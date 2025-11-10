Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - La Lombardia è la regione italiana più penalizzata: siamo lunica Regione che deve integrare le risorse del tpl con cifre superiori ai 419 milioni di euro di soldi nostri, che avremmo dovuto o potuto investire in altre cose. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo agli Stati generali dei Trasporti, in corso a Milano, nella sede della Regione Lombardia. La Lombardia -ha aggiunto Fontana- ha una copertura del fondo tpl pari al 57%, mentre in altre regioni invece è pari al 105%. E non fatemi dire quali sono.