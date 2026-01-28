( A d n k r o n o s ) - L a s o s t e n i b i l i t à p a s s a a n c h e d a g l i i m b a l l a g g i . P r o g e t t a z i o n e , r i u t i l i z z o e r i c i c l a b i l i t à s o n o i p i l a s t r i s u c u i a g i r e p e r m i n i m i z z a r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l p a c k a g i n g e p r o m u o v e r e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a n c h e i n q u e s t o a m b i t o . A d a r e l a d i r e z i o n e è u n n u o v o r e g o l a m e n t o e u r o p e o , i l P p w r ( P a c k a g i n g a n d P a c k a g i n g W a s t e R e g u l a t i o n ) , c h e s i o c c u p a d i f i s s a r e r e q u i s i t i v i n c o l a n t i p e r l e i m p r e s e e n u o v e a b i t u d i n i d i c o n s u m o p e r i c o n s u m a t o r i p e r q u a n t o r i g u a r d a t u t t i i t i p i d i i m b a l l a g g i o . I l R e g o l a m e n t o ( U E ) 2 0 2 5 / 4 0 , i l P p w r a p p u n t o , è e n t r a t o i n v i g o r e l ’ 1 1 f e b b r a i o 2 0 2 5 c o n a p p l i c a z i o n e o b b l i g a t o r i a d a l 1 2 a g o s t o 2 0 2 6 . I l s u o o b i e t t i v o è q u e l l o d i r i d u r r e r i f i u t i , s p r e c h i e i m p a t t o a m b i e n t a l e d e g l i i m b a l l a g g i l u n g o t u t t o i l c i c l o d i v i t a d i q u e s t i u l t i m i . E a l l o s t e s s o t e m p o , p e r q u e s t a v i a , c o n t e n e r e l ’ u s o d i m a t e r i e p r i m e v e r g i n i e f a v o r i r e u n a t r a n s i z i o n e v e r s o u n ’ e c o n o m i a p i ù s o s t e n i b i l e , c i r c o l a r e . I l p r o b l e m a n o n è d a p o c o : i n m e d i a , f a s a p e r e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , o g n i e u r o p e o g e n e r a q u a s i 1 8 0 k g d i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o a l l ’ a n n o . S e n z a c o n t a r e c h e g l i i m b a l l a g g i s o n o u n o d e i p r i n c i p a l i u t i l i z z a t o r i d i m a t e r i a l i v e r g i n i , p o i c h é i l 4 0 % d e l l a p l a s t i c a e i l 5 0 % d e l l a c a r t a u t i l i z z a t i n e l l ’ U n i o n e s o n o d e s t i n a t i p r o p r i o a g l i i m b a l l a g g i . S e n z a i n t e r v e n t i , l ’ U n i o n e r e g i s t r e r e b b e u n u l t e r i o r e a u m e n t o d e l 1 9 % d e i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o e n t r o i l 2 0 3 0 , d e l 4 6 % p e r q u e l l i i n p l a s t i c a . P e r e v i t a r e u n s i m i l e s c e n a r i o , i l P P W R c o i n v o l g e o g n i f a s e c h e r i g u a r d i g l i i m b a l l a g g i : d a l l ’ i d e a z i o n e a l l ’ u t i l i z z o , d a l r i u s o a l r i c i c l o . P e r l e i m p r e s e , s a r a n n o n e c e s s a r i i n v e s t i m e n t i n e l l a r i p r o g e t t a z i o n e , n e l l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i e n e l l ’ a d e g u a m e n t o d e i p r o c e s s i o p e r a t i v i . M a a n c h e i c o n s u m a t o r i a v r a n n o u n r u o l o , p e r c h é d o v r a n n o a d a t t a r s i s o p r a t t u t t o a l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a e a l l ’ u s o c r e s c e n t e d i o p z i o n i r i u t i l i z z a b i l i . P i ù n e l d e t t a g l i o , i l R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u