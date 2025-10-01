M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A g i u g n o 2 0 2 6 a v r e m o i l t r e n o a i d r o g e n o i n e s e r c i z i o : p a r t i r e m o c o n i 1 0 0 c h i l o m e t r i d e l l a t r a t t a B r e s c i a - I s e o - E d o l o , m a l ’ o b i e t t i v o è e s t e n d e r e q u e s t o m o d e l l o a d a l t r e p a r t i d e l l a L o m b a r d i a e p o i e s p o r t a r l o i n I t a l i a e i n E u r o p a ” . L o h a d e t t o l ’ a s s e s s o r e a i T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , F r a n c o L u c e n t e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i A s s t r a , l ’ A s s o c i a z i o n e d e l l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , a E x p o F e r r o v i a r i a 2 0 2 5 . “ I l r o t a b i l e è p r o n t o g i à d a u n a n n o – h a r i c o r d a t o – o r a s e r v e c o m p l e t a r e i l q u a d r o i n f r a s t r u t t u r a l e e a u t o r i z z a t i v o . S i a m o i p r i m i i n E u r o p a a p o r t a r e u n t r e n o a i d r o g e n o i n e s e r c i z i o , u n v a n t o p e r l a L o m b a r d i a e p e r t u t t o i l P a e s e ” . L u c e n t e h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e a m b i e n t a l e d e l l a s v o l t a : “ I l t r e n o è i l m e z z o p i ù s o s t e n i b i l e c h e e s i s t a : c o n l ’ i d r o g e n o l e e m i s s i o n i s o n o p r a t i c a m e n t e p a r i a z e r o . D o p o d u e a n n i d i d i b a t t i t o e c o n f r o n t o a b b i a m o d i m o s t r a t o l a s i c u r e z z a d e l m o d e l l o : o g g i p o s s i a m o d i r e c h e s a r à u n s u c c e s s o d a r e p l i c a r e ” , c o n c l u d e .