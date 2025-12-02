R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a r o l a c h i a v e è i l g o v e r n o d e l l ’ i n n o v a z i o n e , c h e r i g u a r d a c e r t a m e n t e l ’ i n c l u s i o n e e i l p r i n c i p i o d i n o n l a s c i a r e i n d i e t r o n e s s u n o , m a r i g u a r d a s o p r a t t u t t o i l t e m a d e i d a t i . I l d a t o è u n p a t r i m o n i o n o n n e g o z i a b i l e p e r i l P a e s e e p e r l e i m p r e s e , e d è o g g i e s p o s t o a r i s c h i s e n o n e s i s t e u n a g o v e r n a n c e r e a l m e n t e s o v r a n a . S o v r a n a n e l s e n s o c o r r e t t o : q u e s t o g o v e r n o d e l l ' i n n o v a z i o n e l o d o b b i a m o g e s t i r e n o i " . L o h a a f f e r m a t o L i s a D i F e l i c i a n t o n i o , c h i e f c o m m u n i c a t i o n & s u s t a i n a b i l i t y o f f i c e r d i F a s t w e b e V o d a f o n e , i n t e r v e n e n d o a l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s a R o m a , d u r a n t e u n c o n f r o n t o d e d i c a t o a i n n o v a z i o n e , i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i e c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e . “ E ' n e c e s s a r i o r a g i o n a r e i n t e r m i n i d i c a m p i o n i n a z i o n a l i i n g r a d o d i g a r a n t i r e c a p a c i t à c o m p u t a z i o n a l e e r e s i l i e n z a , m a n t e n e n d o i d a t i s u t e r r i t o r i o i t a l i a n o a t t r a v e r s o i n f r a s t r u t t u r e g e s t i t e d a a z i e n d e c o m e F a s t w e b e V o d a f o n e , m a a n c h e d a a l t r e t e l c o i t a l i a n e . N o n è u n a q u e s t i o n e d i b a n d i e r a , m a d i s i c u r e z z a e c o n t r o l l o : i d a t i d e v o n o r e s t a r e s o t t o l a g e s t i o n e e s c l u s i v a d e l l e i m p r e s e e d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . È u n p u n t o s u c u i s e r v e u n i n t e r v e n t o d e c i s o e n o n p i ù r i n v i a b i l e ” .