M i l a n o , 1 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a L o m b a r d i a è l a r e g i o n e i t a l i a n a p i ù p e n a l i z z a t a : s i a m o l ’ u n i c a R e g i o n e c h e d e v e i n t e g r a r e l e r i s o r s e d e l t p l c o n c i f r e s u p e r i o r i a i 4 1 9 m i l i o n i d i e u r o d i s o l d i n o s t r i , c h e a v r e m m o d o v u t o o p o t u t o i n v e s t i r e i n a l t r e c o s e ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i T r a s p o r t i , i n c o r s o a M i l a n o , n e l l a s e d e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a . “ L a L o m b a r d i a - h a a g g i u n t o F o n t a n a - h a u n a c o p e r t u r a d e l f o n d o t p l p a r i a l 5 7 % , m e n t r e i n a l t r e r e g i o n i i n v e c e è p a r i a l 1 0 5 % . E n o n f a t e m i d i r e q u a l i s o n o ” .