i i n i z i a l i i l t u m o r e d i s o l i t o n o n è a c c o m p a g n a t o d a s i n t o m i c h e p o s s o n o f a v o r i r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e - s p i e g a M a r c o M a r u z z o , d i r e t t o r e d e l l ' U o c O n c o l o g i a 3 d e l l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o - C o n i l p r o g r e d i r e d e l l a m a l a t t i a a l i v e l l o l o c o - r e g i o n a l e p o s s o n o c o m p a r i r e i p r i m i s e g n a l i t r a c u i r i d o t t a p o t e n z a d e l g e t t o u r i n a r i o , e m a t u r i a o d o l o r e . I t r a t t a m e n t i d i s p o n i b i l i s o n o d i v e r s i , c o m e l a s o r v e g l i a n z a a t t i v a c h e c o n s i s t e n e l m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e l l a m a l a t t i a q u a n d o è p o c o a g g r e s s i v a . V i s o n o p o i l a c h i r u r g i a , l a r a d i o t e r a p i a o l a t e r a p i a o r m o n a l e p e r r i d u r r e l a p r o d u z i o n e d i o r m o n i l e g a t i a l l o s v i l u p p o d e l l a p a t o l o g i a . P e r i p a z i e n t i c o n t u m o r e n o n m e t a s t a t i c o r e s i s t e n t e a l l a c a s t r a z i o n e m e d i c a e c o n c a r c i n o m a m e t a s t a t i c o s e n s i b i l e a g l i o r m o n i s o n o d i s p o n i b i l i t r a t t a m e n t i o r m o n a l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e . S o n o t e r a p i e o r a l i c o n u n o t t i m o p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à , c h e p e r m e t t o n o i l c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a . I n o l t r e , l ' a s s o c i a z i o n e d i a l c u n i d i q u e s t e m o l e c o l e a l l a c h e m i o t e r a p i a p u ò p o r t a r e a u n b e n e f i c i o s i g n i f i c a t i v o s o p r a t t u t t o i n p a z i e n t i c o n m a l a t t i a p i ù e s t e s a " . " U n ' a l t r a f o r m a d i p r e v e n z i o n e è i l m o n i t o r a g g i o d i a l c u n e c a t e g o r i e d i p o t e n z i a l i p a z i e n t i - c o n t i n u a N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A i o m - E ' n o t o c o m e l a f a m i l i a r i t à r a p p r e s e n t i u n f a t t o r e c h e i n f l u i s c e s u l l ' i n s o r g e n z a e i n c a s o d i u n p a r e n t e d i p r i m o g r a d o c o l p i t o d a l l a n e o p l a s i a i l r i s c h i o è a l m e n o r a d d o p p i a t o . C i r c a i l 1 0 % d i t u t t i i t u m o r i p r o s t a t i c i s i s v i l u p p a s u b a s e e r e d o - f a m i l i a r e e d i s o l i t o s o n o c a s i d i a g n o s t i c a t i p i ù p r e c o c e m e n t e . A t t r a v e r s o s p e c i f i c i t e s t g e n e t i c i s i a m o i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e g l i u o m i n i p o r t a t o r i d i v a r i a n t i p a t o g e n e t i c h e l e g a t e p e r e s e m p i o a g e n i B r c a . D o p o è p o s s i b i l e a v v i a r e i l p a z i e n t e a p e r c o r s i d i m o n i t o r a g g i o o c u r a d e l l a m a l a t t i a . T u t t i a s p e t t i a f f r o n t a t i n e l T o u r V e s p u c c i d o v e è s t a t o p o s s i b i l e i n c o n t r a r e m i g l i a i a d i p e r s o n e , s p i e g a n d o l o r o l ' u t i l i t à d e l l a p r e v e n z i o n e e d e i p r o g r e s s i d e l l ' i n n o v a z i o n e n e l l a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o " . " U n ' i n i z i a t i v a a m b i z i o s a c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o n e l n o s t r o i m p e g n o a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n i l t u m o r e a l l a p r o s t a t a - d i c h i a r a A r i a n n a G r e g i s , H e a d P h a r m a c e u t i c a l s d i B a y e r I t a l i a - C o m e a z i e n d a , l a v o r i a m o p e r a m p l i a r e e m i g l i o r a r e l e o p z i o n i d i c u r a , c o n s a p e v o l i c h e l a p r e v e n z i o n e e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e g i o c a n o u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l c o n t r a s t o a l l e m a l a t t i e . I l c a r c i n o m a a l l a p r o s t a t a r i s u l t a u n o d e g l i a r g o m e n t i p i ù d i s c u s s i d e l l a s a l u t e m a s c h i l e . E p p u r e , c o m e e v i d e n z i a t o d a g l i e s p e r t i d i A i o m , l a p r e v e n z i o n e i n I t a l i a d e v e e s s e r e i n c e n t i v a t a a n c h e a t t r a v e r s o c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e m i r a t e . P e r q u e s t o s i a m o l i e t i d i a v e r s u p p o r t a t o A i o m d u r a n t e i l T o u r M e d i t e r r a n e o d e l l a n a v e A m e r i g o V e s p u c c i " .