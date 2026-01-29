R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A l 6 ° S e m i n a r i o n a z i o n a l e s u A u t o b u s e F i l o b u s a l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e , G i u s e p p e C a m p a g n a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M e s s i n a , p r e s e n t a l ' e v o l u z i o n e d e l l a m o b i l i t à n e l l a q u a r t a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d ' I t a l i a ( 1 0 8 c o m u n i , 3 . 2 6 6 k m q ) : 7 9 m l n d i f i n a n z i a m e n t i U e , P n r r e P u m s p e r r i n n o v o f l o t t a , i n f r a s t r u t t u r e e p o l i t i c h e t a r i f f a r i e c h e a t t r a g g o n o c l i e n t e l a e r a g g i u n g o n o s p l i t m o d a l e . D a 4 9 a 2 0 0 a u t o b u s a M e s s i n a ( + 3 0 8 % n e l 2 0 2 5 ) , 1 1 5 e l e t t r i c i , e t à m e d i a 5 , 8 a n n i ; r i c a v i a b b o n a m e n t i + 1 . 3 3 8 % ( 5 , 8 m l n e u r o ) , 3 5 m i l a u t e n t i s u 2 3 0 m i l a a b i t a n t i c o n M o v e m e l o w - c o s t . E s t e s o a T a o r m i n a ( d a 1 0 a 2 2 b u s , 9 e l e t t r i c i ) e M i l a z z o ( 2 t u r i s t i c i e l e t t r i c i ) ; 1 4 c o l o n n i n e ( 8 6 i n a r r i v o ) , p a n t o g r a f i , p e n s i l i n e f o t o v o l t a i c h e , d e f i b r i l l a t o r i s u t u t t i i m e z z i ( 2 0 0 v s 5 d e l 1 1 8 ) . " Q u a n d o l ' o f f e r t a c r e s c e e d è u n ' o f f e r t a s t a b i l e e r e a l e , c o s a s u c c e d e ? S u c c e d e c h e c h i a r a m e n t e c r e a d o m a n d a e i n d u c e f i d u c i a n e l l ' u t e n t e , i l q u a l e o r m a i u t i l i z z a i n m o d o s t a b i l e i l m e z z o p u b b l i c o a l d i l à d e l c e t o d ' a p p a r t e n e n z a . V e d o l a m a t t i n a t a n t i s s i m i l i b e r i p r o f e s s i o n i s t i c h e p r e n d o n o i l m e z z o p u b b l i c o p e r a n d a r e a f a r e q u e l l o c h e p r i m a f a c e v a n o c o n l a m a c c h i n a . A M e s s i n a s i a m o p a s s a t i d a 4 9 a u t o b u s a 2 0 0 n e l 2 0 2 5 , c o n 1 1 5 b u s e l e t t r i c i , e a b b i a m o 3 5 . 0 0 0 a b b o n a t i i n u n a c i t t à d i 2 3 0 . 0 0 0 a b i t a n t i : è u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o p e r u n a c i t t à c h e a v e v a i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e s o l o s u l l a c a r t a . Q u e s t o g r a z i e a i 7 9 m i l i o n i d i f i n a n z i a m e n t i i n t e r c e t t a t i d a l P i a n o s t r a t e g i c o n a z i o n a l e d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , d a l P o m m e t r o e d a l P r r , s o m m e c h e s o n o s t a t e m e s s e a t e r r a g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l e a z i e n d e c o m e A t m , p i ù c h e a g l i e n t i l o c a l i " , s o t t o l i n e a C a m p a g n a , e x p r e s i d e n t e A t m f i n o a l 2 0 2 4 e p r e s i d e n t e s e r v i z i T a o r m i n a . S f i d e c o l l i n a r i e m a n u t e n z i o n e e l e t t r i c a ; a u s p i c i o p i ù f o n d i r e g i o n a l i .