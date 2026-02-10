R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S v o l t a n e l t r a t t a m e n t o d i u n o d e i t u m o r i p i ù a g g r e s s i v i , l ' a d e n o c a r c i n o m a d e l p a n c r e a s m e t a s t a t i c o . L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i o l a p a r i b , t e r a p i a t a r g e t c a p o s t i p i t e d e i P a r p i n i b i t o r i , p e r i l t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o d i p a z i e n t i c o n a d e n o c a r c i n o m a m e t a s t a t i c o d e l p a n c r e a s e c o n m u t a z i o n i n e l l a l i n e a g e r m i n a l e d i B r c a 1 / 2 , c h e n o n h a n n o a v u t o u n a p r o g r e s s i o n e d i c a n c r o d o p o u n m i n i m o d i 1 6 s e t t i m a n e d i t r a t t a m e n t o a b a s e d i p l a t i n o i n u n r e g i m e c h e m i o t e r a p i c o d i p r i m a l i n e a . N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i 1 3 . 5 8 5 n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l p a n c r e a s e c i r c a i l 7 % p r e s e n t a l a m u t a z i o n e d e i g e n i B r c a 1 / 2 . P r o p r i o i n q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i , g r a z i e a o l a p a r i b , n e l l o s t u d i o P o l o è s t a t a e v i d e n z i a t a u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a d e l 4 7 % . " L ' a d e n o c a r c i n o m a p a n c r e a t i c o m e t a s t a t i c o è u n a d e l l e n e o p l a s i e a p r o g n o s i p i ù s f a v o r e v o l e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n a d i a g n o s i t a r d i v a , u n d e c o r s o c l i n i c o e s t r e m a m e n t e r a p i d o e u n i m p a t t o n o t e v o l e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " , s p i e g a M i c h e l e R e n i , d i r e t t o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i O n c o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e . L o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e d i f a s e I I I P o l o , p u b b l i c a t o s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' , h a c o i n v o l t o 1 5 4 p a z i e n t i c o n a d e n o c a r c i n o m a d e l p a n c r e a s c o n m u t a z i o n e g e r m i n a l e n e i g e n i B r c a 1 / 2 c h e a v e v a n o r i c e v u t o p e r a l m e n o 1 6 s e t t i m a n e c h e m i o t e r a p i a d i p r i m a l i n e a c o n d e r i v a t i d e l p l a t i n o s e n z a p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a . L a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e è q u a s i r a d d o p p i a t a c o n o l a p a r i b e h a r a g g i u n t o 7 , 4 m e s i r i s p e t t o a 3 , 8 m e s i c o n p l a c e b o . U n r i s u l t a t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o " , s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a , u n o d e g l i a u t o r i d e l l o s t u d i o : " F i n o a d o g g i , i n f a t t i , n e s s u n t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o n e l t u m o r e d e l p a n c r e a s a v e v a m i g l i o r a t o l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e . N o n s o l o . L a s o p r a v v i v e n z a a 3 a n n i - a g g i u n g e R e n i - è s t a t a p a r i a l 3 3 , 9 % p e r o l a p a r i b r i s p e t t o a l 1 7 , 8 % c o n p l a c e b o . P o l o è i l p r i m o s t u d i o c h e , n e l c a r c i n o m a p a n c r e a t i c o , h a s t a b i l i t o u n v a n t a g g i o c o n u n f a r m a c o a t a r g e t m o l e c o l a r e s u l l a b a s e d i u n a m u t a z i o n e g e n e t i c a . S i a p r e c o s ì , a n c h e i n q u e s t a m a l a t t i a , g r a z i e a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i o l a p a r i b d a p a r t e d i A i f a , u n a s t r a d a g i à p e r c o r s a c o n s u c c e s s o i n a l t r e n e o p l a s i e , i n c u i i p a z i e n t i r i c e v o n o t e r a p i e i n b a s e a l l e m u t a z i o n i n e l p r o f i l o g e n i c o - m o l e c o l a r e " . I l t u m o r e d e l p a n c r e a s è u n o d e i p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e e c o m p l e s s i d a d i a g n o s t i c a r e , r i c o r d a u n a n o t a . N o n s o n o d i s p o n i b i l i e s a m i d i s c r e e n i n g e l a m a l a t t i a s i m a n i f e s t a d i s o l i t o c o n s i n t o m i t a r d i v i , q u a n d o è g i à d i f f u s a . S o l o i l 2 0 % d e i c a s i è d i a g n o s t i c a t o i n