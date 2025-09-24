W a s h i n g t o n , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p d i n u o v o c o n t r o J i m m y K i m m e l , e l a A b c . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a c r i t i c a t o i l s u o r i t o r n o i n t v , d o p o c h e i l ' J i m m y K i m m e l L i v e ' e r a s t a t o s o s p e s o e h a e v o c a t o u n a p o s s i b i l e a z i o n e c o n t r o l ' e m i t t e n t e t e l e v i s i v a s t a t u n i t e n s e s u c u i v a i n o n d a i l p r o g r a m m a . S u T r u t h , T r u m p h a a c c u s a t o J i m m y K i m m e l d i e s s e r e " s o l o u n a l t r o b r a c c i o d e l D n c " , i l C o m i t a t o n a z i o n a l e d e m o c r a t i c o . " E p e r q u a n t o n e s o - h a i n c a l z a t o - s i t r a t t e r e b b e d i u n i m p o r t a n t e c o n t r i b u t o i l l e g a l e a l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e " . " N o n p o s s o c r e d e r e c h e l a A b c F a k e N e w s a b b i a r i d a t o i l p o s t o a J i m m y K i m m e l . L a C a s a B i a n c a e r a s t a t a i n f o r m a t a d a l l a A b c c h e i l s u o p r o g r a m m a e r a s t a t o c a n c e l l a t o . D e v e e s s e r e a c c a d u t o q u a l c o s a n e l f r a t t e m p o p e r c h é i l s u o p u b b l i c o è s p a r i t o e i l s u o ' t a l e n t o ' n o n è m a i e s i s t i t o - h a s c r i t t o i l t y c o o n - P e r c h é d o v r e b b e r o r i v o l e r e q u a l c u n o c h e v a c o s ì m a l e , c h e n o n è d i v e r t e n t e e c h e m e t t e a r e p e n t a g l i o l a r e t e t r a s m e t t e n d o p e r i l 9 9 % s p a z z a t u r a d e m o c r a t i c a p o s i t i v a ? " . " P e n s o c h e m e t t e r e m o a l l a p r o v a l a A b c s u q u e s t o - h a m i n a c c i a t o , d o p o l ' a c c u s a a K i m m e l d i e s s e r e u n " b r a c c i o " d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e d e m o c r a t i c o - L ' u l t i m a v o l t a , m i h a n n o d a t o 1 6 m i l i o n i d i d o l l a r i . Q u e s t a v o l t a s e m b r a a n c o r p i ù r e d d i t i z i o . U n a v e r a b a n d a d i p e r d e n t i . L a s c i a m o c h e J i m m y K i m m e l m a r c i s c a c o n i s u o i p e s s i m i a s c o l t i " . " P r o b a b i l m e n t e , p i ù d i t u t t i , v o r r e i r i n g r a z i a r e l e p e r s o n e c h e n o n s o s t e n g o n o i l m i o p r o g r a m m a e q u e l l o i n c u i c r e d o , m a s o s t e n g o n o c o m u n q u e i l m i o d i r i t t o a c o n d i v i d e r e l e m i e c o n v i n z i o n i " , h a e s o r d i t o K i m m e l a l s u o r i t o r n o i n t v , l e t t o c o m e u n m o n o l o g o , e m o z i o n a n t e , a d i f e s a d e l l a l i b e r t à d i p a r o l a . " Q u e s t o p r o g r a m m a n o n è i m p o r t a n t e - h a d e t t o - L ' i m p o r t a n t e è v i v e r e i n u n P a e s e c h e c i c o n s e n t e d i a v e r e u n p r o g r a m m a c o m e q u e s t o " . H a d e f i n i t o " a n t i a m e r i c a n o " i l t e n t a t i v o d i l i m i t a r e l a l i b e r t à d i p a r o l a n e g l i S t a t i U n i t i . " N o n è m a i s t a t a m i a i n t e n z i o n e s m i n u i r e l ' o m i c i d i o d i u n g i o v a n e - h a d e t t o K i m m e l d e l l ' a s s a s s i n i o d e l l ' a t t i v i s t a u l t r a c o n s e r v a t o r e C h a r l i e K i r k - N é e r a m i a i n t e n z i o n e a c c u s a r e u n g r u p p o i n p a r t i c o l a r e " . E h a a n c h e f a t t o r i f e r i m e n t o a l l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d o m e n i c a d a E r i k a K i r k , v e d o v a d i C h a r l i e K i r k , c h e h a o f f e r t o i l p e r d o n o a l r e s p o n s a b i l e d e l l a t r a g e d i a . " S e c ' è q u a l c o s a c h e d o v r e m m o i m p a r a r e d a q u e s t a t r a g e d i a , s p e r o s i a q u e s t a " , h a a f f e r m a t o .