R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' s t a t a e s e g u i t a c o n s u c c e s s o n e l D i p a r t i m e n t o d i R a d i o l o g i a d e l l ' A z i e n d a o s p e d a l i e r o d e l l e M a r c h e l a p r i m a P e t / R m i n I t a l i a c o n n u o v o t r a c c i a n t e s p e c i f i c o p e r i l c a n c r o d e l l a p r o s t a t a . I l v i a l i b e r a a l l ' a p p l i c a z i o n e , d e s c r i t t a c o m e " i n n o v a t i v a e p e r c e r t i v e r s i r i v o l u z i o n a r i a " , è a r r i v a t o l a s e t t i m a n a s c o r s a c o n l ' e s e c u z i o n e d e l l e p r i m e i n d a g i n i d i a g n o s t i c h e s u 3 p a z i e n t i c o n t u m o r e p r o s t a t i c o a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d e l s i s t e m a i n t e g r a t o P e t / R m ( t o m o g r a f o P e t d i g i t a l e i n t e g r a t o c o n t o m o g r a f o R m 3 T e s l a ) . I r i s u l t a t i v e n g o n o d e f i n i t i " s t r a o r d i n a r i " , c o n s e n t e n d o d i a g n o s i a c c u r a t e e p i ù p r e c o c i r i s p e t t o a i m e t o d i t r a d i z i o n a l i f i n q u i u t i l i z z a t i . I l t r a g u a r d o - s p i e g a u n a n o t a - è s t a t o r e s o p o s s i b i l e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l a c l i n i c a d i R a d i o l o g i a , g u i d a t a d a A n d r e a G i o v a g n o n i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e r a d i o l o g i c h e d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e , e i l s e r v i z i o d i M e d i c i n a n u c l e a r e c o n a c a p o F a b i o F r i n g u e l l i . I l p l u s s c i e n t i f i c o , c h i a r i s c o n o g l i e s p e r t i , è l e g a t o a l l ' u s o i n c o p p i a d e l l a m a c c h i n a c o n u n n u o v o r a d i o f a r m a c o a l t a m e n t e s p e c i f i c o . S i t r a t t a d e l 1 8 F - P i f l u f o l a s t a t , i n g r a d o d i i d e n t i f i c a r e l e s o l e l e s i o n i p r o s t a t i c h e i n q u a n t o e s p r e s s i o n e d e l l ' a n t i g e n e s p e c i f i c o c e l l u l a r e ( P s m a ) . L e i n d a g i n i s o n o s t a t e c o n d o t t e c o n P e t / R m s u 3 p a z i e n t i , 2 c o n r i a l z o d e g l i i n d i c i s p e c i f i c i b i o u m o r a l i ( P s a ) e u n t e r z o c o n s o s p e t t a r e c i d i v a b i o u m o r a l e d a c a n c r o p r o s t a t i c o . " A n o s t r a c o n o s c e n z a - i l l u s t r a n o G i o v a g n o n i e F r i n g u e l l i - è l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a c h e v i e n e u t i l i z z a t a l a P e t / R m , i n v e c e c h e l a P e t / T c , c o n t r a c c i a n t e s p e c i f i c o p e r i l t u m o r e p r o s t a t i c o . L ' e s p e r i e n z a m o n d i a l e d i q u e s t a a p p l i c a z i o n e è a n c o r a s c a r s a i n q u a n t o r a p p r e s e n t a u n c a r a t t e r e d i a s s o l u t a n o v i t à . I l v a l o r e d e l l a P e t / R m , a p p a r e c c h i a t u r a a l l ' a v a n g u a r d i a i n u s o c l i n i c o s o l a m e n t e a l l ' o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o c h e u t i l i z z a u n a l t r o t r a c c i a n t e m e n o s p e c i f i c o - p r e c i s a n o - a p p a r e d i g r a n d e e f f i c a c i a i n q u a n t o c a p a c e d i a c q u i s i r e i m m a g i n i R m e P e t ' f u s e ' d i r e t t a m e n t e i n s i e m e . L ' u l t e r i o r e , g r a n d e v a n t a g g i o d u r a n t e u n a s i n g o l a i n d a g i n e è q u e l l o d i n o n d o v e r s p o s t a r e i l p a z i e n t e s u p i ù m a c c h i n e , p e r m e t t e n d o d i a c c o p p i a r e l e p o t e n z i a l i t à d i a g n o s t i c h e d e l l a R m a d a l t o c a m p o m u l t i p a r a m e t r i c a d e