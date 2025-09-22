R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i e n t r i a m o a f a r p a r t e d i q u e s t a s t r a o r d i n a r i a r e a l t à c h e è A l i s . T a n t e c o s e c i v e d o n o l a v o r a r e i n s i e m e , c i h a n n o v i s t o c o l l a b o r a r e a n c h e i n p a s s a t o , e d a o g g i s i a p r e u n a n u o v a p a r e n t e s i c h e s a r à u n p u n t o d i s v o l t a p e r c o n c r e t i z z a r e p r o g e t t i v e r i . S i a m o t u t t i a n e l l i d i u n s i s t e m a P a e s e I t a l i a c h e f u n z i o n a e a b b i a m o i l d o v e r e , o g n i g i o r n o , d i m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d e l l a n o s t r a n a z i o n e " . A d a f f e r m a r l o è S a n d r o P a p p a l a r d o , p r e s i d e n t e d i I t a A i r w a y s , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d i f i r m a p e r l ’ a d e s i o n e d e l l a c o m p a g n i a a d A l i s , a F i u m i c i n o . I l n u m e r o u n o d i I t a A i r w a y s h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a p a r t n e r s h i p p o s s a s v i l u p p a r s i i n p i ù a m b i t i , d a i c o l l e g a m e n t i c o n l e i s o l e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l M a d e i n I t a l y , f i n o a l l a p r o m o z i o n e t u r i s t i c a i n t e r n a z i o n a l e . “ O g n i g i o r n o t r a s p o r t i a m o m i g l i a i a d i p e r s o n e , i l n o s t r o c l i e n t e , o v u n q u e s a l g a a b o r d o – f o s s e a T o k y o , N e w Y o r k o D u b a i – d e v e g i à s e n t i r s i i n I t a l i a , g r a z i e a l l ’ a c c o g l i e n z a d e l p e r s o n a l e e a l l a n o s t r a e n o g a s t r o n o m i a ” , h a a g g i u n t o P a p p a l a r d o . S u l f r o n t e e c o n o m i c o , i l p r e s i d e n t e h a c o n f e r m a t o c h e “ i l 2 0 2 5 s a r à l ’ a n n o d e l b r e a k - e v e n , p e r p o i a v v i a r e d a l 2 0 2 6 n u o v i i n v e s t i m e n t i , c o m p r e s o l ’ a c q u i s t o d i a e r o m o b i l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e ” . G u a r d a n d o a l f u t u r o , h a c o n c l u s o : “ N o n v e d i a m o r i s c h i , m a g r a n d i o p p o r t u n i t à : r i s p e t t o a g l i a t t u a l i 6 7 - 6 8 % d i a e r o m o b i l i n u o v a g e n e r a z i o n e , e n t r o i l 2 0 3 0 v o g l i a m o a r r i v a r e a l 9 7 - 9 8 % d i f l o t t a n u o v a , p e r u n t r a s p o r t o a e r e o s e m p r e p i ù m o d e r n o e d e f f i c i e n t e ” .