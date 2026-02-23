R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T u t t e l e p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o a v a n z a t o o r i c o r r e n t e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l o s t a t o d i M m r ( m i s m a t c h r e p a i r ) , p o t r a n n o a c c e d e r e a l t r a t t a m e n t o c o n d o s t a r l i m a b e c h e m i o t e r a p i a i n p r i m a l i n e a . L ' A i f a - A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o h a a m p l i a t o l ' i m p i e g o d e l l ' i m m u n o t e r a p i a c h e l ' a n n o s c o r s o a v e v a a v u t o i l v i a l i b e r a , i n a s s o c i a z i o n e s e m p r e c o n c a r b o p l a t i n o e p a c l i t a x e l , p e r l e p a z i e n t i c o n d e f i c i t d e l m i s m a t c h r e p a i r o i n s t a b i l i t à d e i m i c r o s a t e l l i t i ( d M m r / M s i H ) i n s t a d i o d i m a l a t t i a a v a n z a t o o r i c o r r e n t e , c h e r a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 2 0 - 3 0 % d e l l e d o n n e a c u i v i e n e d i a g n o s t i c a t a l a n e o p l a s i a . O g g i - i n f o r m a G s k i n u n a n o t a - l ' i n d i c a z i o n e r i g u a r d a a n c h e l ' a l t r a f e t t a p i ù c o n s i s t e n t e d i d o n n e , v a l e a d i r e q u e l l e c h e n o n p r e s e n t a n o d e f i c i t d e l m i s m a t c h r e p a i r o i n s t a b i l i t à d e i m i c r o s a t e l l i t i ( p M m r / M s s ) . L ' a g e n z i a r e g o l a t o r i a h a i n o l t r e r i c o n o s c i u t o a d o s t a r l i m a b i l v a l o r e d e l l ' i n n o v a t i v i t à , p r o p r i o p e r i l v a n t a g g i o t e r a p e u t i c o r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d d i c u r a a t t u a l e . I l s i s t e m a d i m i s m a t c h r e p a i r ( r i p a r a z i o n e d e g l i e r r o r i d i a p p a i a m e n t o d e l D n a ) - c h i a r i s c e l a n o t a - è u n m e c c a n i s m o c e l l u l a r e d i c o r r e z i o n e d e g l i e r r o r i c h e s i v e r i f i c a n o q u a n d o i l D n a v i e n e c o p i a t o . S e è f u n z i o n a n t e , s i p a r l a d i p M m r ( p r o f i c i e n t M i s m a t c h R e p a i r ) : l e c e l l u l e r i p a r a n o g l i e r r o r i i n m o d o e f f i c i e n t e . Q u a n d o i n v e c e è c o m p r o m e s s o , s i p a r l a d i d M m r ( d e f i c i e n t M i s m a t c h R e p a i r ) : l e c e l l u l e a c c u m u l a n o p i ù e r r o r i e m u t a z i o n i , s p e s s o c o n i n s t a b i l i t à d e i m i c r o s a t e l l i t i ( M s i H ) . L ' a u m e n t o d e l c a r i c o m u t a z i o n a l e r e n d e i t u m o r i d M m r p i ù ' v i s i b i l i ' a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , s t i m o l a t o a r i c o n o s c e r e i l t u m o r e d o p o i l t r a t t a m e n t o c o n i n i b i t o r e d i c h e c k p o i n t . L o s t u d i o R u b y h a d i m o s t r a t o p e r ò c h e a n c h e n e l l e p a z i e n t i p M m r l ' a g g i u n t a d e l l ' i m m u n o t e r a p i a d e t e r m i n a u n m i g l i o r a m e n t o d e g l i o u t c o m e s d i m a l a t t i a : p e r q u e s t o è s t a t a r i c o n o s c i u t a a n c h e i n I t a l i a l a r i m b o r s a b i l i t à d e l f a r m a c o . I n p a r t i c o l a r e , l o s t u d i o R u b y - c h e h a c o i n v o l t o 4 9 4 p a z i e n t i , 1 1 8 r a p p r e s e n t a t i v e d e l l a p o p o l a z i o n e d M m r / M s i - H e 3 7 6 p M m r / M m s - e v i d e n z i a c h e , n e l l a p o p o l a z i o n e p M m r / M m s , l a c o m b i n a