R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " F i n a l m e n t e a b b i a m o u n d a t o d i s o p r a v v i v e n z a e s t r e m a m e n t e i n t e r e s s a n t e i n p a z i e n t i " c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) e m u t a z i o n i d i E g f r . " F i n o a o g g i l a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a e r a d i c i r c a 3 a n n i . O g g i a b b i a m o u n ' i n f o r m a z i o n e c h e c i c o n f o r t a , m o s t r a n d o u n i n c r e m e n t o d i c i r c a 1 a n n o " c o n l a c o m b i n a z i o n e c h e m i o t e r a p i a p i ù o s i m e r t i n i b . " C i ò è t a n t o p i ù r i l e v a n t e p e r c h é q u e s t o b e n e f i c i o r i g u a r d a a n c h e u n a p o p o l a z i o n e p a r t i c o l a r m e n t e f r a g i l e : n e l l a m a l a t t i a E g f r - m u t a t a , m o l t o f r e q u e n t e m e n t e i p a z i e n t i p r e s e n t a n o m e t a s t a s i c e r e b r a l i g i à a l l ' e s o r d i o " . C o s ì C h i a r a B e n n a t i , m e d i c o s p e c i a l i z z a t o i n o n c o l o g i a m e d i c a , A u s l R o m a g n a d i R a v e n n a , c o m m e n t a g l i u l t i m i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 , " u n a d e l l e n o v i t à p i ù i m p o r t a n t i n e l m o n d o o n c o l o g i c o p r e s e n t a t e q u e s t ' a n n o " a l r e c e n t e C o n g r e s s o m o n d i a l e d e l c a n c r o d e l p o l m o n e . " I n q u e s t o s t u d i o - s p i e g a B e n n a t i - e r a n o a r r u o l a t i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) c o n m u t a z i o n i d i E g f r . I p a z i e n t i v e n i v a n o r a n d o m i z z a t i a r i c e v e r e c h e m i o t e r a p i a p i ù o s i m e r t i n i b r i s p e t t o a l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d c o n i l s o l o o s i m e r t i n i b , u n a c o m p r e s s a a l g i o r n o . E n d p o i n t p r i m a r i o e r a l a p r o g r e s s i o n e l i b e r a d a m a l a t t i a . I d a t i p o s i t i v i p r e s e n t a t i n e l 2 0 2 3 d i m o s t r a v a n o l a s u p e r i o r i t à d e l l a c o m b i n a z i o n e c h e m i o t e r a p i a p i ù o s i m e r t i n i b r i s p e t t o a l s o l o o s i m e r t i n i b i n t e r m i n i d i p r o g r e s s i o n e l i b e r a d a m a l a t t i a , c o n u n v a n t a g g i o d i c i r c a 9 m e s i e u n a m e d i a n a " d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a ( P f s ) " d i 2 5 , 5 m e s i r i s p e t t o a i 1 6 m e s i c o n o s i m e r t i n i b i n m o n o t e r a p i a . M a i d a t i d i q u e s t ' a n n o s u l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , c o n u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i 5 1 m e s i , m o s t r a n o u n a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a c o n c h e m i o t e r a p i a p i ù o s i m e r t i n i b d i 4 7 , 5 m e s i r i s p e t t o a i 3 6 , 7 m e s i c o n o s i m e r t i n i b d a s o l o , q u i n d i u n a s o p r a v v i v e n z a m e d i a n a d i c i r c a 4 a n n i " . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e " a b b i a m o f i n a l m e n t e l a p o s s i b i l i t à d i d i s p o r r e d i d i v e r s e s c e l t e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a E g f r - m u t a t a i n p r i m a l i n e a - s o t t o l i n e a l ' o n c o l o g a - P o s s i a m o c o n t i n u a r e a s o m m i n i s t r a r e o s i m e r t i n i b d a s o l o n e i p a z i e n t i p i ù f r a g i l i , m a d i s p o n i a m o a n c h e d i d u e n o v i t à i m p o r t a n t i r a p p r e s e n t a t e d a d u e c o m b i n a z i o n i . L a p r i m a è p r o p r i o q u e l l a d i c h e m i o t e r a p i a p i ù o s i m e r t i n i b , s e c o n d o i d a t i d e l l o s t u d i o F l a u r a 2 , m e n t r e l ' a l t r a è l a c o m b i n a z i o n e a m i v a n t a m a b p i ù l a z e r t i n i b , s e c o n d o l o s t u d i o M a r i p o s a . E n t r a m b e l e c o m b i n a z i o n i h a n n o d i m o s t r a t o u n v a n t a g g i o s i g n i f i c a t i v o , s t a t i s t i c a m e n t e e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e , r i s p e t t o a l l a m o n o t e r a p i a c o n o s i m e r t i n i b s i a i n t e r m i n i d i p r o g r e s s i o n e l i b e r a d a m a l a t t i a s i a d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , a n c h e n e i p a z i e n t i c o n c a r a t t e r i s t i c h e p r o g n o s t i c h e s f a v o r e v o l i , c o m e q u e l l i c o n m e t a s t a s i c e r e b r a l i o c o n m u t a z i o n i p u n t i f o r m i d e l l ' e s o n e 2 1 " . C e r t o , " l e t e r a p i e d i c o m b i n a z i o n e s o n o c e r t a m e n t e a s s o c i a t e a u n m a g g i o r n u m e r o d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i r i s p e t t o a l l a m o n o t e r a p i a - e v i d e n z i a B e n n a t i - T u t t a v i a , p e r q u a n t o r i g u a r d a l o s t u d i o F l a u r a 2 , s i t r a t t a d i e v e n t i a v v e r s i b e n c o n o s c i u t i e l e g a t i p r e v a l e n t e m e n t e a l l a c h e m i o t e r a p i a , c o n c e n t r a t i s o p r a t t u t t o n e i p r i m i 3 m e s i d i t r a t t a m e n t o c o n p l a t i n o . A u n f o l l o w - u p p i ù l u n g o - c o n c l u d e - l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i m i g l i o r a r i s p e t t o a c h i r i c e v e i l s o l o o s i m e r t i n i b , c o m e e v i d e n z i a t o d a i p a t i e n t - r e p o r t e d o u t c o m e s , s i a s u l p i a n o f i s i c o c h e c o g n i t i v o e d e m o z i o n a l e " .