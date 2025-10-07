R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t o f i r m a t o o g g i a R o m a , p r e s s o l a s e d e d i S v i l u p p o l a v o r o I t a l i a i l P r o t o c o l l o d i i n t e s a f r a S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a e A s s t r a - A s s o c i a z i o n e d e l l e A z i e n d e d i T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e , p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i p o l i t i c h e a t t i v e v o l t e a l l a p r o m o z i o n e d e l l ’ o c c u p a z i o n e , a l l a r i d u z i o n e d e l m i s m a t c h , a l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o , a l l ’ i n n o v a z i o n e d e i s i s t e m i d i c o m p e t e n z e , i n c o e r e n z a c o n i p r o c e s s i d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d i g i t a l e i n a t t o n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i . L ’ i n t e s a s i f o n d a s u l l ’ e s i g e n z a e d o p p o r t u n i t à d i f a r d i a l o g a r e i n m a n i e r a o r g a n i c a l e i m p r e s e d e l c o m p a r t o c o n l e s t r u t t u r e p r e p o s t e a l l e p o l i t i c h e d e l l a v o r o e d e l l a f o r m a z i o n e , p e r r i s p o n d e r e a l l ’ u r g e n z a d i a l l i n e a r e c o m p e t e n z e e p r o f e s s i o n a l i t à d e l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e a i p r o f o n d i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e i n c o r s o , g e n e r a n d o i n t e r v e n t i o p e r a t i v i e s e t t o r i a l i c a l i b r a t i s u i g a p p r o f e s s i o n a l i c h e i l c o m p a r t o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o o g g i m a n i f e s t a . L a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a i m p o n e a l l e a z i e n d e d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e d i a d o t t a r e v e i c o l i i n n o v a t i v i e a b a s s e e m i s s i o n i , c o n l a c o n s e g u e n t e n e c e s s i t à d i f o r m a r e t e c n i c i s p e c i a l i z z a t i n e l l a m a n u t e n z i o n e d i t a l i m e z z i e d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e p e r l a g e s t i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i s u p p o r t o . " I l P r o t o c o l l o d i i n t e s a s o t t o s c r i t t o o g g i n a s c e d a l l a v o l o n t à d i d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l e t r a s f o r m a z i o n i c h e s t a n n o i n t e r e s s a n d o i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . L e s f i d e g r e e n , d i g i t a l i e i n f r a s t r u t t u r a l i r i c h i e d o n o n u o v e c o m p e t e n z e e p r o f e s s i o n a l i t à . L ’ o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n a f i l i e r a i n t e g r a t a c h e c o n i u g h i f o r m a z i o n e , a p p r e n d i m e n t o i n c o n t e s t o l a v o r a t i v o e i n s e r i m e n t o p r o f e s s i o n a l e . S o l o c o s ì i l t r a s p o r t o p u b b l i c o p o t r à c o n t a r e s u l a v o r a t o r i q u a l i f i c a t i , c a p a c i d i a f f r o n t a r e l e t r a s f o r m a z i o n i i n c o r s o e d i g e n e r a r e v a l o r e p e r c i t t a d i n i e t e r r i t o r i " , s o t t o l i n e a P a o l a N i c a s t r o , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a , s o c i e t à i n h o u s e d e l M i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i . “ I l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e – h a d i c h i a r a t o A n d r e a G i b e l l i , P r e s i d e n t e d i A s s t r a – è u n o d e i s e t t o r i p i ù i n t e r e s s a t i d a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e . L e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i t e c n o l o g i c h e , c o m e l ’ I a , e o r g a n i z z a t i v e c h e s t a n n o i n t e r e s s a n d o l e a z i e n d e d e l c o m p a r t o , i n s i e m e a i c a m b i a m e n t i d e l m e r c a t o d e l l a v o r o , r i c h i e d o n o u n r i n n o v a t o i m p e g n o n e l l a f o r m a z i o n e e n e l l a r i c e r c a d i p e r s o n a l e q u a l i f i c a t o . