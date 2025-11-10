M i l a n o , 1 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I o c r e d o c h e c i s i a b i s o g n o d i u n p r e s s i n g a l g o v e r n o p e r c h é c a p i s c a c h e i t r a s f e r i m e n t i a f a v o r e d e l l a L o m b a r d i a d e v o n o e s s e r e a l m e n o p a r i a q u e l l i d e l l a C a m p a n i a . I o d a r ò u n a m a n o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , a m a r g i n e d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e i T r a s p o r t i , i n c o r s o a M i l a n o , r i f e r e n d o s i a l l a n e c e s s i t à d i f o n d i p e r i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e i n L o m b a r d i a . “ M i r i v o l g o - a g g i u n g e - a l p r e s i d e n t e d i u n a d e l l e p i ù i m p o r t a n t i c o m m i s s i o n i p a r l a m e n t a r i , M a r c o O s n a t o ( l a c o m m i s s i o n e f i n a n z e , n d r ) , p e r c h é c a p i s c a c h e i t r a s f e r i m e n t i a f a v o r e d e l l a L o m b a r d i a d e v o n o e s s e r e a l m e n o p a r i a q u e l l i d e l l a C a m p a n i a ” .