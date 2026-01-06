R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È d a v v e r o g r a v e i l g e s t o c o m p i u t o d a l s i n d a c o d i T r i e s t e D i p i a z z a . U n s i n d a c o , c h e r a p p r e s e n t a l e i s t i t u z i o n i , i n u n g i o r n o c o m e q u e s t o , c o n l e s a l m e d e i r a g a z z i m o r t i a C r a n s M o n t a n a a p p e n a a r r i v a t e i n I t a l i a , n o n t r o v a d i m e g l i o c h e i n s u l t a r e e o f f e n d e r e l a s e g r e t a r i a d e l P d " . C o s ì i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l P d d i S e n a t o e C a m e r a F r a n c e s c o B o c c i a e C h i a r a B r a g a e i l c a p o d e l e g a z i o n e d e m a B r u x e l l e s N i c o l a Z i n g a r e t t i s u l p o s t d e l s i n d a c o D i p i a z z a c o n E l l y S c h l e i n e l a s c r i t t a ' a u g u r i B e f a n a ' . " U n s i n d a c o n o n n u o v o a c o m p o r t a m e n t i s e s s i s t i e o f f e n s i v i n e i r i g u a r d i d e l l e d o n n e e c h e c o n q u e s t o g e s t o , f a t t o c o n l a c o n v i n z i o n e d i r i s u l t a r e s i m p a t i c o , m o s t r a t u t t a l a g r e t t e z z a , l a v o l g a r i t à e l a m i s e r i a d i u n a c u l t u r a d i d e s t r a i n c u i l a d e n i g r a z i o n e d e l l ’ a v v e r s a r i o p o l i t i c o è a b i t u a l e . C i a u g u r i a m o c h e i l s i n d a c o d i T r i e s t e a l p i ù p r e s t o c h i e d a s c u s a a l l a c o m u n i t à d e l P d e a l l a s u a s e g r e t a r i a . E c i a s p e t t i a m o c h e d a i p a r t i t i c h e s o s t e n g o n o D i p i a z z a , a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e , a p a r t i r e d a G i o r g i a M e l o n i , c i s i a u n a p r o n t a p r e s a d i d i s t a n z a ” .