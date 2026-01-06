R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è s a t i r a n é s p i r i t o g o l i a r d i c o , s o l o m a n c a n z a d i r i s p e t t o . U n g e s t o s e s s i s t a , v o l g a r e e i n d e g n o d i c h i r i c o p r e u n i n c a r i c o p u b b l i c o , c h e u s a i l b o d y s h a m i n g c o m e a r m a p o l i t i c a . C h i d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e t u t t i i c i t t a d i n i s c e g l i e l e f e s t e d i N a t a l e p e r i n s u l t a r e . N o n f a r i d e r e n e s s u n o e r i v e l a g r e t t e z z a . P u r t r o p p o n o n è l ’ e n n e s i m o s c i v o l o n e d i u n D i p i a z z a a l l a f i n e d e l l a s u a p a r a b o l a p o l i t i c a , m a è l a c u l t u r a p r e v a l e n t e d e l l a d e s t r a c h e c i g o v e r n a a t u t t i i l i v e l l i . V e d r e m o c h i s i d i s s o c i a " . L a s e g r e t a r i a r e g i o n a l e P d F v g C a t e r i n a C o n t i c o m m e n t a l a v i g n e t t a , p u b b l i c a t a d a l s i n d a c o d i T r i e s t e R o b e r t o D i p i a z z a s u F a c e b o o k , r a f f i g u r a n t e E l l y S c h l e i n i n v e s t e d i B e f a n a .