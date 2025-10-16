R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n t r o l l o d e l t r a f f i c o a e r e o è o g g i a l c e n t r o d i u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o f o n d a f o n d a t a s u d i g i t a l i z z a z i o n e , i n t e r o p e r a b i l i t à e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . I n q u e s t o s c e n a r i o , l ’ I t a l i a g u i d a u n p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e c o e r e n t e c o n o b i e t t i v i e p r o g r a m m i e u r o p e i , g r a z i e a l l a v o r o c o n g i u n t o d i E n a v , E n a c , A e r o n a u t i c a M i l i t a r e e d e l m i n i s t e r o " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e d i F o r z a I t a l i a i n t e r v e n e n d o a E R M 2 0 2 5 , i l m e e t i n g e u r o p e o p r o m o s s o d a l l a F e d e r a z i o n e m o n d i a l e d e i c o n t r o l l o r i d i v o l o e o s p i t a t o p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a d a A n a c n a , l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i a s s i s t e n t i e c o n t r o l l o r i d e l l a n a v i g a z i o n e a e r e a . " I n u n p i ù a m p i o q u a d r o d i c r e s c i t a d e l t r a f f i c o a e r e o e u r o p e o - p r o s e g u e - a n c h e q u e l l o i t a l i a n o r e g i s t r a u n t r e n d p o s i t i v o s i g n i f i c a t i v o . I n q u e s t o c o n t e s t o , i c o n t r o l l o r i d i v o l o s o n o c h i a m a t i a g a r a n t i r e p r i m a d i t u t t o l a s i c u r e z z a d e i v o l i e l a p u n t u a l i t à d i v o l u m i d i t r a f f i c o s e m p r e p i ù c o m p l e s s i . P e r t a l e r a g i o n e , n o n o s t a n t e l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a , l ’ e l e m e n t o u m a n o r e s t a i n s o s t i t u i b i l e : c o n t r o l l o r i d i v o l o e p i l o t i c o n t i n u a n o a r a p p r e s e n t a r e i l c u o r e d e l s i s t e m a , a s s i c u r a n d o o g n i g i o r n o l a s i c u r e z z a d i m i l i o n i d i p a s s e g g e r i . M i t e G o v e r n o t e n g o n o p e r t a n t o a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u l t e m a d e l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e , c h e v e d e i n A n a c n a u n i n t e r l o c u t o r e p r e z i o s o p e r f a r c o n o s c e r e e a p p a s s i o n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a u n a p r o f e s s i o n e c h e r a p p r e s e n t a u n ’ e c c e l l e n z a d e l n o s t r o P a e s e " . " S t i a m o a n c h e p o r t a n d o a v a n t i p r o g e t t i s t r a t e g i c i c o m e i l F r e e R o u t e A i r s p a c e , l e t o r r i d i g i t a l i e r e m o t e , l e p i a t t a f o r m e C o f l i g h t , 4 - F l i g h t e A m a n p e r l ’ e l a b o r a z i o n e d e i d a t i d i v o l o e l a g e s t i o n e d e l t r a f f i c o , c o n f e r m a n d o i l n o s t r o i m p e g n o p e r u n a m o b i l i t à a e r e a a v a n z a t a . A c c a n t o a l l ’ i n n o v a z i o n e e a g l i i n v e s t i m e n t i s u l c a p i t a l e u m a n o è e s s e n z i a l e g a r a n t i r e r e g o l e e p r o c e d u r e c h e t u t e l i n o s e m p r e l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i e d e l l o s p a z i o a e r e o . L ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a e s s e r e p r o t a g o n i s t a d e l f u t u r o d e l t r a s p o r t o a e r e o e u r o p e o " , c o n c l u d e .