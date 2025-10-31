R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i m b o r s a t a i n I t a l i a l a p r i m a c o m p r e s s a a d o p p i a a z i o n e a b a s e d i n i r a p a r i b , i n i b i t o r e d i P a r p , e a b i r a t e r o n e a c e t a t o , i n i b i t o r e d e l l a b i o s i n t e s i d e g l i a n d r o g e n i , p e r i l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a . I l f a r m a c o , a s o m m i n i s t r a z i o n e o r a l e , s f r u t t a l e c a r a t t e r i s t i c h e d i e n t r a m b e l e m o l e c o l e , i m p e d e n d o a l l e c e l l u l e t u m o r a l i d i r i p a r a r e i l D n a e , a l l o s t e s s o t e m p o , b l o c c a n d o l a p r o d u z i o n e d i t e s t o s t e r o n e , n e c e s s a r i o a l l e c e l l u l e t u m o r a l i p e r c r e s c e r e . L a n u o v a t e r a p i a è i n d i c a t a i n a s s o c i a z i o n e c o n p r e d n i s o n e o p r e d n i s o l o n e ( p r e d n i s o ( l o ) n e ) p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n c a n c r o d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o e r e s i s t e n t e a l l a c a s t r a z i o n e ( m C R P C ) e c o n m u t a z i o n i B r c a 1 / 2 ( g e r m i n a l i e / o s o m a t i c h e ) , p e r i q u a l i l a c h e m i o t e r a p i a n o n è c l i n i c a m e n t e i n d i c a t a . S i t r a t t a d e l l a p r i m a t e r a p i a a d o p p i a a z i o n e a r a c c h i u d e r e d u e p r i n c i p i a t t i v i a d e s s e r e d i s p o n i b i l e p e r i l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a i n E u r o p a e n e l n o s t r o P a e s e . S e c o n d o i l r a p p o r t o A i o m - A i r t u m , i l t u m o r e a l l a p r o s t a t a è l a n e o p l a s i a m a s c h i l e p i ù f r e q u e n t e : n e l n o s t r o P a e s e s o n o c i r c a 4 8 5 . 0 0 0 l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a p r e g r e s s a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a e , s o l o n e l 2 0 2 4 , s i s o n o c o n t a t i c i r c a 4 0 . 0 0 0 n u o v i c a s i , c o n n u m e r i i n a u m e n t o n e g l i u l t i m i a n n i . S e p p u r a l p r i m o p o s t o p e r i n c i d e n z a , g r a z i e a i c o n t i n u i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , r a p p r e s e n t a l a t e r z a c a u s a d i m o r t a l i t à o n c o l o g i c a . L a f a s e m C R P C r i m a n e u n a m a l a t t i a i n g u a r i b i l e e m o r t a l e , s o p r a t t u t t o s e s o n o p r e s e n t i m u t a z i o n i d e i g e n i B r c a 1 / 2 , u n a t i p o l o g i a d i a l t e r a z i o n i g e n e t i c h e d e l l a r i p a r a z i o n e m e d i a n t e r i c o m b i n a z i o n e o m o l o g a ( H r r ) , c h e r a p p r e s e n t a n o i l 1 0 - 1 5 p e r c e n t o d e i c a s i , r e n d e n d o q u e s t i p a z i e n t i p i ù s u s c e t t i b i l i a s v i l u p p a r e u n a m a l a t t i a a g g r e s s i v a , c o n e s i t i n e g a t i v i e p r o g n o s i s f a v o r e v o l i . " Q u a n d o c i t r o v i a m o d a v a n t i a u n p a z i e n t e c o n c a r c i n o m a p r o s t a t i c o m e t a s t a t i c o , i l t e s t B r c a è u n o s t e p f o n d a m e n t a l e - a f f e r m a E l e n a V e r z o n i , d i r i g e n t e m e d i c o D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a G e n i t o - u r i n a r i a e P r o g r a m m a P r o s t a t a , F o n d a z i o n e I r c c s , I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i d i M i l a n o - . È i m p o r t a n t e c h e v e n g a e s e g u i t o t e m p e s t i v a m e n t e i n t u t t i i p a z i e n t i i n q u a n t o l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i v a r i a n t i n e i g e n i B r c a p e r m e t t e n o n s o l o d i i n d i r i z z a r e l a s c e l t a t e r a p e u t i c a p i ù a d a t t a , m a a n c h e d i i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o d i c o n s u l e n z a o n c o g e n e t i c a n e i f a m i l i a r i p e r i d e n t i f i c a r e i p o r t a t o r i a d a l t o r i s c h i o . Q u e s t o a p p r o c c i o p u ò p o r t a r e a u n a r e a l e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o d i q u e s t i p a z i e n t i " . L a v a l u t a z i o n e d e l l ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) s