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e è f o n d a m e n t a l e p e r a c c o m p a g n a r e l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i i n u n c a m b i a m e n t o c h e r i c h i e d e n u o v e c o m p e t e n z e , m a c h e o f f r e a n c h e s t r a o r d i n a r i e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e . A s s t r a , c h e d a s e m p r e s o s t i e n e l e p r o p r i e a z i e n d e a s s o c i a t e n e l l e a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e , c r e d e f o r t e m e n t e n e l l e s i n e r g i e c o n p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i : l a c o l l a b o r a z i o n e c o n S v i l u p p o L a v o r o I t a l i a f a v o r i r à l ’ o c c u p a z i o n e p e r a c c o m p a g n a r e l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o n e l l a c o s t r u z i o n e d e l l a m o b i l i t à d e l f u t u r o " . I n q u e s t o s c e n a r i o i l P r o t o c o l l o d i i n t e s a s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e , i n m a n i e r a c o o r d i n a t a , a l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o d e l s e t t o r e , a l l ’ o r i e n t a m e n t o d e i g i o v a n i v e r s o l e o p p o r t u n i t à e s i s t e n t i , a l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e t r a s v e r s a l i , a l s u p e r a m e n t o d e l m i s m a t c h f r a l a d o m a n d a e l ’ o f f e r t a d i l a v o r o ; p r o m u o v e r e e r e a l i z z a r e i n t e r v e n t i d i p o l i t i c a a t t i v a d e l l a v o r o c h e s i a n o r i s p o n d e n t i a i f a b b i s o g n i e m e r g e n t i d e l m e r c a t o , i n u n a l o g i c a d i p r o s s i m i t à t e r r i t o r i a l e . L a c o l l a b o r a z i o n e s i c o n c e n t r a s u a l c u n i a m b i t i o p e r a t i v i : A n a l i s i d e l l e e v o l u z i o n i d e l s e t t o r e e d e i f a b b i s o g n i d i c o m p e t e n z e r i c h i e s t e d a l l e i m p r e s e , d e l l e d i n a m i c h e o c c u p a z i o n a l i a l l a l u c e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o n e l s e t t o r e d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e d e l l a m o b i l i t à c o l l e t t i v a ; S e n s i b i l i z z a z i o n e d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e r i s p e t t o a l l e t r a s f o r m a z i o n i d e l s e t t o r e e a i n u o v i f a b b i s o g n i d i c o m p e t e n z e p e r s t i m o l a r e l ’ i n v e s t i m e n t o n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l p e r s o n a l e , n e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e n e l l a c o o p e r a z i o n e c o n i l s i s t e m a d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o ; S e n s i b i l i z z a z i o n e e c o i n v o l g i m e n t o d e l l a r e t e d e g l i a t t o r i p e r l ’ a l l i n e a m e n t o d e l l e p o l i t i c h e f o r m a t i v e e d e i s e r v i z i p e r i l l a v o r o a l l e e s i g e n z e d e l s e t t o r e , a t t r a v e r s o a z i o n i d i i n f o r m a z i o n e , c o n d i v i s i o n e e a c c o m p a g n a m e n t o r i v o l t e a l l a r e t e d e g l i a t t o r i p u b b l i c i e p r i v a t i , a l i v e l l o n a z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e , c h e o p e r a n o n e i s e t t o r i d e l l a f o r m a z i o n e , d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e l l ’ o r i e n t a m e n t o e d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o ; r i l e v a z i o n e d e i f a b b i s o g n i o c c u p a z i o n a l i e d i c o m p e t e n z e d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e p e r a t t i v a r e r i s p o s t e t e m p e s t i v e , a t t r a v e r s o u n ’ a t t i v i t à d i r i l e v a z i o n e m i r a t a d e i f a b b i s o g n i o c c u p a z i o n a l i d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e a d A s s t r a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a t t i v a r e a z i o n i i m m e d i a t e e c o n c r e t e d i s u p p o r t o a l l ’ i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o , i n r i s p o s t a a e s i g e n z e g i à m a n i f e s t e n e l s e t t o r e ; a t t i v a z i o n e d i p e r c o r s i f o r m a t i v i i n m o d a l i t à d u a l e e i n t e r v e n t i d i i n c r o c i o t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o . I p e r c o r s i i n m o d a l i t à d u a l e s a r a n n o a t t u a t i v a l o r i z z a n d o t u t t e l e f o r m e p r e v i s t e d a l l ’ o r d i n a m e n t o – a p p r e n d i s t a t o d u a l e , P c t o , t i r o c i n i c u r r i c o l a r i , a l t e r n a n z a s i m u l a t a e r a f f o r z a t a . L ’ i n t e r v e n t o s a r à o r i e n t a t o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a f i l i e r a f o r m a t i v a i n t e g r a t a c o n i l s i s t e m a p r o d u t t i v o , c a p a c e d i c o n i u g a r e f o r m a z i o n e t e o r i c a , a p p r e n d i m e n t o i n c o n t e s t o l a v o r a t i v o e i n s e r i m e n t o o c c u p a z i o n a l e .