g l i i m b a l l a g g i e i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o , e l e m e n t o c h i a v e d e l G r e e n D e a l , s o s t i t u i s c e l a v e c c h i a D i r e t t i v a 9 4 / 6 2 / C E e d è d i r e t t a m e n t e a p p l i c a b i l e i n t u t t i g l i S t a t i m e m b r i , s e n z a n e c e s s i t à d i e s s e r e r e c e p i t o ( a d i f f e r e n z a , a p p u n t o , d i u n a d i r e t t i v a ) . L e n u o v e n o r m e s i a p p l i c a n o a t u t t i g l i i m b a l l a g g i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l m a t e r i a l e ( p l a s t i c a , c a r t a , m e t a l l o , v e t r o ) e d a l l a p r o v e n i e n z a ( i n d u s t r i a l e , c o m m e r c i a l e , d o m e s t i c a ) . L ’ o b i e t t i v o p r i n c i p a l e è r i d u r r e q u e s t o t i p o d i r i f i u t i d e l 1 5 % e n t r o i l 2 0 4 0 p e r S t a t o m e m b r o e p r o c a p i t e , r i s p e t t o a l 2 0 1 8 . S e c o n d o l a C o m m i s s i o n e , c i ò p o r t e r e b b e a u n a r i d u z i o n e c o m p l e s s i v a d e i r i f i u t i n e l l ’ U e d i c i r c a i l 3 7 % r i s p e t t o a u n o s c e n a r i o s e n z a m o d i f i c h e a l l a l e g i s l a z i o n e . P e r f a r e c i ò , l a n o r m a t i v a p a r t e d a l l a p r e v e n z i o n e , s t a b i l e n d o o b i e t t i v i v i n c o l a n t i d i r i d u z i o n e d e g l i i m b a l l a g g i , p r o s e g u e c o n i l r i u s o , p r e v e d e n d o q u o t e m i n i m e o b b l i g a t o r i e p e r i m b a l l a g g i r i u t i l i z z a b i l i ( s o p r a t t u t t o p e r h o r e c a , t r a s p o r t i , e - c o m m e r c e ) e i n t r o d u c e l a r i c i c l a b i l i t à t o t a l e e n t r o i l 2 0 3 0 d i t u t t i g l i i m b a l l a g g i . I l t e s t o i m p o n e i n o l t r e p e r c e n t u a l i m i n i m e o b b l i g a t o r i e d i p l a s t i c a r i c i c l a t a , i l d i v i e t o d i i m b a l l a g g i i n u t i l i ( e s . d o p p i i m b a l l a g g i , p a c k a g i n g s o l o e s t e t i c o ) e u n ’ e t i c h e t t a t u r a c o n s i m b o l i e i n d i c a z i o n i u g u a l i i n t u t t a l ’ U e i n m o d o d a f a c i l i t a r e i l c o r r e t t o s m a l t i m e n t o o v u n q u e n e l m e r c a t o e u r o p e o . V i e n e a n c h e e s t e s a u l t e r i o r m e n t e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l p r o d u t t o r e ( E r p ) : c h i i m m e t t e i m b a l l a g g i s u l m e r c a t o p a g a d i p i ù s e i n q u i n a d i p i ù . G l i o b b l i g h i c o m u n q u e a v r a n n o u n ’ a t t u a z i o n e g r a d u a l e : e n t r o i l 1 7 f e b b r a i o 2 0 2 7 g l i o p e r a t o r i d e l l a r i s t o r a z i o n e e d e l t a k e a w a y d e v o n o c o n s e n t i r e i l r i u t i l i z z o d i c o n t e n i t o r i p e r s o n a l i ( b r i n g - y o u r - o w n ) a l l e s t e s s e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e d e l m o n o u s o e i l 1 7 f e b b r a i o 2 0 2 8 è p r e v i s t a l ’ a t t i v a z i o n e d i s i s t e m i d i i m b a l l a g g i r i u t i l i z z a b i l i n e l l a v e n d i t a ( c o n d i z i o n i n o n m e n o f a v o r e v o l i r i s p e t t o a l m o n o u s o ) . E n t r o i l 2 0 3 0 , i n f i n e , d e v o n o e s s e r e r a g g i u n t i n u m e r o s i t a r g e t