i è b a s a t a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 M a g n i t u d e - r i p o r t a u n a n o t a - d o v e l a t e r a p i a c o n n i r a p a r i b i n c o m b i n a z i o n e c o n a b i r a t e r o n e a c e t a t o h a m i g l i o r a t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e r a d i o g r a f i c a ( r P F S ) , e n d p o i n t p r i m a r i o d e l l o s t u d i o , r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d t e r a p e u t i c o , a b i r a t e r o n e e p r e d n i s o ( l o ) n e d a s o l i , i n p a z i e n t i c o n m C R P C n o n t r a t t a t i c o n m u t a z i o n i B r c a 1 / 2 . N e l l o s p e c i f i c o , l a n u o v a c o m b i n a z i o n e h a m i g l i o r a t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a r P F S i n t u t t i i p a z i e n t i H R R - p o s i t i v i , c o n u n m i g l i o r a m e n t o a n c o r p i ù p r o n u n c i a t o n e l c a s o d e l l e m u t a z i o n i d e l g e n e B r c a 1 / 2 , d o v e è s t a t a o s s e r v a t a u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r P F S s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a d e l 4 5 % . I l f a r m a c o - s i l e g g e - è i n o l t r e i n f a s e a v a n z a t a d i s t u d i o a n c h e p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n c a r c i n o m a p r o s t a t i c o m e t a s t a t i c o s e n s i b i l e a g l i o r m o n i ( m H S P C ) H r r - p o s i t i v i , t a n t o c h e a l u g l i o d i q u e s t ’ a n n o J o h n s o n & J o h n s o n h a s o t t o m e s s o l a r i c h i e s t a d i e s t e n s i o n e d i i n d i c a z i o n e a l l ’ A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i ( E m a ) . L a r i c h i e s t a è s t a t a s u p p o r t a t a d a i d a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 A m p l i t u d e c h e h a v a l u t a t o l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i n i r a p a r i b e a b i r a t e r o n e a c e t a t o p i ù p r e d n i s o ( l o ) n e n e l t r a t t a m e n t o d i q u e s t o s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i r i s p e t t o a l p l a c e b o p i ù a b i r a t e r o n e e p r e d i s o ( l o ) n e d a s o l i , e v i d e n z i a n d o i b e n e f i c i c l i n i c i d i q u e s t a t e r a p i a n e l r i t a r d a r e s i a l a p r o g r e s s i o n e d e l c a n c r o c h e i l p e g g i o r a m e n t o d e i s i n t o m i r i s p e t t o a l l ' a t t u a l e s t a n d a r d d i c u r a . È i n o l t r e i l p r i m o s t u d i o a d i m o s t r a r e l ' e f f i c a c i a d e l l a c o m b i n a z i o n e d i u n i n i b i t o r e d i P a r p e d i u n i n i b i t o r e d e l l a v i a d e l r e c e t t o r e d e g l i a n d r o g e n i i n q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i , c o m e r i c o r d a M a r c o M a r u z z o , d i r e t t o r e d e l l ’ U o c O n c o l o g i a 3 , I r c c s I s t i t u t o O n c o l o g i c o V e n e t o : " P e r a n n i l ’ u n i c a s t r a t e g i a d i s p o n i b i l e i n I t a l i a i n q u e s t a f a s e d i m a l a t t i a e p e r q u e s t a f a s e s p e c i f i c a d i t u m o r e p r o s t a t i c o è s t a t a r a p p r e s e n t a t a d a l l ’ a g g i u n t a d e l l a c h e m i o t e r a p i a c o n d o c e t a x e l a l l a t e r a p i a d i d e p r i v a z i o n e a n d r o g e n i c a . G i à l ’ i n t r o d u z i o n e d i a p a l u t a m i d e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a t r e a n n i f a h a r a p p r e s e n t a t o u n p a s s o a v a n t i c h e h a c o n s e n t i t o a i n o s t r i p a z i e n t i d i a f f r o n t a r e c o n m a g g i o r e s e r e n i t à l a l o r o m a l a t t i a : s i t r a t t a t u t t o r a d i u n f a r m a c o b e n t o l l e r a t o , a n c h e i n f a s e a v a n z a t a , c o n u n c h i a r o b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a , o l t r e c h e d i q u a l i t à d i v i t a . