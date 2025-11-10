Milano, 10 nov. (Adnkronos) - È demagogico dire che i trasporti pubblici devono essere gratuiti, il Tpl ha un costo. Dobbiamo garantirlo gratuitamente a chi non se lo può permettere e cercare di differenziare la tariffa. Lo ha detto Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, intervenendo al panel Il ruolo delle istituzioni nelle sfide dei trasporti, nellambito degli Stati generali dei trasporti, levento dedicato al futuro della mobilità in svolgimento a Milano, presso lauditorium Testori di Palazzo Lombardia. Un incontro organizzato in collaborazione con Fnm e Regione Lombardia per creare unoccasione di confronto tra istituzioni, imprese e territori. Per Deidda il fondo tpl è da riformare perché non è equo. Un passo da compiere in unottica di neutralità politica, lavorando insieme, sottolinea. Vanno premiati i lavoratori, chi fa l'abbonamento, chi usa il trasporto pubblico quotidianamente. Questa è la proposta che stiamo cercando di portare, conclude.