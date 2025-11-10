Milano, 10 nov. (Adnkronos) - La Lombardia rappresenta il 30% del trasporto nazionale, qui viaggiano oltre 3400 treni al giorno. Vogliamo essere pronti per affrontare le Olimpiadi. C'è stato un investimento importante dal punto di vista infrastrutturale: 15 miliardi di fondi spesi per la rete ferroviaria. Siamo convinti che saremo in grado di offrire un buon servizio. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, intervenendo agli Stati generali dei trasporti, levento dedicato al futuro della mobilità, in svolgimento a Milano, presso lauditorium Testori di Palazzo Lombardia. Lincontro è promosso dallassessorato rappresentato da Lucente e organizzato in collaborazione con Fnm. Durante levento, lassessore si è soffermato sulle priorità di Regione Lombardia riguardo al trasporto pubblico locale (tpl) specificando che le priorità sono due: La riforma della legge 6/2012 - Disciplina del settore dei trasporti - che sta per approdare anche in Consiglio regionale e la bigliettazione digitale, affinché entro il 2028 diventi un sistema integrato su tutta la Regione. Lassessore ha poi illustrato unimportante novità in concomitanza al cambio orario ferroviario di dicembre 2025, frutto del protocollo siglato con Piemonte e Liguria a fine luglio, finalizzato a migliorare e integrare i collegamenti tra i tre territori: Raddoppieremo lofferta ferroviaria tra Milano e Genova, attiveremo la nuova relazione MilanoNovi Ligure (AL), prolungheremo i servizi fino ad Asti, fa sapere.