f a s e i n i z i a l e , q u a n d o l a c h i r u r g i a p u ò a n c o r a p o r t a r e a g u a r i g i o n e . N o n o s t a n t e i m i g l i o r a m e n t i d e l l a c h e m i o t e r a p i a e d e l l e t e r a p i e d i s u p p o r t o , l a p r o g n o s i d e l l ' a d e n o c a r c i n o m a p a n c r e a t i c o r i m a n e t r a l e p e g g i o r i t r a i t u m o r i s o l i d i . " L a g e s t i o n e d e l l ' a d e n o c a r c i n o m a p a n c r e a t i c o a v a n z a t o s i è b a s a t a p e r d e c e n n i s u l l a c h e m i o t e r a p i a , c o n u n c a r i c o d i t o s s i c i t à i m p o r t a n t e p e r i t r a t t a m e n t i p r o l u n g a t i e r e l a t i v a m e n t e p o c h e o p z i o n i p e r i p a z i e n t i c h e n o n r i s p o n d e v a n o p i ù a l l a p r i m a l i n e a d i t r a t t a m e n t o - e v i d e n z i a M i c h e l e M i l e l l a , d i r e t t o r e d i O n c o l o g i a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a t a d i V e r o n a - P e r t a n t o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a s i è c o n c e n t r a t a s u l l ' i n d i v i d u a z i o n e d e i b e r s a g l i m o l e c o l a r i a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a , c o m e i g e n i B r c a , c h e a u m e n t a n o i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e n o n s o l o l e n e o p l a s i e d e l s e n o , d e l l ' o v a i o e d e l l a p r o s t a t a , m a a n c h e d e l p a n c r e a s " . I d a t i d i u n o s t u d i o i n d i p e n d e n t e i t a l i a n o d i r e a l w o r l d , p u b b l i c a t o s u ' C a n c e r M e d i c i n e ' , h a n n o p e r m e s s o d i a r r i v a r e a l l a t a n t o a t t e s a a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d i o l a p a r i b . " L ' i n d a g i n e h a c o i n v o l t o 2 3 r e p a r t i d i o n c o l o g i a d i s t r i b u i t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o e h a i n c l u s o 1 1 4 p a z i e n t i " , r i f e r i s c e M i l e l l a , p r i m a f i r m a d e l t r i a l . L ' o b i e t t i v o d e l l o s t u d i o e r a " r a c c o g l i e r e d a t i r e a l w o r l d p e r v a l u t a r e s e l ' u t i l i z z o d i o l a p a r i b - s i a i n m a n t e n i m e n t o i n p r i m a l i n e a , c o m e d a i n d i c a z i o n e a p p r o v a t a , c h e i n l i n e e p i ù a v a n z a t e d i t e r a p i a - f o s s e a s s o c i a t o a u n p r o l u n g a m e n t o s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e n e i p a z i e n t i c o n a d e n o c a r c i n o m a p a n c r e a t i c o m e t a s t a t i c o p o r t a t o r i d i m u t a z i o n i B r c a 1 / 2 . N e i p a z i e n t i c h e h a n n o r i c e v u t o o l a p a r i b i n q u a l s i a s i l i n e a d i t r a t t a m e n t o , i n c l u s a l a t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o i n a s s e n z a d i p r o g r e s s i o n e d o p o c h e m i o t e r a p i a , c o m e n e l l o s t u d i o P o l o è s t a t o d i m o s t r a t o i l m a g g i o r v a n t a g g i o d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i m o r t e p a r i a l 4 3 % . Q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o , n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a , i l v a l o r e d e l f a r m a c o g i à e m e r s o n e l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o " . L ' a p p r o v a z i o n e d i A i f a " è u n p a s s o a v a n t i d e c i s i v o n e l l a c u r a d i q u e s t o t u m o r e e d e v i d e n z i a l a c e n t r a l i t à d e l t e s t p e r l e m u t a z i o n i B r c a , c h e d e v e e s s e r e g a r a n t i t o a t u t t i i p a z i e n t i a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i - r i m a r c a R e n i - L a p o s i t i v i t à a l t e s t B r c a i n u n p a z i e n t e d i n u o v a d i a g n o s i c o n d i z i o n a n o n s o l o l a s c e l t a d e l l a t e r a p i a , c i o è l a c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o s e g u i t a d a o l a p a r i b , m a , a c a s c a t a , p e r m e t t e a n c h e d i i n d i v i d u a r e t e m p e s t i v a m e n t e i f a m i l i a r i p o r t a t o r i d e l l a s t e s s a m u t a z i o n e , i n s e r e n d o l i , s e n e c e s s a r i o , i n p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e e s o r v e g l i a n z a p e r l e d i v e r s e n e o p l a s i e c h e p o s s o n o s v i l u p p a r s i i n c o n s e g u e n z a d i u n a m u t a z i o n e d e i g e n i B r c a " .