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A m p l i t u d e c o s t i t u i s c o n o u n u l t e r i o r e t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l t r a t t a m e n t o d i q u e s t a n e o p l a s i a , c h e c i p e r m e t t e r à d i o f f r i r e a i p a z i e n t i c o n m H S P C c o n m u t a z i o n i H r r u n ’ a l t e r n a t i v a t e r a p e u t i c a s p e c i f i c a m e n t e m i r a t a a l l a b i o l o g i a s o t t o s t a n t e d e l l a m a l a t t i a s t e s s a , c o n u n a c h i a r a e f f i c a c i a e c o n u n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à f a v o r e v o l e " . " E u r o p a U o m o è l ’ a s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e d i c a t a a l l a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l a c u r a d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , i l p i ù d i f f u s o t r a g l i u o m i n i e c o n u n i m p a t t o i m p o r t a n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . L a n o s t r a m i s s i o n e - s p i e g a F e r r u c c i o B u o r a , C o n s i g l i e r e d i E u r o p a U o m o - è p r i m a d i t u t t o p r o m u o v e r e l a d i a g n o s i p r e c o c e , p e r e v i t a r e c u r e i n v a s i v e e a u m e n t a r e l e p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e . E i n s e c o n d o l u o g o f a r s ì c h e o g n i p a z i e n t e a b b i a a c c e s s o a l l e i n n o v a z i o n i p r o d o t t e d a l l a r i c e r c a , p e r o t t e n e r e u n i n c r e m e n t o n o n s o l o d e l l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a m a a n c h e d e l l a s u a q u a l i t à , c o m e l a n u o v a t e r a p i a p r e s e n t a t a o g g i p r o m e t t e a g l i u o m i n i a f f e t t i d a u n a f o r m a d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e a g g r e s s i v a . E u r o p a U o m o è i n p r i m a l i n e a p e r a s s i c u r a r e c h e q u e s t e c u r e i n n o v a t i v e , s e m p r e p i ù m i r a t e e d e f f i c a c i , s i a n o d i s p o n i b i l i i n t e m p i r a p i d i p e r t u t t i i p a z i e n t i c h e n e h a n n o b i s o g n o " . L ’ a r r i v o i n I t a l i a - c o n c l u d e l a n o t a - d i u n a n u o v a p r o m e t t e n t e t e r a p i a p e r u n a f o r m a d i c a r c i n o m a p r o s t a t i c o n o n s o l o a p r e n u o v e p o s s i b i l i t à p e r m i g l i a i a d i p a z i e n t i o n c o l o g i c i n e l n o s t r o P a e s e , m a e n f a t i z z a a n c h e q u a n t o l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s i a u n a r e a l t à c l i n i c a c o m p r o v a t a , n o n p i ù u n a p r o m e s s a p e r i l f u t u r o . " D a o l t r e 3 0 a n n i J o h n s o n & J o h n s o n i n v e s t e n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p e r l o s v i l u p p o d i f a r m a c i i n n o v a t i v i c h e r i s p o n d a n o a i b i s o g n i d i c u r a d e i p a z i e n t i e p e r e s s e r e a l f i a n c o d e i m e d i c i n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i e m a t o l o g i c i e s o l i d i . L ’ a r r i v o i n I t a l i a d e l l a c o m p r e s s a a d o p p i a a z i o n e a b a s e d i n i r a p a r i b e a b i r a t e r o n e a c e t a t o n o n s o l o è l a r i p r o v a d e l n o s t r o c o s t a n t e i m p e g n o , m a s o t t o l i n e a a n c h e i l v a l o r e d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , o r m a i v e r o e p r o p r i o c a p o s a l d o d e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o d i J o h n s o n & J o h n s o n . M e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , t u t t a v i a , n o n s i g n i f i c a s o l o e f f e t t u a r e i t e s t g e n e t i c i , l a d d o v e n e c e s s a r i o , m a è a n c h e c o s t r u i r e u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o p e r s o n a l i z z a t o a f f i n c h é t u t t i i p a z i e n t i r i c e v a n o i l t r a t t a m e n t o p i ù g i u s t o e p i ù e f f i c a c e , c u c i t o s u i b i s o g n i d i c i a s c u n o . I n J o h n s o n & J o h n s o n , c o n t i n u i a m o a i m p e g n a r c i p e r s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e i s i n g o l i p a z i e n t i , s p i n g e n d o i c o n f i n i d e l l a s c i e n z a e d e l l ' i n n o v a z i o n e p e r o f f r i r e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e p i ù p e r s o n a l i z z a t e e d e f f i c a c i i n o g n i f a s e d e l c a n c r o a l l a p r o s t a t a , c o n l ’ i d e a d i c o s t r u i r e u n a m e d i c i n a d e l f u t u r o b a s a t a s u l l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e " , c h i o s a A l e s s a n d r a B a l d i n i , D i r e t t r i c e m e d i c a J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e I t a l i a .