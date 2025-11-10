M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C ' è u n t e m a p o l i t i c o i m p o r t a n t e a t t o r n o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . È i m p o r t a n t e c h e l e R e g i o n i f a c c i a n o u n r a g i o n a m e n t o i n t e r n o m e r i t o c r a t i c o , m a i n s i e m e s o l i d a r i s t i c o . S e c i s o n o r e g i o n i e d e n t i l o c a l i p i ù v i r t u o s i , q u a l c h e p r e m i a l i t à l a d e v o n o a v e r e a l t r i m e n t i d i v e n t a d i f f i c i l e a n c h e p e r n o i c h e f a c c i a m o l e g i s l a z i o n e n a z i o n a l e , p o t e r c h i e d e r e d i p i ù e p o t e r m e t t e r e i n c a m p o r i s o r s e a g g i u n t i v e ” . C o s ì M a r c o O s n a t o , p r e s i d e n t e d e l l a V I C o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , p a r t e c i p a n d o a l p a n e l ‘ I l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i n e l l e s f i d e d e i t r a s p o r t i ’ , n e l l ’ a m b i t o d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , o r g a n i z z a t i d a F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a a M i l a n o . O s n a t o e s p a n d e p o i l a v i s u a l e a l t r a s p o r t o n a z i o n a l e : “ L ' I t a l i a c o m p r e n d e a n c h e z o n e b e l l i s s i m e , m a c o n q u a l c h e d i f f i c o l t à d i c a r a t t e r e i n f r a s t r u t t u r a l e - r i c o r d a - c r e d o c h e i n q u e s t o s e n s o s i a n e c e s s a r i o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e e i m p i e g a r e l e r i s o r s e d e l l e g r a n d i i n n o v a z i o n i e d e l l e m a n u t e n z i o n i . I n v e s t i m e n t i c h e n o n s i p o s s o n o n e g a r e ” , a v v e r t e r i c o r d a n d o i n f i n e c h e i n t a l s e n s o “ i l P n r r è s t a t o m o l t o i m p o r t a n t e a n c h e p e r r i d u r r e i l g a p i n f r a s t r u t t u r a l e t r a n o r d e s u d e t r a i l n o r d I t a l i a e i l r e s t o d ' E u r o p a ” .