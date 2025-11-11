M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a m o b i l i t à h a u n i m p a t t o i m p o r t a n t e s u l l e c o m u n i t à e s u l l a c a p a c i t à d e i t e r r i t o r i d i p r o d u r r e v a l o r e e c o n o m i c o “ e l ’ i n n o v a z i o n e g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e i n q u e s t o c o n t e s t o . I n L o m b a r d i a c i s o n o t a n t e c o s e c h e a b b i a m o f a t t o e c h e s t i a m o f a c e n d o s u q u e s t o f r o n t e , c o m e l a b i g l i e t t a z i o n e d i g i t a l e . S i t r a t t a d i u n t e m a s t r a t e g i c o p e r i l f u t u r o d e l l a n o s t r a R e g i o n e , c h e n o n v a a f f r o n t a t o s o l o s o t t o i l p r o f i l o d i u n a n u o v a t e c n o l o g i a p e r c h é p r o g e t t a r e l a b i g l i e t t a z i o n e d i g i t a l e s i g n i f i c a p r o g e t t a r e i l s i s t e m a d e l l a m o b i l i t à r e g i o n a l e , c h e d e v e e s s e r e i n t e g r a t a , s o s t e n i b i l e e a m i s u r a d i c i t t a d i n o ” . L o a f f e r m a S i l v i o L a n d o n i o , d i r e t t o r e g e n e r a l e T r a s p o r t i e M o b i l i t à S o s t e n i b i l e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , p a r t e c i p a n d o a l p a n e l ‘ L a m o b i l i t à i n t e l l i g e n t e : i n n o v a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e ’ i n o c c a s i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à t e n u t o s i a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a e a p e r t o d a i s a l u t i d e l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a , è s t a t o u n a p r e z i o s a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r r i t o r i . “ I n L o m b a r d i a s o n o o l t r e 7 0 0 m i l i o n i i v i a g g i c h e o g n i a n n o v e n g o n o e f f e t t u a t i c o n m e z z i d i t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e r e g i o n a l e - t r e n i , t r a m , a u t o b u s o m e t r o p o l i t a n e - d i s p o n i a m o i n f a t t i d i u n a r e t e m o l t o a m p i a e c o m p l e s s a , c o n o l t r e 1 0 0 o p e r a t o r i c o i n v o l t i - s p i e g a L a n d o n i o - Q u e s t o s i s t e m a , f i n o r a , è s t a t o c o m p o s t o d a t a n t i s e g m e n t i c h e s i m u o v e v a n o a u t o n o m a m e n t e r i s p e t t o a l l a v e n d i t a d e i t i t o l i d i v i a g g i , s i a d e i b i g l i e t t i s i a d e g l i a b b o n a m e n t i , e c i ò h a c r e a t o u n a f r a m m e n t a z i o n e a s v a n t a g g i o d e l c i t t a d i n o , c h e s i t r o v a a d o v e r f a r e i c o n t i c o n d i v e r s i t i t o l i , t a r i f f e e m o d a l i t à d i a c q u i s t o . L a b i g l i e t t a z i o n e d i g i t a l e u n i c a n a s c e p r o p r i o p e r s u p e r a r e q u e s t a f r a m m e n t a z i o n e e p e r s e m p l i f i c a r e l ' e s p e r i e n z a d e l l ' u t e n t e ” . “ A b b i a m o l a v o r a t o p e r t u t t o i l 2 0 2 5 s u l l a p r o g e t t a z i o n e d i q u e s t o n u o v o s i s t e m a d i v e n d i t a d i b i g l i e t t i p e r t u t t a l a R e g i o n e , c h e p a s s a a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i u n c e n t r o d i s e r v i z i o r e g i o n a l e d i g i t a l e e d a n d o i m p u l s o c o s ì a d u n v e r o e p r o p r i o c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e . S i p a s s a i n f a t t i d a i t a n t i s i s t e m i d i a c q u i s t o a t t u a l i , d i v e r s i p e r c i a s c u n a a z i e n d a , a d u n s i s t e m a i n t e g r a t o b a s a t o s u l l ' i n t e g r a z i o n e d i d a t i e s u l m o d e l l o A c c o u n t B a s e d , c h e s u p e r a l ' a t t u a l e s i s t e m a M e d i a B a s e d r i g u a r d a n t e l e t e s s e r e e i p o s - i l l u s t r a - I l m o d e l l o A c c o u n t B a s e d è i n l i n e a c o n l e e s p e r i e n z e e u r o p e e d o v e i l t i t o l o d i v i a g g i o è c o l l e g a t o a l l ' i d e n t i t à d i g i t a l e d e l c i t t a d i n o . I l p r o g e t t o è f i n i t o , l a s p e r i m e n t a z i o n e d o v r e b b e i n i z i a r e n e l 2 0 2 6 s u l t e r r i t o r i o m i l a n e s e , p e r c o n c l u d e r s i c o n l ’ e s t e n s i o n e i n t u t t e l e p a r t i r e g i o n a l i n e l 2 0 2 8 ” . “ N o n c i s a r a n n o p i ù d i v e r s i b i g l i e t t i p e r d i v e r s i m e z z i , m a u n ’ u n i c a e n t i t à d i v i a g g i o c h e c o n s e n t i r à d i i n t r o d u r r e l a c o s i d d e t t a ‘ b e s t f a r e ’ , d o v e l ’ u t e n t e n o n s c e g l i e r à p i ù i n a n t i c i p o i l t i t o l o d i v i a g g i o p i ù e c o n o m i c o p e r r i s p a r m i a r e , m a v i a g g e r à t r a n q u i l l a m e n t e s a p e n d o c h e i l s i s t e m a c a l c o l e r à i n a u t o m a t i c o l a t a r i f f a p i ù c o r r e t t a e c o n v e n i e n t e c o l l e g a t a a l p r o p r i o a c c o u n t . I n f u n z i o n e d e l n u m e r o d i v i a g g i c h e v i e n e f a t t o , a d e s e m p i o , c a l c o l e r à s e è p i ù c o n v e n i e n t e c o m p r a r e u n o s i n g o l o b i g l i e t t o o u n c a r n e t ” , c o n c l u d e .