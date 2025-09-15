T r e n t o , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a r a g a z z i n a d i 1 5 a n n i è m o r t a d o p o e s s e r e s t a t a i n v e s t i t a d a u n c a m i o n a G i u s t i n o , i n T r e n t i n o . L ' i n c i d e n t e è a v v e n u t o q u e s t a m a t t i n a . M a t i l d a F e r r a r i s t a v a a t t r a v e r s a n d o s u l l e s t r i s c e p e d o n a l i p e r a n d a r e a s c u o l a a l l i c e o G u e t t i d i T i o n e d i T r e n t o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i i C a r a b i n i e r i c h e s t a n n o r i c o s t r u e n d o e s a t t a m e n t e l a d i n a m i c a d e l l ' a c c a d u t o . L a g i o v a n e v i t t i m a e r a u n a p r o m e s s a d e l p a t t i n a g g i o , f a c e v a p a r t e d e l g r u p p o S p o r t i n g G h i a c c i o P i n z o l o P a t t i n a g g i o A r t i s t i c o e R i t m i c o , c h e s i a l l e n a p r e s s o i l P a l a g h i a c c i o d i P i n z o l o , a p o c h i c h i l o m e t r i d i d i s t a n z a d a d o v e è a v v e n u t o l ' i n c i d e n t e . M a t i l d a n e l p a e s e e r a c o n o s c i u t a p e r e s s e r e u n ' a t l e t a c h e a v e v a r i s c o s s o a n c h e r i s u l t a t i d i r i l i e v o p e r l a s u a g i o v a n e e t à e , p e r q u e s t o , e r a a v v i a t a v e r s o u n a b r i l l a n t e c a r r i e r a d i p a t t i n a t r i c e p r o f e s s i o n i s t a . L a f a m i g l i a è n o t a n e l l a V a l R e n d e n a p e r c h é p r o p r i e t a r i a d i u n a s t o r i c a p a s t i c c e r i a a P i n z o l o . " P e r l a n o s t r a c o m u n i t à è u n m o m e n t o m o l t o d i f f i c i l e . S i a m o v i c i n i a l l a f a m i g l i a d e l l a r a g a z z a " , h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s M a n u e l C o s i , s i n d a c o d i G i u s t i n o ( T r e n t o ) , s p i e g a n d o c h e s u l p o s t o s o n o a r r i v a t i " t u t t i i m e z z i d i s o c c o r s o e s i a t t e n d e u n a r i c o s t r u z i o n e d e g l i e v e n t i " . S a b a t o s c o r s o , 1 3 s e t t e m b r e , u n ' a l t r a p a t t i n a t r i c e a r t i s t i c a s u g h i a c c i o , l a 2 3 e n n e J u l i a M a r i e G a i s e r , o r i g i n a r i a d i B r e s s a n o n e , è m o r t a d o p o e s s e r e s t a t a t r a v o l t a e u c c i s a d a u n c a m i o n m e n t r e s i t r o v a v a s u l l a p i s t a c i c l a b i l e l u n g o l a G a i s b e r g s t r a s s e , a S a l i s b u r g o , d o v e s i e r a t r a s f e r i t a d a a l c u n i a n n i p e r s t u d i a r e a l l ' u n i v e r s i t à .