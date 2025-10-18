T r e v i s o , 1 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , S t a t i s t i c A l l , i l F e s t i v a l d e l l a S t a t i s t i c a e d e l l a D e m o g r a f i a , c o n c l u d e l a s u a u n d i c e s i m a e d i z i o n e c o n u n a g i o r n a t a c h e s i c o n c e n t r a s u l l e e s p e r i e n z e d e i g i o v a n i l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i d i o g g i , d i v i s i t r a p r e c a r i e t à , n u o v e l i b e r t à e l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , p e r a r r i v a r e a l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a i g r e e n j o b s , l e p r o f e s s i o n i e m e r g e n t i l e g a t e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e a i d a t i a m b i e n t a l i . C o m e d a t r a d i z i o n e , a t t e s e l e p r e m i a z i o n i d e l l a r a s s e g n a e i n c h i u s u r a u n o s h o w c h e c o r o n a l a g i o r n a t a e u n a q u a t t r o g i o r n i s c a n d i t a d a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e , o s p i t i d ’ e c c e z i o n e e a p p u n t a m e n t i d i a l t i s s i m o l i v e l l o : i l c o n c e r t o b l u e s d i M a t t e o S a n s o n e t t o . U l t i m a t a p p a d e l v i a g g i o d i S t a t i s t i c A l l , i l F e s t i v a l d e l l a S t a t i s t i c a e d e l l a D e m o g r a f i a e u l t i m a o c c a s i o n e p e r q u e s t ’ a n n o d i s c o p r i r e c o m e i n u m e r i p o s s o n o r a c c o n t a r e l a r e a l t à e f a r l o c o n u n a p p r o c c i o p o p . U n ’ e d i z i o n e – l ’ u n d i c e s i m a – c h e s i c h i u d e i n c o n c o m i t a n z a c o n l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e l l a S t a t i s t i c a d e l 2 0 o t t o b r e , r i a f f e r m a n d o i l v a l o r e d e i d a t i , c h i a v e p e r l e g g e r e i l p r e s e n t e e p r o g e t t a r e i l f u t u r o . T r a g l i S t a t i s t i c A l l S p e e c h d e l l a m a t t i n a t a , s i s e g n a l a q u e l l o d e l l e 1 1 . 0 0 a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i c o n i l t a l k “ E s s e r e g i o v a n i l a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i o g g i : t r a a f f i t t i , b u r n o u t e C h a t G P T ” , u n d i a l o g o g e n e r a z i o n a l e c h e a f f r o n t a i l n u o v o s c e n a r i o d e l l a v o r o g i o v a n i l e , t r a o p p o r t u n i t à e c o n t r a d d i z i o n i : f l e s s i b i l i t à e m o b i l i t à d a u n l a t o , p r e c a r i e t à e s t r e s s d a l l ’ a l t r o . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e p r o m e t t e d i s e m p l i f i c a r e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e m a a n c h e d i s o s t i t u i r l e , d i v e n t a i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r i n t e r r o g a r s i s u c o m e c a m b i a n o a s p i r a z i o n i , e q u i l i b r i o e i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e . I l p a n e l p r o p o n e u n o s g u a r d o r e a l i s t i c o e p a r t e c i p e s u l v i s s u t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , r e s t i t u e n d o l a c o m p l e s s i t à d i u n m o n d o d e l l a v o r o i n c o s t a n t e t r a s f o r m a z i o n e . D a l l e 1 1 . 3 0 a l l e 1 3 . 