z i o n e c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d p i ù i n i b i t o r e d i c h e c k p o i n t i m m u n i t a r i o d o s t a r l i m a b , a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e a n t i - P d - 1 , h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e o m o r t e a 2 4 m e s i d e l 2 8 , 4 % r i s p e t t o a l 1 8 , 8 % d e l b r a c c i o p l a c e b o . L a r i d u z i o n e d e l s o l o r i s c h i o d i m o r t e è s t a t a d e l 2 1 % , c o n u n i n c r e m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e d i 7 m e s i . " E r a o r m a i a c c l a r a t o - a f f e r m a D o m e n i c a L o r u s s o , d i r e t t o r e d e l p r o g r a m m a d i G i n e c o l o g i a o n c o l o g i c a H u m a n i t a s S a n P i o X d i M i l a n o - c h e l ' i m m u n o t e r a p i a i n c o m b i n a z i o n e c o n l a c h e m i o a v e s s e c a m b i a t o l o s t a n d a r d d i c u r a d e l l e p a z i e n t i d M m r . M a q u e s t e p a z i e n t i r a p p r e s e n t a n o i l 2 0 - 3 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e c o n t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o . P e r l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a c ' e r a u n u n m e t n e e d i n e s p r e s s o , a c u i o g g i r i s p o n d e q u e s t a u l t e r i o r e i n d i c a z i o n e , c h e c e l e b r a l ' a r r i v o e l ' e f f i c a c i a d e l l ' i m m u n o t e r a p i a a n c h e i n u n a p o p o l a z i o n e c h e p e r 2 0 a n n i h a p o t u t o c o n t a r e s o l o s u l l a c h e m i o t e r a p i a " . S i t r a t t a d i " u n t r a c k i n g c h a n g e , u n a p i e t r a m i l i a r e - s p i e g a L o r u s s o - I l R u b y h a c a m b i a t o l a p r a t i c a c l i n i c a e l e l i n e e g u i d a d e l t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o . D a 4 a n n i l e d o n n e c o n q u e s t a n e o p l a s i a , e n o i c l i n i c i , v i v i a m o i n u n m o n d o n u o v o , u n m o n d o c h e n o n e s i s t e v a . I 7 m e s i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e a n c h e n e l s e t t i n g p M m r s o n o i m p o r t a n t i e s i g n i f i c a t i v i . P r i m a d i t u t t o p e r c h é r a p p r e s e n t a n o u n a m e d i a n a d i s o p r a v v i v e n z a , i l c h e v u o l d i r e c h e c i s o n o d o n n e c h e n e b e n e f i c i a n o p e r m o l t o p i ù t e m p o . I n s e c o n d o l u o g o p e r c h é q u e s t i r i s u l t a t i c i d i c o n o c h e p r i m a u s i a m o l ' i m m u n o t e r a p i a e m e g l i o è " . L a p r i m a a p p r o v a z i o n e p e r d o s t a r l i m a b , l o s c o r s o a n n o - r i c o s t r u i s c e G s k - e r a s t a t a d a t a p e r l a p o p o l a z i o n e d M m r / M s i - H , q u e l l a c o n s i d e r a t a p i ù r e s p o n s i v a a l l ' i m m u n o t e r a p i a , c o n u n a l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e o m o r t e p a r i a l 7 2 % . I n o l t r e , i n u n ' a n a l i s i e s p l o r a t o r i a p r e - s p e c i f i c a t a d e l l a s o l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) i n q u e s t o s p e c i f i c o s e t t i n g , l ' a g g i u n t a d i d o s t a r l i m a b a l l a c h e m i o t e r a p i a a v e v a d e t e r m i n a t o u n a r i d u z i o n e d e l 6 8 % d e l s o l o r i s c h i o d i m o r t e , s e m p r e c o n f r o n t a t a a l l a c h e m i o t e r a p i a . A 3 a n n i i l 7 8 % d e l l e p a z i e n t i t r a t t a t e e r a v i v o , r i s p e t t o a l 4 6 % d e l l e p a z i e n t i a c u i e r a s t a t a s o m m i n i s t r a t a l a s o l a c h e m i o t e r a p i a . A n c h e i n q