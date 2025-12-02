R o m a , 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I l t e m a d e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , o g g i m o l t o d i b a t t u t o e o g g e t t o a n c h e d e l l a s c r i t t u r a d i u n a l e g g e n a z i o n a l e , p u ò r e a l m e n t e c a m b i a r e i l m o d o i n c u i l e c i t t à v e n g o n o v i s s u t e . P a r l i a m o d i u n p r o c e s s o c h e r i c h i e d e c o o r d i n a m e n t o e s t r u m e n t i a g g i o r n a t i : e s i s t o n o a n a g r a f i d e i s i t i i n q u i n a t i a l i v e l l o l o c a l e , m a m a n c a u n ’ a n a g r a f e n a z i o n a l e i n g r a d o d i o f f r i r e u n a m a p p a t u r a u n i v o c a e c o m p l e t a d e l f e n o m e n o . S e n z a q u e s t a b a s e i n f o r m a t i v a , i l r i s c h i o è p r o c e d e r e i n m o d o d i s o m o g e n e o , r a l l e n t a n d o i n t e r v e n t i s t r a t e g i c i " . L o h a d i c h i a r a t o C l a u d i o S o l d à , v i c e p r e s i d e n t e p u b l i c a f f a i r s & C S R d i T h e A d e c c o G r o u p I t a l i a , n e l c o r s o d e l t a l k ' I n n o v a z i o n e , s i c u r e z z a e c o e s i o n e s o c i a l e p e r l ’ I t a l i a c h e i n v e s t e n e l f u t u r o ' d u r a n t e l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a .