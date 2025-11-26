R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' 8 6 , 8 % d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e h a i n t r a p r e s o u n p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d a o l t r e u n a n n o . I l 1 3 , 2 l o h a f a t t o n e l l ’ u l t i m o a n n o . T r a g l i a m b i t i g i à d i g i t a l i z z a t i s p i c c a n o i l m o n i t o r a g g i o f l o t t e e l a v e n d i t a / b i g l i e t t a z i o n e , e n t r a m b i a l 6 3 % . S e g u o n o l ’ i n f o r m a z i o n e a i p a s s e g g e r i e l a c y b e r s e c u r i t y , e n t r a m b e a l 5 5 % . A s s t r a , A s s o c i a z i o n e d e l l e I m p r e s e d e l T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e , h a p r e s e n t a t o o g g i - n e l c o n t e s t o d e l 6 ° S e m i n a r i o N a z i o n a l e I t s d e d i c a t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e n e l T p l , t e n u t o s i a V e n e z i a e o r g a n i z z a t o d a A s s t r a e d a l l ’ A z i e n d a V e n e z i a n a d e l l a M o b i l i t à - l a p r i m a i n d a g i n e n a z i o n a l e s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e a z i e n d e d e l T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e c o n d o t t a t r a l e i m p r e s e a s s o c i a t e , c h e r a p p r e s e n t a n o l a m a g g i o r p a r t e d e l l e r e a l t à o p e r a n t i n e l s e t t o r e i n I t a l i a , s u l l o s t a t o d i a v a n z a m e n t o e g l i e f f e t t i d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e n e l T p l . L a r i l e v a z i o n e h a c o i n v o l t o u n c a m p i o n e p a r i a l 5 4 % d e l l ’ u n i v e r s o d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e a d A s s t r a , c o n u n a r a p p r e s e n t a t i v i t à d e l 3 0 % a l i v e l l o n a z i o n a l e . S e c o n d o l e a z i e n d e d i T p l i n t e r p e l l a t e , l e m a c r o a r e e i n c u i l a d i g i t a l i z z a z i o n e è p i ù r i l e v a n t e s o n o i n f o m o b i l i t à ( 8 4 % ) e c o m m e r c i a l e ( 8 2 % ) , s e g u i t e d a l l a g e s t i o n e d e i d e p o s i t i e d e l l a m a n u t e n z i o n e ( 5 0 % ) e d a i p r o c e s s i i n t e r n i ( 4 5 % ) . D a l p u n t o d i v i s t a d e i b e n e f i c i a t t e s i , l ’ 8 2 % d a l l e a z i e n d e i n d i c a c o m e p r i n c i p a l e v a n t a g g i o u n a m a g g i o r e a u t o m a z i o n e d e i p r o c e s s i , m e n t r e i l 5 8 % a t t r i b u i s c e r i l e v a n z a a l l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a d e l s e r v i z i o . S u l f r o n t e d e l l e d i f f i c o l t à , e m e r g e l ’ e s i g e n z a d i u n a d e g u a m e n t o d e l q u a d r o n o r m a t i v o ( 3 7 % ) e l a c a r e n z a d i c o m p e t e n z e d i g i t a l i n e l 2 9 % d e i r i s p o n d e n t i . I l 5 5 % d e l l e a z i e n d e m e t t e a d i s p o s i z i o n e l e i n f o r m a z i o n i d e l s e r v i z i o a p i ù s i s t e m i i n r e a l t i m e e o l t r e l ’ 8 0 % d e l l e a z i e n d e d i s p o n e d i u n ’ A p p a z i e n d a l e c h e f o r n i s c e i n f o r m a z i o n i a l l ’ u t e n z a . L ’ A p p m o b i l e v i e n e u t i l i z z a t a a n c h e p e r l a v e n d i t a d e i b i g l i e t t i p e r i l 7 4 % d e l l e a z i e n d e . A l t r i s i s t e m i d i b i g l i e t t a z i o n e i m p i e g a t i s o n o l e c a r t e d i c r e d i t o / E m v p e r i l 6 1 % , b i g l i e t t i c a r t a c e i c o n Q r c o d e p e r i l 5 0 % . I l 5 8 % d e l l e a z i e n d e o f f r e s e r v i z i f l e s s i b i l i a c h i a m a t a . G l i s t r u m e n t i d i g i t a l i d i d i a g n o s t i c a d a r e m o t o p e r m o n i t o r a r e i n t e m p o r e a l e l e c o n d i z i o n i d e i v e i c o l i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s o n o p r e s e n t i , c o n d