M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l V e n e t o è a b i t u a t o a i g r a n d i n u m e r i , s i a m o l a p r i m a R e g i o n e i n I t a l i a c o m e p r e s e n z a t u r i s t i c a e n e l 2 0 2 4 a b b i a m o r e g i s t r a t o 7 3 m i l i o n i e m e z z o d i t u r i s t i . S i a m o q u i n d i a l l e n a t i a n c h e a g e s t i r e g r a n d i e v e n t i c o m e s a r a n n o l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i d e l 2 0 2 6 ” . C o s ì A n d r e a M a n i n , d i r e t t o r e d e l l ' u n i t à o r g a n i z z a t i v a l o g i s t i c a , n a v i g a z i o n e , i s p e t t o r a t o d i p o r t o e p i a n i f i c a z i o n e d i R e g i o n e V e n e t o , n e l s u o i n t e r v e n t o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à , i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o è p r o m o s s o d a l l ’ a s s e s s o r a t o r a p p r e s e n t a t o d a L u c e n t e e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m . “ L e O l i m p i a d i s o n o u n e v e n t o c h e g e n e r a n o i n u n p i c c o l o c e n t r o c o m e C o r t i n a u n a f f o l l a m e n t o d a g r a n d e c i t t à . Q u e s t a è s t a t a l a s f i d a d a a f f r o n t a r e . N o n c i s o n o i n f r a s t r u t t u r e e s p a z i p e r c h é s i a m o r a c c h i u s i t r a l e D o l o m i t i , a b b i a m o d o v u t o q u i n d i i n t e g r a r e e p o t e n z i a r e i n m o d o s o s t e n i b i l e l e f o r m e d i t r a s p o r t o g i à e s i s t e n t i ” c o n c l u d e M a n i n .