R o m a , 2 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - A n s f i s a ( A g e n z i a N a z i o n a l e p e r l a S i c u r e z z a d e l l e F e r r o v i e e d e l l e I n f r a s t r u t t u r e S t r a d a l i e A u t o s t r a d a l i ) e A s s t r a ( A s s o c i a z i o n e d e l l e A z i e n d e d i T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e ) h a n n o f i r m a t o u n p r o t o c o l l o d i i n t e s a f i n a l i z z a t o a s v i l u p p a r e a t t i v i t à d i c o m u n e i n t e r e s s e n e l c a m p o d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a f o r m a z i o n e p e r i s i s t e m i d i t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o , s t r a d a l e e a d i m p i a n t i f i s s i . L ’ a c c o r d o , s o t t o s c r i t t o d a l P r e s i d e n t e d i A s s t r a , A n d r e a G i b e l l i e d a l D i r e t t o r e d i A n s f i s a , D o m e n i c o C a p o m o l l a , n a s c e d a l l a v o l o n t à c o n d i v i s a d i r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a c o m e v a l o r e f o n d a n t e d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o e d i p r o m u o v e r e u n m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o d e l l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i d i c h i o p e r a n e l s e t t o r e . “ C o n q u e s t a i n t e s a m e t t i a m o a s i s t e m a u n a l e v a d e c i s i v a p e r f a r e d e l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a u n p a t r i m o n i o c o n d i v i s o i n t u t t o i l t r a s p o r t o p u b b l i c o , f e r r o v i a r i o , s t r a d a l e e a i m p i a n t i f i s s i ” , h a d i c h i a r a t o D o m e n i c o C a p o m o l l a , D i r e t t o r e d i A n s f i s a . “ L ’ A g e n z i a m e t t e a d i s p o s i z i o n e c o m p e t e n z e , l i n e e g u i d a e u n a p p r o c c i o f o n d a t o s u l l a f o r m a z i o n e e s u l l ’ a p p r e n d i m e n t o d a g l i e v e n t i , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e m o m e n t i d i c o n f r o n t o c h e a i u t i n o a p r e v e n i r e i r i s c h i e a r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a e l ’ e f f i c i e n z a . È u n a c c o r d o a g i l e , s e n z a o n e r i , c o n u n C o m i t a t o s c i e n t i f i c o p a r i t e t i c o c h e p r o g r a m m e r à a t t i v i t à m i r a t e : u n i n v e s t i m e n t o s u l l e p e r s o n e e , d i r i f l e s s o , s u l l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i , p e r f a r e s ì c h e l a s i c u r e z z a n o n r e s t i s o l t a n t o u n i n s i e m e d i p r o c e d u r e , m a d i v e n t i c u l t u r a o r g a n i z z a t i v a e v a l o r e p u b b l i c o ” . “ A s s t r a è d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a m a i n q u e s t o p e r i o d o s t o r i c o d i g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e t e c n o l o g i c a i l f a t t o r e u m a n o a s s u m e u n a n u o v a c e n t r a l i t à e p o n e n u o v e s f i d e . P e r q u e s t a r a g i o n e a b b i a m o v o l u t o r a f f o r z a r e l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e s t o r i c a c o n A n s f i s a s o t t o s c r i v e n d o q u e s t o p r o t o c o l l o ” , h a d i c h i a r a t o A n d r e a G i b e l l i , P r e s i d e n t e d i A s s t r a . “ L a n o s t r a a z i o n e c o m u n e s a r à o r i e n t a t a a l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i , a t t r a v e r s o p e r c o r s i f o r m a t i v i m i r a t i , e a l l a c o n d i v i s i o n e d e l l e c o n o s c e n z e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f o r n i r e a l l e a z i e n d e d i T P L g l i s t r u m e n t i p e r a d e g u a r s i a l l e e v o l u z i o n i n o r m a t i v e e g e s t i r e i c a m b i a m e n t i t e c n o l o g i c i c h e i n t e r e s s a n o l a m o b i l i t à . Q u e s t o a c c o r d o r a p p r e s e n t a u n a p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o e c o l l a b o r a z i o n e p e n s a t a p e r p r o i e t t a r e i l T P L e l e s u e a z i e n d e v e r s o i l f u t u r o ” . L ’ a c c o r d o , d i d u r a t a t r i e n n a l e , p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e c o n g i u n t a d i c o r s i d i f o r m a z i o n e , e v e n t i e a t t i v i t à d i v u l g a t i v e c o n i l c o n t r i b u t o d e g l i e s p e r t i d i A n s f i s a e l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e a d A s s t r a . L e i n i z i a t i v e s i c o n c e n t r e r a n n o s u t e m i c o m e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a , l e l i n e e g u i d a d e l l ’ A g e n z i a , l a r e g o l a m e n t a z i o n e t e c n i c a e l e b e s t p r a c t i c e d i s i c u r e z z a n e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o e s t r a d a l e . P e r c o o r d i n a r e l e a t t i v i t à s a r à i s t i t u i t o u n C o m i t a t o S c i e n t i f i c o p a r i t e t i c o , i n c a r i c a t o d i p r o g r a m m a r e e m o n i t o r a r e l e i n i z i a t i v e n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d e l p r o t o c o l l o . C o n q u e s t o a c c o r d o , A n s f i s a e A s s t r a r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e l a l o r o c o l l a b o r a z i o n e c r e a n d o u n a s i n e r g i a i s t i t u z i o n a l e i n a m b i t o f o r m a t i v o c h e g u a r d a a l f u t u r o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o i t a l i a n o .