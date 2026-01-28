R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - I l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e s t a v i v e n d o u n " c a m b i a m e n t o e p o c a l e " c h e n e r i d e f i n i s c e l e c a t e g o r i e s t o r i c h e , c o n u n ' i b r i d a z i o n e t r a p r i v a t o e p u b b l i c o t r a i n a t a d a t e c n o l o g i a e s h a r i n g . L o h a d e t t o A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s t r a , a p r e n d o i l 6 ° S e m i n a r i o n a z i o n a l e s u A u t o b u s e F i l o b u s a l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i . " A 1 0 a n n i , l a d i s t i n z i o n e n e t t a t r a t r a s p o r t o p r i v a t o e p u b b l i c o e s i s t e r à a n c o r a n e l l e c a t e g o r i e d i o g g i ? " , s i è c h i e s t o , c i t a n d o s p e r i m e n t a z i o n i m o n d i a l i c h e s p i n g o n o v e r s o l ' u s o c o l l e t t i v o c o n d i v i s o . P e r a l t r o - h a a g g i u n t o G i b e l l i - s m a r t w o r k i n g e t u r i s m o " h a n n o s p o s t a t o i m o m e n t i d i m a g g i o r a f f l u e n z a d e l T p l d a i g i o r n i f e r i a l i a i w e e k e n d " , c o n a z i e n d e c h e s o t t r a g g o n o c o r s e f e s t i v e p e r m a n c a n z a d i p e r s o n a l e p r e - C o v i d . " N o n p i ù s o l o m o b i l i t à p e r s t u d e n t i e l a v o r a t o r i , m a a n c h e t e m p o l i b e r o : l a C o s t i t u z i o n e p o n e l a m o b i l i t à c o m e n e c e s s i t à p r i m a r i a , m a t a r i f f e e s e r v i z i d e v o n o a d e g u a r s i " , h a s o t t o l i n e a t o , i n v o c a n d o u n a r i f l e s s i o n e s u l l e d e f i n i z i o n i n o r m a t i v e . I l p r e s i d e n t e d i A s s t r a h a q u i n d i e v i d e n z i a t o c o m e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e g u i d a a u t o n o m a r a p p r e s e n t a n o i l " p a r a d o s s o t e c n o l o g i c o " d e l T p l , c h e r i c h i e d e r i o r g a n i z z a z i o n i a z i e n d a l i p e r i n t e r c e t t a r e n u o v a c o m p l e s s i t à . R i s p e t t o a l p a s s a t o , " s i i n t e n s i f i c a n o t e m i c o m e r i n n o v a m e n t o p a r c o a u t o b u s e s o s t e n i b i l i t à " , h a o s s e r v a t o , l o d a n d o i l s e t t o r e p e r a v e r c o l t o l e s f i d e e a n t i c i p a t o i c a m b i a m e n t i s o c i a l i .