0 0 , s e m p r e a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i , s p a z i o a l l e P r e m i a z i o n i d e i c o n c o r s i e d e l l e c o m p e t i z i o n i p r o m o s s e d a I s t a t , S I S e S o c i e t à S t a t i s t i c a C o r r a d o G i n i : i l C e n s i m e n t o s u i B a n c h i d i S c u o l a , l e O l i m p i a d i I t a l i a n e d i S t a t i s t i c a , i l C o n c o r s o P o s t e r I S L P , i l C o n c o r s o P o s t e r S I S e P i a n o L a u r e e S c i e n t i f i c h e , e i P r e m i d i l a u r e a A m i c i d i O l i v i e r o L e s s i . U n ’ i n t e r a g i o r n a t a d e d i c a t a a l m e r i t o , a l l a f o r m a z i o n e e a l f u t u r o d e l l a s t a t i s t i c a , c o n g i o v a n i s t u d e n t i , d o c e n t i e r i c e r c a t o r i e u n m o m e n t o d i c e l e b r a z i o n e c h e r i n n o v a l ’ i m p e g n o d e l F e s t i v a l n e l v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e , l e a s p i r a z i o n i e i l t a l e n t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I l p o m e r i g g i o p r o s e g u e i n P i a z z a d e i S i g n o r i , d a l l e 1 6 . 0 0 a l l e 1 8 . 3 0 , c o n i l w o r k s h o p n e l l ’ a m b i t o d e g l i S t a t i s t i c A l l P o p d a l t i t o l o “ I G r e e n J o b s – i l a v o r a t o r i v e r d i ” c o n G r e e n c o m e . U n a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a i n u o v i m e s t i e r i d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a : d a l l ’ e n e r g i a r i n n o v a b i l e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , d a l l a g e s t i o n e d e i d a t i a m b i e n t a l i . A t t r a v e r s o a n a l i s i s t a t i s t i c h e , t e s t i m o n i a n z e e s t r u m e n t i p r a t i c i , s i i n d a g h e r a n n o l e c o m p e t e n z e p i ù r i c h i e s t e n e i s e t t o r i “ v e r d i ” e l e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a c h e l a s o s t e n i b i l i t à s t a g e n e r a n d o n e l m e r c a t o d e l l a v o r o . I l w o r k s h o p s i r i v o l g e i n p a r t i c o l a r e a s t u d e n t i , g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i e a m m i n i s t r a t o r i p u b b l i c i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f o r n i r e o r i e n t a m e n t o e c o n s a p e v o l e z z a s u l l e t r a i e t t o r i e o c c u p a z i o n a l i e m e r g e n t i . A c h i u d e r e l a g i o r n a t a , e l ’ i n t e r o F e s t i v a l , s a r à , a l l e 1 8 . 3 0 a l l a L o g g i a d e i C a v a l i e r i , “ S t a t i s t i c A l l B l u e s : n o t e d i c h i u s u r a v e r s o i l c e n t e n a r i o I s t a t ” . P r o t a g o n i s t a i l c h i t a r r i s t a e c a n t a n t e v e n e t o M a t t e o S a n s o n e t t o , u n a d e l l e v o c i p i ù a u t o r e v o l i d e l l a s c e n a b l u e s i t a l i a n a e d e u r o p e a . L ’ a r t i s t a r e g a l e r à a l p u b b l i c o d i T r e v i s o u n l i v e e n e r g i c o e c o i n v o l g e n t e , u n o m a g g i o m u s i c a l e a l “ f a t t o r e u m a n o ” e a l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d e l l a m u s i c a c o m e r a c c o n t o d e l l a v o r o , d e l l a f a t i c a e d e l l a v i t a r e a l e . C o n d o m e n i c a , s o t t o l i n e a n o g l i o r g a n i z z a t o r i , S t a t i s t i c A l l " c o n c l u d e l a s u a u n d i c e s i m a e d i z i o n e r i n n o v a n d o i l s u o m e s s a g g i o p i ù p r o f o n d o : i d a t i s o n o s t r u m e n t i d i l i b e r t à e d i c o n o s c e n z a , c a p a c i d i i l l u m i n a r e i c a m b i a m e n t i d e l n o s t r o t e m p o e d i c o s t r u i r e , p a s s o d o p o p a s s o , u n a s o c i e t à p i ù c o n s a p e v o l e " .