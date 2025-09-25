R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A p r e i b a t t e n t i o g g i l a d e c i m a e d i z i o n e d e l G i s E x p o - G i o r n a t e I t a l i a n e d e l S o l l e v a m e n t o e d e i T r a s p o r t i E c c e z i o n a l i , l ’ u n i c o e v e n t o i t a l i a n o e i l p i ù g r a n d e a l i v e l l o e u r o p e o d e d i c a t o a l s e t t o r e , i n p r o g r a m m a d a l 2 5 a l 2 7 s e t t e m b r e n e i p a d i g l i o n i d e l P i a c e n z a E x p o . S i c u r e z z a , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à s o n o l e p a r o l e d ’ o r d i n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i d e a t a e o r g a n i z z a t a d a F a b i o P o t e s t à , D i r e t t o r e d i M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , c h e c o n i s u o i o l t r e 1 0 0 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a ( + 2 5 % r i s p e t t o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 3 ) e i 4 9 5 e s p o s i t o r i a c c r e d i t a t i ( + 1 5 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ) , 8 5 d e i q u a l i e s t e r i , h a g i à s u p e r a t o i r e c o r d s t a b i l i t i n e l 2 0 2 3 , q u a n d o s i c o n t a r o n o o l t r e 1 8 m i l a p r e s e n z e e 4 3 2 e s p o s i t o r i , i n r a p p r e s e n t a n z a d i o l t r e 5 0 0 b r a n d . N u m e r i c h e c o n f e r m a n o i l G i s c o m e l a p r i n c i p a l e v e t r i n a c o n t i n e n t a l e d e l c o m p a r t o , p i a t t a f o r m a p r i v i l e g i a t a a l i v e l l o e u r o p e o p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e u l t i m e n o v i t à e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e n e i s e t t o r i d e l s o l l e v a m e n t o d i m a t e r i a l i , l a v o r o i n q u o t a , m o v i m e n t a z i o n e i n d u s t r i a l e e p o r t u a l e e t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i . V i n c e n t e , i n f a t t i , s i r i v e l a u n a v o l t a d i p i ù l a c h i a v e s c e l t a d a M e d i a p o n t & E x h i b i t i o n s , c i o è d i f i e r e s p e c i a l i z z a t e a c a d e n z a b i e n n a l e , d i b r e v e d u r a t a e c o n c o s t i e s p o s i t i v i c o n t e n u t i r i s p e t t o a l l e a l t r e p r o p o s t e p r e s e n t i s i a i n I t a l i a c h e a l l ’ e s t e r o . M a i l G i s è a n c h e i l n a t u r a l e p u n t o d i i n c o n t r o e d i s c a m b i o t r a l e f i l i e r e d e l s o l l e v a m e n t o e d e i t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i c o n l e i s t i t u z i o n i . C o m e t e s t i m o n i a n o i p a t r o c i n i a c c o r d a t i a l l a t r e g i o r n i d a l l e p i ù i m p o r t a n t i A s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a , s i a i t a l i a n e c h e e s t e r e , e d a n u m e r o s i o r g a n i s m i i s t i t u z i o n a l i , t r a i q u a l i i l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a , l a R e g i o n e L i g u r i a , i l C o m u n e d i P i a c e n z a e A n a s . Q u e s t a d e c i m a e d i z i o n e g i u n g e p o i i n u n c o n t e s t o p a r t i c o l a r m e n t e d i n a m i c o p e r i l m e r c a t o e u r o p e o d e l n o l e g g i o d i a t t r e z z a t u r e p e r i l s o l l e v a m e n t o , c h e m o s t r a s e g n a l i d i r i p r e s a : p e r i l 2 0 2 5 s i s t i m a p e r i l s e t t o r e u n a c r e s c i t a c o m p l e s s i v a d e l + 