Milano, 1 ott. (Adnkronos) - "LIdrogeno è un cambio di paradigma che ci rende orgogliosi: le aziende associate Asstra stanno già lavorando su questa tecnologia che rappresenta un nuovo parametro di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo ha detto oggi a Rho Fiera Milano, Andrea Gibelli, presidente di Asstra, lAssociazione italiana di trasporto pubblico locale, aprendo il convegno I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore allidrogeno, organizzato dallassociazione a Expo Ferroviaria 2025. Le gallerie nate per il vapore nel secolo scorso ha spiegato offrono le condizioni per essere utilizzate anche con lidrogeno: con adeguamenti tecnologici e senza modifiche strutturali è stato possibile stimare un risparmio di 450 milioni di euro, con impatti ambientali e sociali ridotti al minimo. Un segnale che le aziende del settore ferroviario possono essere allavanguardia Gibelli ha quindi richiamato il tema delle risorse: Il Tpl muove oltre 4,5 miliardi di passeggeri lanno, è la metropolitana dItalia. Serve continuità negli investimenti dopo il Pnrr: il Fondo nazionale trasporti resta fondamentale per sostenere lossatura del sistema.