R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - - I t a A i r w a y s , l a p r i n c i p a l e C o m p a g n i a a e r e a i t a l i a n a , e n t r a u f f i c i a l m e n t e i n A l i s , l ’ a s s o c i a z i o n e d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o n a z i o n a l e e d e u r o p e o p e r i l m o n d o d e l t r a s p o r t o , d e l l a l o g i s t i c a , d e i s e r v i z i a l l e i m p r e s e e d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . L ’ a d e s i o n e è s t a t a a n n u n c i a t a o g g i n e l c o r s o d i u n a c e r i m o n i a u f f i c i a l e s v o l t a s i p r e s s o g l i u f f i c i d e l l a C o m p a g n i a a F i u m i c i n o , a l l a p r e s e n z a d e l p r e s i d e n t e d i I t a A i r w a y s , S a n d r o P a p p a l a r d o , e d e l p r e s i d e n t e d i A l i s G u i d o G r i m a l d i C o n l ’ i n g r e s s o d i I t a A i r w a y s , A l i s c o n s o l i d a i l s u o r u o l o c a r d i n e d i a g g r e g a t o r e p e r t u t t i g l i a t t o r i c h e l a v o r a n o p e r u n a s o l i d a e d e f f i c i e n t e m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , n o n c h é p e r l a c a t e n a l o g i s t i c a e d i s e r v i z i a l l e i m p r e s e , r a p p r e s e n t a n d o o g g i o l t r e 2 . 4 0 0 s o c i , u n f a t t u r a t o a g g r e g a t o p a r i a 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o e 4 6 2 . 0 0 0 l a v o r a t o r i . I t a A i r w a y s p o r t a i n A l i s u n p a t r i m o n i o d i c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e , e s p e r i e n z a i n t e r n a z i o n a l e e a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l f u t u r o . P e r I t a A i r w a y s l ’ a d e s i o n e a d A l i s r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o a v a n t i n e l p e r c o r s o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , d e l t r a s p o r t o e d e l l a l o g i s t i c a , c o n u n a r i l e v a n z a s p e c i a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l a s t r a t e g i a d e l l a C o m p a g n i a s i n d a l l ’ a v v i o d e l l e p r o p r i e o p e r a z i o n i . “ A l i s a c c o g l i e c o n g r a n d e o r g o g l i o I t a A i r w a y s t r a i s u o i S o c i c o n s i g l i e r i e c i t e n g o a r i n g r a z i a r e i l p r e s i d e n t e S a n d r o P a p p a l a r d o e l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o J o e r g E b e r h a r t p e r l a f i d u c i a a c c o r d a t a e p e r l a v i s i o n e s t r a t e g i c a . V o r r e i c o m p l i m e n t a r m i d a v v e r o p e r l o s t r a o r d i n a r i o i m p e g n o d e i v e r t i c i d i I t a A i r w a y s , c h e h a n n o c o n s e n t i t o a l p r i n c i p a l e v e t t o r e a e r e o i t a l i a n o d i p o t e r c o m p e t e r e a i m a s s i m i l i v e l l i s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e e d i r a p p r e s e n t a r e a l m e g l i o l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l m o n d o . – d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i A l i s G u i d o G r i m a l d i - L ’ i n g r e s s o d e l l a c o m p a g n i a a e r e a d i r i f e r i m e n t o i t a l i a n a r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o s t r a t e g i c o p e r t u t t o i l s i s t e m a i n d u s t r i a l e e r a f f o r z a l a n o s t r a v i s i o n e d i l o g i s t i c a i n t e g r a t a e c o m p e t i t i v a , i n c u i t u t t e l e m o d a l i t à d i t r a s p o r t o c o l l a b o r a n o p e r o f f r i r e s o l u z i o n i e f f i c i e n t i , s o s t e n i b i l i e i n n o v a t i v e a l s e r v i z i o d e l l e i m p r e s e e d e i c i t t a d i n i S i a m o c e r t i c h e , i n s i e m e a r e a l t à l e a d e r n e i p r o p r i s e t t o r i c o m e I t a A i r w a y s , c o n t i n u e r e m o a v a l o r i z z a r e l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e n e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , a f f r o n t a n d o l e s f i d e g l o b a l i l e g a t e a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e , a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l ’ o c c u p a z i o n e ” . “ S i a m o p a r t i c o l a r m e n t e o r g o g l i o s i d i e n t r a r e a f a r p a r t e d i A l i s – h a d i c h i a r a t o S a n d r o P a p p a l a r d o , P r e s i d e n t e d i I t a A i r w a y s . – Q u e s t a a d e s i o n e r a p p r e s e n t a p e r n o i u n p a s s o r i l e v a n t e e s t r a t e g i c o , i n l i n e a c o n l a n o s t r a m i s s i o n e d i e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l o s v i l u p p o d e l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o a e r e o i t a l i a n o e d i c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l l a c r e s c i t a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a P a e s e . C o l l a b o r a r e c o n u n ’ a s s o c i a z i o n e d i r i f e r i m e n t o c o m e A l i s , c h e r i u n i s c e s o t t o u n ’ u n i c a v i s i o n e i m p r o n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à i p r i n c i p a l i a t t o r i d e l t r a s p o r t o , d e l l a l o g i s t i c a e d e i s e r v i z i a l l e i m p r e s e , è f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a n o s t r a f i l i e r a e v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o t u r i s t i c o , c u l t u r a l e e d e c o n o m i c o d e l l ’ I t a l i a . L a m o b i l i t à , i n t u t t e l e s u e f o r m e , è o g g i p i ù c h e m a i u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e , l ’ i n n o v a z i o n e e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l n o s t r o s e t t o r e . V o r r e i r i n g r a z i a r e s e n t i t a m e n t e i l p r e s i d e n t e d i A l i s , G u i d o G r i m a l d i , e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e , M a r c e l l o D i C a t e r i n a , p e r a v e r r e s o p o s s i b i l e q u e s t a i m p o r t a n t e i n t e g r a z i o n e e p e r l a l o r o v i s i o n e l u n g i m i r a n t e , c e r t o c h e i n s i e m e s a r e m o i n g r a d o d i a f f r o n t a r e c o n s u c c e s s o l e n u o v e s f i d e g l o b a l i e p r o m u o v e r e c o n o r g o g l i o i l m a d e i n I t a l y i n t u t t o i l m o n d o ” .