1 , 3 % , c o n p e r f o r m a n c e p i ù r o b u s t e n e i P a e s i d e l l ’ E u r o p a m e r i d i o n a l e , I t a l i a i n c l u s a , g r a z i e a l t r a i n o d e i g r a n d i p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i ( d a t i E u r o p e a n R e n t a l A s s o c i a t i o n ) . S e c o n d o l ’ E u r o p e a n A s s o c i a t i o n o f A b n o r m a l R o a d T r a n s p o r t a n d M o b i l e C r a n e s ( E s t a ) , i n o l t r e , i l s e t t o r e d e l s o l l e v a m e n t o e d e l t r a s p o r t o e c c e z i o n a l i v a l e i n E u r o p a c i r c a 2 4 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o . A n c h e l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , p a r i m e n t i c a r a t t e r i z z a t a d a l l ’ a t t u a z i o n e d e l l e m i s u r e d e l P n r r , è p r o t a g o n i s t a d i u n n u o v o s l a n c i o g r a z i e a d i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e , l o g i s t i c a e d i g i t a l i z z a z i o n e : u n c o n t e s t o c h e f a v o r i s c e e f u n g e d a e l e m e n t o p r o p u l s i v o p e r l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e , r e n d e n d o a n c o r a p i ù s t r a t e g i c o i l c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i i n c o n t e s t i c o m e q u e l l o d e l G i s . L o c o n f e r m a F a b i o P o t e s t à , c h e d i c h i a r a : “ L o s v i l u p p o d e l G i s , è c e r t a m e n t e d o v u t o a n c h e a l b u o n a n d a m e n t o d e l m e r c a t o i t a l i a n o r i s p e t t o a q u e l l i d i a l t r i P a e s i c o n t i n e n t a l i , e c i ò a n c h e i n l i n e a c o n i f o r t i i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i c h e s o n o s t a t i p r o g r a m m a t i e s o n o f i n a n z i a t i d a l P n r r . L a c r e s c e n t e n o t o r i e t à a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e d i q u e s t a n o s t r a i n i z i a t i v a t r o v a r i s c o n t r o a n c h e n e l l ’ a u m e n t o d i e s p o s i t o r i e s t e r i c h e a p p r e z z a n o s e m p r e d i p i ù i l f o r m a t s p e c i a l i s t i c o d e l l a n o s t r a f i e r a , r i s p e t t o a d a l t r i a p p u n t a m e n t i g e n e r a l i s t i p r o g r a m m a t i i n E u r o p a ” . A n c h e q u e s t ’ a n n o i l G i s è a c c o m p a g n a t a d a u n r i c c h i s s i m o p a l i n s e s t o d i c o n v e g n i , w o r k s h o p e d i b a t t i t i , c h e p e r m e t t e r a n n o a s t a k e h o l d e r e i s t i t u z i o n i i m p o r t a n t i m o m e n t i d i c o n f r o n t o s u l l o s t a t o d e l l ’ a r t e d e l s e t t o r e . T r a i t e m i c h i a v e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e s a r à d e d i c a t a a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e a l l ’ a u t o m a z i o n e : l ’ a d o z i o n e d i s i s t e m i I o T , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a s t a r i v o l u z i o n a n d o l a g e s t i o n e d e l l e f l o t t e e l a s i c u r e z z a d e i c a n t i e r i . N o n m a n c h e r à u n f o c u s s u l l a e s i g e n z a d i r e p e r i r e e f o r m a r e n u o v i o p e r a t o r i s p e c i a l i z z a t i , t e m a s e m p r e p i ù s e n t i t o d a l l e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a . I n o l t r e , s a r a n n o a p p r o f o n d i t i i g r a n d i i n v e s t i m e n t i i n c o r s o n e l l e i n f r a s t r u t t u r e l o g i s t i c h e e p o r t u a l i i t a l i a n e , c o n p r o g e t t i d i a m