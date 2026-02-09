R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à p e r s e r p l u l i m a b , i l p r i m o a n t i - P d - 1 a u t o r i z z a t o i n E u r o p a p e r i p a z i e n t i n a ï v e c o n c a r c i n o m a p o l m o n a r e a p i c c o l e c e l l u l e i n s t a d i o e s t e s o . L ' a g g i u n t a d e l l ' i m m u n o t e r a p i c o a l l a c h e m i o t e r a p i a h a d i m o s t r a t o u n b e n e f i c i o c l i n i c o s i g n i f i c a t i v o e d u r a t u r o , c o n m i g l i o r a m e n t i i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e e p r o g r e s s i o n e l i b e r a d a m a l a t t i a m a n t e n u t i f i n o a 4 a n n i d i f o l l o w - u p . L ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d i A i f a d e l l a t e r a p i a d i A c c o r d - i n f o r m a u n a n o t a - f a s e g u i t o a i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I A s t r u m 0 0 5 , r a n d o m i z z a t o , i n d o p p i o c i e c o , m u l t i c e n t r i c o , c o n t r o l l a t o c o n p l a c e b o , i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a , c h e h a r e c l u t a t o 5 8 5 p a z i e n t i p r e c e d e n t e m e n t e n o n t r a t t a t i . A 4 a n n i l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n s e r p l u l i m a b è s t a t a d e l 2 1 , 9 % . L o s t u d i o h a p o i d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i m o r t e d e l 4 0 % , p r o l u n g a n d o l a s o p r a v v i v e n z a d i 4 , 7 m e s i . L a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a è s t a t a i n v e c e d e l 5 3 % . V i e n e a n c h e e v i d e n z i a t o u n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( 5 , 8 m e s i v s e 4 , 3 m e s i d e l p l a c e b o ) . " I l c a r c i n o m a p o l m o n a r e i n I t a l i a o g n i a n n o f a r e g i s t r a r e p i ù d i 4 4 . 8 0 0 n u o v e d i a g n o s i - s p i e g a F e d e r i c o C a p p u z z o , d i r e t t o r e O n c o l o g i a m e d i c a 2 d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i R e g i n a E l e n a d i R o m a - Q u e l l o a p i c c o l e c e l l u l e v i e n e a n c h e d e n o m i n a t o m i c r o c i t o m a e d è u n a p a t o l o g i a p o c o f r e q u e n t e , c h e r a p p r e s e n t a i l 1 5 % d e l t o t a l e d e i c a s i . E ' p e r ò m o l t o a g g r e s s i v a e p r e s e n t a u n a p r o g n o s i s e v e r a . T r a i d i v e r s i s o t t o t i p i d i t u m o r e t o r a c i c o è s e n z a d u b b i o i l p i ù l e g a t o a l f u m o , c h e r a p p r e s e n t a i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o . S i c a l c o l a c h e i l 7 0 % - 8 0 % c i r c a d e i p a z i e n t i a b b i a g i à u n a m a l a t t i a e s t e s a a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i . L e o p z i o n i d i t r a t t a m e n t o d i s p o n i b i l i , p e r m o l t i d e c e n n i , s o n o s t a t e l i m i t a t e a p o c h i f a r m a c i c h e m i o t e r a p i c i s o m m i n i s t r a t i i n s i e m e a i d e r i v a t i d e l p l a t i n o . A n c h e i l r i c o r s o a l l a c h i r u r g i a è p o c o i n d i c a t o , p r o p r i o p e r l a n a t u r a m o l t o a g g r e s s i v a d e l l a n e o p l a s i a . N e g l i u l t i m i a n n i l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a h a p e r ò c a m b i a t o e m i g l i o r a t o l a p r a t i c a c l i n i c a " . " G r a z i e a i r i s u l t a t i o t t e n u t i i n t e r m i n i d i e f f i c a c i a e a l p r o f i l o d i s i c u r e z z a f a v o r e v o l e , s e r p l u l i m a b p u ò e s s e r e u n a v a l i d a o p z i o n e t e r a p e u t i c a d i p r i m a l i n e a - a g g i u n g e S i l v i a N o v e l l o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o - I n p a r t i c o l a r e , i l f a r m a c o , g r a z i e a l s u o m e c c a n i s m o d ' a z i o n e , s i c a r a t t e r i z z a p e r u n ' a t t i v a z i o n e i m m u n i t a r i a p i ù c o m p l e t a d o v u t a a l l ' i n i b i z i o n e d e l l a d o p p i a v i a P d - L 1 e P d - L 2 . S e r p l u l i m a b s i l e g a a l l a s u p e r f i c i e d e i l i n f o c i t i T a t t i v a t i c h e e s p r i m o n o P d - 1 e b l o c c a i l l e g a m e c o n i l i g a n d i P d - L 1 e P d - L 2 . R i e s c e c o s ì a p o t e n z i a r e l e r i s p o s t e d e l l e c e l l u l e , c o m p r e s e q u e l l e a n t i t u m o r a l i . I n o l t r e , i l t r a t t a m e n t o è r i s u l t a t o e s s e r e b e n t o l l e r a t o d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a d e i p a z i e n t i " . O l t r e a l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o - s i r i c o r d a n e l l a n o t a - m e t a n a l i s i i n d i p e n d e n t i c o n d o t t e s u o l t r e 3 m i l a p a z i e n t i h a n n o f o r n i t o u l t e r i o r i e v i d e n z e a s u p p o r t o d e l l ' e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d i s e r p l u l i m a b i n a g g i u n t a a l l a c h e m i o t e r a p i a . I r i s u l t a t i c o n f e r m a n o q u e l l i d e l l o s t u d i o A s t r u m 0 0 5 e s o t t o l i n e a n o l e m a g g i o r i p r o b a b i l i t à d i r i d u r r e e f f i c a c e m e n t e i l r i s c h i o d i m o r t e e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a . L a n u o v a t e r a p i a , r i s p e t t o a d a l t r e g i à a p p r o v a t e i n E u r o p a , h a m o s t r a t o i m i g l i o r i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a . " S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d e i r i s u l t a t i o t t e n u t i - c o m m e n t a N i c o l a M a z z a n t i , C o m m e r c i a l D i r e c t o r I t a l y A c c o r d - N e l c o n f r o n t o i n d i r e t t o c o n g l i a l t r i i m m u n o t e r a p i c i , s e r p l u l i m a b h a d i m o s t r a t o l e m a g g i o r i p r o b a b i l i t à d i r a g g i u n g e r e i b e n e f i c i c l i n i c i . N e g l i u l t i m i a n n i i n a m b i t o o n c o l o g i c o s i s o n o r e g i s t r a t i i m p o r t a n t i p r o g r e s s i , t u t t a v i a p e r i p a z i e n t i p e r m a n g o n o m o l t i b i s o g n i i n s o d d i s f a t t i " . C o n c l u d e M a s s i m i l i a n o R o c c h i , A s s o c i a t e V P I t a l y - G r e e c e - S w i t z e r l a n d A c c o r d : " S e r p l u l i m a b r a p p r e s e n t a l a p r i m a s o l u z i o n e t e r a p e u t i c a i n n o v a t i v a " p e r l ' a z i e n d a . " I l n o s t r o i m p e g n o è o r a q u e l l o d i g a r a n t i r e u n a c c e s s o r a p i d o , t e m p e s t i v o e o m o g e n e o a l l a t e r a p i a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L ' o b i e t t i v o è c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l m i g l i o r a m e n t o d e l p e r c o r s o d i c u r a d e i p a z i e n t i c o n m i c r o c i t o m a " .