v i n c o l a n t i c o m e l a g i à c i t a t a r i c i c l a b i l i t à d i t u t t i g l i i m b a l l a g g i e i l c o n t e n u t o m i n i m o d i m a t e r i a l e r i c i c l a t o ( e s . p l a s t i c a ) . A l c u n e d i s p o s i z i o n i ( c o m e e t i c h e t t a t u r a a r m o n i z z a t a o c r i t e r i s p e c i f i c i d i r i c i c l a b i l i t à ) s a r a n n o p r e c i s a t e t r a m i t e a t t i d e l e g a t i e s u c c e s s i v i r e g o l a m e n t i d i a t t u a z i o n e n e i p r o s s i m i a n n i . O l t r e a i p r o d u t t o r i , a n c h e i d i s t r i b u t o r i f i n a l i ( i n c l u s i r e t a i l e r e o p e r a t o r i h o r e c a ) s a r a n n o c h i a m a t i a r i s p e t t a r e r e q u i s i t i s u l r i u s o e s u l l ’ o f f e r t a d i a l t e r n a t i v e a l m o n o u s o . L a n o n c o n f o r m i t à a l l e d i s p o s i z i o n i d e l P P W R p o t r e b b e c o m p o r t a r e s a n z i o n i i m p o r t a n t i . “ A b b i a m o t u t t i r i c e v u t o p r o d o t t i o r d i n a t i o n l i n e i n s c a t o l e e c c e s s i v a m e n t e g r a n d i . E c i s i a m o s p e s s o c h i e s t i c o m e s e p a r a r e i r i f i u t i p e r i l r i c i c l o , c o s a f a r e d i q u e l l a b u s t a b i o d e g r a d a b i l e o s e t u t t o q u e s t o i m b a l l a g g i o v e r r à r i u t i l i z z a t o o a l m e n o t r a s f o r m a t o i n n u o v i m a t e r i a l i p r e z i o s i ” , h a s o t t o l i n e a t o V i r g i n i j u s S i n k e v i č i u s , c o m m i s s a r i o p e r l ’ a m b i e n t e , g l i o c e a n i e l a p e s c a d a l 2 0 1 9 a l 2 0 2 4 , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e d e l l a l e g i s l a z i o n e U e s u g l i i m b a l l a g g i e s u i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o n e l 2 0 2 2 . “ C o n l e n u o v e n o r m e ( … ) c r e e r e m o l e c o n d i z i o n i g i u s t e a f f i n c h é i p r i n c i p i d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e – r i d u r r e , r i u t i l i z z a r e , r i c i c l a r e – f u n z i o n i n o . I m b a l l a g g i e b i o p l a s t i c h e p i ù s o s t e n i b i l i r a p p r e s e n t a n o n u o v e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s n e l l a t r a n s i z i o n e v e r d e e d i g i t a l e , i n n o v a z i o n e e n u o v e c o m p e t e n z e , p o s t i d i l a v o r o l o c a l i e r i s p a r m i p e r i c o n s u m a t o r i ” , h a p r e c i s a t o a n c o r a . N o n s o n o m a n c a t e p e r ò l e c r i t i c h e : i l P P W R d i f a t t o i n c i d e d i r e t t a m e n t e s u m o l t i s e t t o r i : i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , g r a n d e d i s t r i b u z i o n e e - c o m m e r c e , v i n o , o l i o , c o s m e t i c a , f a r m a c e u t i c a e s i s t e m i c o n s o r t i l i ( c o m e q u e l l i i t a l i a n i ) . I l R e g o l a m e n t o , p e r c i ò , è s t a t o m o l t o d i b a t t u t o , a n c h e i n I t a l i a , s o p r a t t u t t o p e r l a c o m p l e s s i t à o p e r a t i v a m a a n c h e p e r r a g i o n i l e g a t e a l d i v a r i o c o n g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i p e r q u a n t o r i g u a r d a l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a e d e g l i i m p i a n t i d i t r a t t a m e n t o .