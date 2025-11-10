M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È d e m a g o g i c o d i r e c h e i t r a s p o r t i p u b b l i c i d e v o n o e s s e r e g r a t u i t i , i l T p l h a u n c o s t o . D o b b i a m o g a r a n t i r l o g r a t u i t a m e n t e a c h i n o n s e l o p u ò p e r m e t t e r e e c e r c a r e d i d i f f e r e n z i a r e l a t a r i f f a ” . L o h a d e t t o S a l v a t o r e D e i d d a , p r e s i d e n t e d e l l a I X C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , P o s t e e T e l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , i n t e r v e n e n d o a l p a n e l ‘ I l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i n e l l e s f i d e d e i t r a s p o r t i ’ , n e l l ’ a m b i t o d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a p e r c r e a r e u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r r i t o r i . P e r D e i d d a “ i l f o n d o t p l è d a r i f o r m a r e p e r c h é n o n è e q u o ” . U n p a s s o d a c o m p i e r e i n u n ’ o t t i c a d i “ n e u t r a l i t à p o l i t i c a , l a v o r a n d o i n s i e m e ” , s o t t o l i n e a . “ V a n n o p r e m i a t i i l a v o r a t o r i , c h i f a l ' a b b o n a m e n t o , c h i u s a i l t r a s p o r t o p u b b l i c o q u o t i d i a n a m e n t e . Q u e s t a è l a p r o p o s t a c h e s t i a m o c e r c a n d o d i p o r t a r e ” , c o n c l u d e .