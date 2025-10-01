M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o g e t t o H 2 I s e o n o n è s o l o l a t r a s f o r m a z i o n e d i u n a l i n e a f e r r o v i a r i a d a d i e s e l a i d r o g e n o , m a u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o s u l l a V a l C a m o n i c a , c h e g u a r d a a u n f u t u r o d i i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à ” . L o h a d e t t o l ’ a s s e s s o r e a l l e I n f r a s t r u t t u r e e O p e r e p u b b l i c h e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , C l a u d i a M a r i a T e r z i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i A s s t r a ‘ I 2 0 0 a n n i d e l l a f e r r o v i a m o d e r n a : d a l v a p o r e a l l ’ i d r o g e n o ’ , a E x p o F e r r o v i a r i a 2 0 2 5 . “ A b b i a m o c r e d u t o c o n v i n t a m e n t e a u n p r o g e t t o c o m p l e s s o , f i n a n z i a t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a e P n r r , c h e n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i t r e n i – h a s p i e g a t o – m a a n c h e l a p r o d u z i o n e , l o s t o c c a g g i o e i l r i f o r n i m e n t o d i i d r o g e n o , c o n p o t e n z i a l i r i c a d u t e p e r t u t t o i l t r a s p o r t o p u b b l i c o , d a g l i a u t o b u s f i n o a l l e a u t o . È u n p i a n o c h e v a l e c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o e c h e p o t r à d a r e u l t e r i o r e s v i l u p p o a u n t e r r i t o r i o g i à d i n a m i c o c o m e l a V a l C a m o n i c a ” . T e r z i h a p o i r i c o r d a t o l e r i c h i e s t e a v a n z a t e a l M i n i s t e r o : “ S e r v o n o i n c e n t i v i p e r c o n t e n e r e i c o s t i a n c o r a e l e v a t i d e l l ’ i d r o g e n o e f i n a n z i a m e n t i p e r l e i n f r a s t r u t t u r e . L a L o m b a r d i a s i c a n d i d a a t r a i n a r e l e a l t r e R e g i o n i , i n I t a l i a e i n E u r o p a , n e i p r o g e t t i d i i n n o v a z i o n e e s p e r i m e n t a z i o n e ” .