l l a p r o s t a t a c o n u n ' i n d a g i n e m e t a b o l i c o - r e c e t t o r i a l e s p e c i f i c a d e l l a P e t . I p a z i e n t i v e n g o n o s e l e z i o n a t i d o p o u n ' a t t e n t a a n a l i s i c l i n i c a c o n d i v i s a , g r a z i e a l d i a l o g o c o s t a n t e c o n i l r e p a r t o d i U r o l o g i a d i A o u m d i r e t t o d a l p r o f e s s o r A n d r e a B e n e d e t t o G a l o s i , a n c h e s e n o i s a r e m o s e m p r e p r o n t i a s o t t o p o r r e a l l ' e s a m e d i a g n o s t i c o s p e c i a l e c a s i i n a r r i v o d a t u t t o i l t e r r i t o r i o " . O l t r e a l v a l o r e s c i e n t i f i c o , p r o s e g u e l a n o t a , l ' i n t u i z i o n e a v u t a d a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e h a u n f o r t e c a r a t t e r e s o c i a l e . L ' i n d a g i n e , b e n t o l l e r a t a d a i p a z i e n t i , v i e n e e s e g u i t a i n r e g i m e a m b u l a t o r i a l e i n t e m p i d e l t u t t o s o v r a p p o n i b i l i a u n ' i n d a g i n e t r a d i z i o n a l e . I n s o m m a , s i t r a t t a d i u n e s a m e i m m e d i a t a m e n t e a p p l i c a b i l e a p o t e n z i a l i c a s i i n l i s t a d ' a t t e s a c h e s o n o i n c o r s o d i s e l e z i o n e . O l t r e a i 3 p a z i e n t i g i à s o t t o p o s t i a P e t / R m l a s c o r s a s e t t i m a n a , s o n o g i à i n p r o g r a m m a z i o n e l e p r o s s i m e s e d u t e c h e , p e r o r a , a v r a n n o u n a c a d e n z a q u i n d i c i n a l e . V a u l t e r i o r m e n t e s o t t o l i n e a t o , i n o l t r e , c h e l ' e l e v a t a s e n s i b i l i t à e s p e c i f i c i t à d i q u e s t o f a r m a c o t r a c c i a n t e r e c e t t o r i a l e , u n i t a a l l ' u t i l i z z o d e l l a P e t / R m , è i n g r a d o d i f o r n i r e i n f o r m a z i o n i d i a g n o s t i c h e s u l l a p r e s e n z a l o c a l e d e l l a n e o p l a s i a p r o s t a t i c a e d i e v e n t u a l i g r u p p i d i c e l l u l e ( m e t a s t a s i ) c h e s i s o n o s t a c c a t e e c r e s c i u t e i n p a r t i d i v e r s e d e l c o r p o . " Q u e s t a n u o v a a p p l i c a z i o n e - s o t t o l i n e a A r m a n d o M a r c o G o z z i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e A o u m - c i r i c o r d a t u t t i i g i o r n i i l v a l o r e d e l l a c u r a , d e l l ' i m p e g n o e d e l l ' a t t e n z i o n e v e r s o i p a z i e n t i c h e g u i d a n o , i n d i s t i n t a m e n t e , i n o s t r i p r o f e s s i o n i s t i : s o n o l o r o c h e f a n n o g r a n d e l ' a z i e n d a c h e h o l ' o n o r e d i r a p p r e s e n t a r e " . A n c h e F r i n g u e l l i e G i o v a g n o n i , c h e h a n n o e s e g u i t o l ' i n d a g i n e , e s p r i m o n o s o d d i s f a z i o n e . " Q u e s t o n u o v o a p p r o c c i o d i a g n o s t i c o - r i m a r c a n o - s i p o n e g i à f i n d ' o r a c o m e u n o s t r a o r d i n a r i o s t r u m e n t o p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e p r o s t a t i c o e n e l l a s t a d i a z i o n e i n p a z i e n t i o p e r a t i i n c o r s o d i f o l l o w - u p c o n s o s p e t t a r e c i d i v a ' b i o l o g i c a ' . S o n o s t a t e g i à p r o g r a m m a t e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e a l t r e s e d u t e d i a g n o s t i c h e s u p a z i e n t i s e l e z i o n a t i e s i s t a l a v o r a n d o a u n p r o g r a m m a p e r i n t r o d u r r e i n u n a r o u t i n e c l i n i c a c h e c o m p r e n d a i l m a g g i o r n u m e r o d i p a z i e n t i q u e s t a i n n o v a t i v a a p p l i c a z i o n e d i a g n o s t i c a a l l ' i n t e r n o d e l l ' A o u d e l l e M a r c h e " .