u e l c a s o L o r u s s o a v e v a s o t t o l i n e a t o c o m e i l 7 2 % d i r i d u z i o n e d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a o d i m o r t e i n d o n n e c o n c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o a v a n z a t o o r e c i d i v a n t e f o s s e " u n t r a g u a r d o e n o r m e , i n i m m a g i n a b i l e " . I l t u m o r e d e l l ' e n d o m e t r i o o d e l c o r p o d e l l ' u t e r o r a p p r e s e n t a l a q u a s i t o t a l i t à d e i t u m o r i c h e c o l p i s c o n o i l c o r p o d e l l ' u t e r o e d è l a q u a r t a n e o p l a s i a p i ù f r e q u e n t e n e l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e , d o p o q u e l l i a l s e n o , a l c o l o n e a l p o l m o n e , r i c o r d a l a n o t a . I n I t a l i a o g n i a n n o s i r e g i s t r a n o c i r c a 9 m i l a n u o v i c a s i : o l t r e i l 9 0 % h a o l t r e 5 0 a n n i . L e d o n n e c h e h a n n o r i c e v u t o q u e s t a d i a g n o s i s o n o 1 3 3 m i l a . " O g g i , p e r m o l t e d o n n e c o n c a r c i n o m a d e l l ' e n d o m e t r i o a v a n z a t o o r e c i d i v a t o - c o m m e n t a I l a r i a B e l l e t , p r e s i d e n t e A c t o I t a l i a - q u e s t a n u o v a i n d i c a z i o n e s i g n i f i c a u n a c o s a s e m p l i c e e p o t e n t e : u n a p o s s i b i l i t à i n p i ù q u a n d o l a m a l a t t i a f a p a u r a e i l t e m p o d i v e n t a p r e z i o s o . E ' u n p a s s o a v a n t i c o n c r e t o c h e p u ò o f f r i r e m a g g i o r e c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a e p i ù t e m p o d i v i t a , c o n l ' o b i e t t i v o d i v i v e r e q u e l t e m p o m e g l i o " . N e l r i n g r a z i a r e " l ' a z i e n d a p e r l ' i m p e g n o n e l l a r i c e r c a e p e r a v e r a c c e s o i r i f l e t t o r i s u u n a p a t o l o g i a a n c o r a t r o p p o p o c o c o n o s c i u t a " , B e l l e t r i m a r c a c h e " o r a l a p r i o r i t à è t r a s f o r m a r e l ' i n n o v a z i o n e i n a c c e s s o r e a l e : i n f o r m a z i o n i c h i a r e a l l e d o n n e , p e r c o r s i r a p i d i e u n i f o r m i , e u n a p r e s a i n c a r i c o c h e t e n g a i n s i e m e c u r a e q u a l i t à d i v i t a " . " I l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e s i g n i f i c a t i v a m e n t e m i g l i o r a t a - d i c h i a r a E l i s a b e t t a C a m p a g n o l i , d i r e t t o r e m e d i c o o n c o e m a t o l o g i a d i G s k - n o n è s o l o u n t r a g u a r d o s c i e n t i f i c o : è l a p r o v a c o n c r e t a c h e l a r i c e r c a r i g o r o s a , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e l ' i m p e g n o a f i a n c o d e l l e p a z i e n t i p o s s o n o t r a d u r r e i l l a v o r o s c i e n t i f i c o i n r i s u l t a t i t a n g i b i l i c h e i m p a t t a n o p o s i t i v a m e n t e l a v i t a d e l l e p a z i e n t i . Q u e s t o s u c c e s s o , f r u t t o d e l l ' i n s t a n c a b i l e l a v o r o d i G s k i n s i e m e a r i c e r c a t o r i , c l i n i c i e p a z i e n t i , c i r e s p o n s a b i l i z z a a p r o s e g u i r e n e l l a r i c e r c a , a g a r a n t i r e t e r a p i e e f f i c a c i e p e r s o n a l i z z a t e e a r i n n o v a r e i l n o s t r o i m p e g n o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à e l a d u r a t a d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a l l a m a l a t t i a . E ' u n r i s u l t a t o d i c u i e s s e r e o r g o g l i o s i e u n o s l a n c i o d e c i s o p e r f a r e a n c o r a d i p i ù , o g g i e n e l f u t u r o " .