R o m a , 2 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t i a p p u n t a m e n t i s o n o p e r n o i p o l i t i c i i m p o r t a n t i . R e c e n t e m e n t e e r a v a m o n e l l a s e d e d i A l i s p e r g l i I n t e r p o r t i , n o n v e n i a m o q u i a d i r e c h e a b b i a m o f a t t o t u t t o , c i a t t e n d o n o a n c o r a m o l t e s f i d e . Q u a l u n q u e r i f o r m a c h e p o r t e r e m o a v a n t i i n P a r l a m e n t o s a r à c o n d i v i s a c o n v o i , f o r s e n o n s e m p r e s a r e m o d ’ a c c o r d o , m a n o n p o t r e t e m a i d i r e c h e v i è c a l a t a d a l l ’ a l t o " . L o h a d i c h i a r a t o S a l v a t o r e D e i d d a , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , d u r a n t e l ’ A s s e m b l e a G e n e r a l e A l i s , a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . D e i d d a h a p o i e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d i a z i e n d e c h e p r e m i a n o l a m o d e r n i z z a z i o n e , p e r p o i c o l l e g a r s i a l p r o s s i m o p r o v v e d i m e n t o c h e r i g u a r d a l a c a n t i e r i s t i c a e u r o p e a : " P o s s i a m o p r o d u r r e i n E u r o p a e , s o p r a t t u t t o , p o s s i a m o p r o d u r r e i n I t a l i a , è u n a b a t t a g l i a c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i e l o f a r e m o a n c h e g r a z i e a d A l i s " .