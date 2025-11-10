M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a L o m b a r d i a r a p p r e s e n t a i l 3 0 % d e l t r a s p o r t o n a z i o n a l e , q u i v i a g g i a n o o l t r e 3 4 0 0 t r e n i a l g i o r n o . V o g l i a m o e s s e r e p r o n t i p e r a f f r o n t a r e l e O l i m p i a d i . C ' è s t a t o u n i n v e s t i m e n t o i m p o r t a n t e d a l p u n t o d i v i s t a i n f r a s t r u t t u r a l e : 1 5 m i l i a r d i d i f o n d i s p e s i p e r l a r e t e f e r r o v i a r i a . S i a m o c o n v i n t i c h e s a r e m o i n g r a d o d i o f f r i r e u n b u o n s e r v i z i o ” . C o s ì F r a n c o L u c e n t e , a s s e s s o r e r e g i o n a l e a i T r a s p o r t i e a l l a M o b i l i t à s o s t e n i b i l e , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à , i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o è p r o m o s s o d a l l ’ a s s e s s o r a t o r a p p r e s e n t a t o d a L u c e n t e e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m . D u r a n t e l ’ e v e n t o , l ’ a s s e s s o r e s i è s o f f e r m a t o s u l l e p r i o r i t à d i R e g i o n e L o m b a r d i a r i g u a r d o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e ( t p l ) s p e c i f i c a n d o c h e l e p r i o r i t à s o n o d u e : “ L a r i f o r m a d e l l a l e g g e 6 / 2 0 1 2 - D i s c i p l i n a d e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i - c h e s t a p e r a p p r o d a r e a n c h e i n C o n s i g l i o r e g i o n a l e e l a b i g l i e t t a z i o n e d i g i t a l e , a f f i n c h é e n t r o i l 2 0 2 8 d i v e n t i u n s i s t e m a i n t e g r a t o s u t u t t a l a R e g i o n e ” . L ’ a s s e s s o r e h a p o i i l l u s t r a t o u n ’ i m p o r t a n t e n o v i t à i n c o n c o m i t a n z a a l c a m b i o o r a r i o f e r r o v i a r i o d i d i c e m b r e 2 0 2 5 , f r u t t o d e l p r o t o c o l l o s i g l a t o c o n P i e m o n t e e L i g u r i a a f i n e l u g l i o , f i n a l i z z a t o a m i g l i o r a r e e i n t e g r a r e i c o l l e g a m e n t i t r a i t r e t e r r i t o r i : “ R a d d o p p i e r e m o l ’ o f f e r t a f e r r o v i a r i a t r a M i l a n o e G e n o v a , a t t i v e r e m o l a n u o v a r e l a z i o n e M i l a n o – N o v i L i g u r e ( A L ) , p r o l u n g h e r e m o i s e r v i z i f i n o a d A s t i ” , f a s a p e r e .