m o d e r n a m e n t o e s v i l u p p o d e l l ’ i n t e r m o d a l i t à c h e s t a n n o c a m b i a n d o i l v o l t o d e l l a m o v i m e n t a z i o n e m e r c i n e l n o s t r o P a e s e . I l p r o g r a m m a c o m p l e t o è d i s p o n i b i l e a l s e g u e n t e l i n k : h t t p s : / / g i s e x p o . i t / l e - c o n f e r e n z e / . C o n f e r m a t i a n c h e p e r q u e s t a e d i z i o n e g l i o r m a i t r a d i z i o n a l i r i c o n o s c i m e n t i a l l e e c c e l l e n z e d e l l a f i l i e r a : I t a l a - I t a l i a n T e r m i n a l A n d L o g i s t i c A w a r d s , c h e p r e m i a n o l e c a p a c i t à d e g l i o p e r a t o r i i t a l i a n i d e l t e r m i n a l i s m o p o r t u a l e , i n t e r m o d a l e e d e l l a l o g i s t i c a , r i c o n o s c e n d o n e l e q u a l i t à m a n a g e r i a l i e l ’ i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a p e r l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e . · I t a l p l a t f o r m , i r i c o n o s c i m e n t i a l l ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a n e l l a c o s t r u z i o n e d i p i a t t a f o r m e p e r i l a v o r i a e r e i e d e l l e i m p r e s e c h e l e u t i l i z z a n o , v a l o r i z z a n d o n e l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o e l a p r o f e s s i o n a l i t à . I l t a – I t a l i a n L i f t i n g & T r a n s p o r t a t i o n A w a r d s , c h e d a n n o v i s i b i l i t à a l l a v o r o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e e d e l l e p e r s o n a l i t à c h e o p e r a n o n e l s o l l e v a m e n t o c o n v a r i e t i p o l o g i e d i g r u e n e i t r a s p o r t i e c c e z i o n a l i , r i c o n o s c e n d o n e l a p r o f e s s i o n a l i t à , l o s v i l u p p o e i l r u o l o s t r a t e g i c o . V e n e r d ì 2 6 s e t t e m b r e t o r n e r à i n o l t r e i l “ G i s b y N i g h t ” , l ’ e v e n t o s e r a l e c h e o f f r e a g l i e s p o s i t o r i e a i l o r o c l i e n t i u n ’ o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g i n u n ’ a t m o s f e r a c o n v i v i a l e , a r r i c c h i t a d a p r o p o s t e e n o - g a s t r o n o m i c h e d i e c c e l l e n z a . M a l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l G i s r i s e r v a a n c h e u n a g r o s s a n o v i t à : l a A G V C o n f e r e n c e , p r i m a c o n f e r e n z a i t a l i a n a i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a i s i s t e m i a g u i d a a u t o m a t i c a e a l l ’ a u t o m a z i o n e d e l l a l o g i s t i c a , i n p r o g r a m m a v e n e r d ì 2 6 S e t t e m b r e ( d a l l e 1 5 , p r e s s o l a S a l a B d e l P a d i g l i o n e 6 ) . I n q u e s t a o c c a s i o n e v e r r a n n o a f f r o n t a t i i t e m i f o n d a m e n t a l i p e r i l f u t u r o d e l l a l o g i s t i c a e d e l l a m o v i m e n t a z i o n e a u t o m a t i z z a t a , o f f r e n d o a g l i o p e r a t o r i u n c o n f r o n t o d i a l t o l i v e l l o s u t e c n o l o g i e e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l s e t t o r e . E p r o p r i o i n o c c a s i o n e d e l l a A G V C o n f e r e n c e , s a r à p r e s e n t a t a l a n u o v a A g v E x p o , c h e s i t e r r à s e m p r e a P i a c e n z a d a l 2 2 a l 2 4 o t t o b r e 2 0 2 6 i n c o n c o m i t a n z a c o n l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l T 3 T r u c k T y r e T r a i l e r – G i o r n a t e I t a l i a n e d e l l ’ A l l e s t i t o r e .