i v e r s i l i v e l l i d i i m p l e m e n t a z i o n e , n e l 5 8 % d e l l e a z i e n d e e p e r l ’ 8 % s o n o s t a t i a d o t t a t i s i s t e m i c h e i n t e g r a n o l ’ A i . I l 5 5 % d e l l e a z i e n d e g i à u t i l i z z a s e n s o r i e t e c n o l o g i e p e r m o n i t o r a r e l a d e n s i t à d e l l a f o l l a n e l l e s t a z i o n i e s u i m e z z i . S e m p r e 5 5 % d e l l e a z i e n d e u t i l i z z a s i s t e m i m o b i l i o f i s s i p e r l a s i c u r e z z a d e l c o n d u c e n t e i n c a s o d i e m e r g e n z a , i l 4 2 % a d o t t a s i s t e m i A d a s p e r i l m o n i t o r a g g i o d e g l i p n e u m a t i c i e i l 3 2 % p e r i l r i l e v a m e n t o d e i p u n t i c i e c h i . S e m p r e s u l f r o n t e s i c u r e z z a , i l 7 6 % d e l l e a z i e n d e i m p i e g a s i s t e m i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a a b o r d o d e i v e i c o l i e i l 1 3 % h a i n i z i a t o a d u t i l i z z a r e s i s t e m i c h e i n t e g r a n o l ‘ A I p e r i l r i c o n o s c i m e n t o s c e n a r i . " I d a t i d e l l a n o s t r a i n d a g i n e - s o t t o l i n e a A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s t r a - c o n f e r m a n o c o m e l a d i g i t a l i z z a z i o n e s i a u n p r o c e s s o i n a t t o e c o n s o l i d a t o t r a l e i m p r e s e a s s o c i a t e . L a t e c n o l o g i a m i g l i o r a l ’ e f f i c i e n z a e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i p u b b l i c i l o c a l i , m a r e s t a a n c o r a m o l t o d a f a r e s o p r a t t u t t o i n m e r i t o a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n i d e g l i a p p l i c a t i v i d i A i c h e p r o m e t t o n o i m p a t t i e s t r e m a m e n t e s i g n i f i c a t i v i s u i p r o c e s s i i n d u s t r i a l i . E ’ f o n d a m e n t a l e q u i n d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i e l a v o r a r e p e r d e f i n i r e u n q u a d r o n o r m a t i v o s t a b i l e e a d e g u a t o . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e a f f r o n t a r e c o n s u c c e s s o l e s f i d e f u t u r e e r i d u r r e l e d i s p a r i t à i n f r a s t r u t t u r a l i e d i s e r v i z i o t r a t e r r i t o r i u r b a n i e p e r i f e r i c i " . L ’ i n d a g i n e è s t a t a p r e s e n t a t a a V e n e z i a d u r a n t e i l 6 ° S e m i n a r i o N a z i o n a l e I t s d i A s s t r a d e d i c a t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e n e l T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e , e o r g a n i z z a t o c o n i l s u p p o r t o d e l l ’ a z i e n d a v e n e z i a n a d i m o b i l i t à : u n a p p u n t a m e n t o c h i a v e p e r u n s e t t o r e i n r a p i d a e v o l u z i o n e , f a v o r i t o d a l l e o p p o r t u n i t à d e l P n r r e d a l l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e c o m e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e s i s t e m i d i s m a r t t i c k e t i n g . I l l a v o r o c o n f e r m a c o m e l e i m p r e s e a s s o c i a t e A s s t r a s t i a n o c o n c r e t a m e n t e i n v e s t e n d o i n i n n o v a z i o n e d i g i t a l e p e r m i g l i o r a r e s e r v i z i o , e f f i c i e n z a e s o s t e n i b i l i t à , p u r e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i c o n t i n u a r e n e l p r o c e s s o d i d i g i t a l i z z a z i o n e r a f f o r z a n d o c o m p e t e n z e t e c n i c h e e d e f i n e n d o u n q u a d r o n o r m a t i v o p i ù s t a b i l e . Q u e s t o p r o c e s s o r a p p r e s e n t a u n o s n o d o s t r a t e g i c o p e r g a r a n t i r e u n s i s t e m a d i T r a s p o r t o P u b b l i c o m o d e r n o , i n c l u s i v o e r e s i l i e n t e , i n g r a d o d i r i s p o n d e r e e f f i c a c e m e n t e a l l e s f i d e e a l l e e s i g e n z e f u t u r e d e l l a m o b i l i t à i t a l i a n a .