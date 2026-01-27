R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a s i c u r e z z a d e i s i s t e m i , l ’ a c c e s s i b i l i t à d e i s e r v i z i , l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i , l ’ a u t o m a z i o n e d e l l a g u i d a e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a c o m e l e v e s t r a t e g i c h e p e r l o s v i l u p p o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . S o n o q u e s t i i t e m i a l c e n t r o d e l 6 ° S e m i n a r i o n a z i o n a l e s u A u t o b u s e F i l o b u s , p r o m o s s o d a A s s t r a , A n a v e A i i t , i n p r o g r a m m a i l 2 8 e 2 9 g e n n a i o 2 0 2 6 p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i a R o m a . L ’ a p p u n t a m e n t o r a p p r e s e n t a i l p r i n c i p a l e m o m e n t o d i c o n f r o n t o t e c n i c o a l i v e l l o n a z i o n a l e s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m o b i l i t à c o l l e t t i v a c o n a u t o b u s e f i l o v i a r i a , r i u n e n d o i s t i t u z i o n i , a z i e n d e d i t r a s p o r t o p u b b l i c o , i n d u s t r i a , m o n d o d e l l a r i c e r c a e a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e i n u n d i a l o g o s t r u t t u r a t o s u l l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o e s u g l i s c e n a r i d i m e d i o - l u n g o p e r i o d o . U n c o n t e s t o t e c n i c o - i s t i t u z i o n a l e d i a l t o p r o f i l o c h e p o n e a l c e n t r o i l r u o l o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o c o m e i n f r a s t r u t t u r a s t r a t e g i c a p e r l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e i t e r r i t o r i . I l a v o r i s i a p r i r a n n o c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i e c o n l ’ i n t e r v e n t o d e i v e r t i c i d e l l e a s s o c i a z i o n i p r o m o t r i c i , i n s i e m e a i r a p p r e s e n t a n t i d e l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i e d i A n s f i s a , a c o n f e r m a d e l l a c e n t r a l i t à d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e n e l l e p o l i t i c h e n a z i o n a l i d i m o b i l i t à . L a p r i m a g i o r n a t a s a r à d e d i c a t a a i t e m i d e l l a s i c u r e z z a e d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à , a f f r o n t a t i n o n s o l o s o t t o i l p r o f i l o t e c n o l o g i c o m a a n c h e c o m e e l e m e n t i f o n d a n t i d e l l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , c o n c o n t r i b u t i c h e s p a z i a n o d a l l e e s p e r i e n z e d e l l e a z i e n d e d i t r a s p o r t o a l l e s o l u z i o n i d i g i t a l i p e r l ’ i n c l u s i o n e , f i n o a g l i i n d i r i z z i n o r m a t i v i e d e n e r g e t i c i l e g a t i a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . A m p i o s p a z i o s a r à p o i r i s e r v a t o a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e a l l ’ u t i l i z z o d e i d a t i c o m e s t r u m e n t i d e c i s i o n a l i , c o n u n f o c u s s u g l i s v i l u p p i p i ù r e c e n t i d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p p l i c a t a a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , d a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l a d o m a n d a i n t e m p o r e a l e a i s i s t e m i d i b i g l i e t t a z i o n e e a g l i I t s e v o l u t i . U n p e r c o r s o c h e e v i d e n z i a c o m e i l T p l s t i a p r o g r e s s i v a m e n t e a s s u m e n d o i l r u o l o d i p i a t t a f o r m a i n t e g r a t a d i s e r v i z i , c a p a c e d i c o n i u g a r e e f f i c i e n z a o p e r a t i v a , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à . L a g i o r n a t a d e l 2 8 g e n n a i o p r o s e g u i r à c o n u n a s e s s i o n e d e d i c a t a a l l a m o b i l i t à a u t o m a t i z z a t a e a l l ’ e v o l u z i o n e d e i s i s t e m i A d a s n e l t r a s p o r t o p u b b l i c o , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a g l i s c e n a r i a p p l i c a t i v i n e i s i s t e m i B r t e d e B r t . A t t r a v e r s o i l c o n f r o n t o t r a p r o g e t t i e u r o p e i , c a s i d i s t u d i o i t a l i a n i e d e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i , e m e r g e r à u n a v i s i o n e c o n c r e t a e p r o g r e s s i v a d e l l ’ a u t o m a z i o n e , i n t e s a c o m e p e r c o r s o e v o l u t i v o a s u p p o r t o d e l l a s i c u r e z z a e d e l l ’ a f f i d a b i l i t à d e l s e r v i z i o . I l s e c o n d o g i o r n o d i l a v o r i s i a p r i r à c o n u n a g g i o r n a m e n t o s u l l e n o v i t à n o r m a t i v e n e l s e t t o r e d e i s i s t e m i d i t r a s p o r t o a d i m p i a n t i f i s s i , p e r p o i a p p r o f o n d i r e i l r u o l o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e n e l l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e l l e c i t t à e d e i t e r r i t o r i . D a l l a t r a n s i z i o n e e l e t t r i c a d e l l e f l o t t e a g l i i m p a t t i o r g a n i z z a t i v i p e r l e a z i e n d e , d a l l e t e c n o l o g i e d i r i c a r i c a r a p i d a a l c o n f r o n t o t r a s o l u z i o n i a b a t t e r i a , f i l o b u s e i d r o g e n o p e r i c o r r i d o i B r t u r b a n i , i l d i b a t t i t o m e t t e r à i n l u c e l a n e c e s s i t à d i a p p r o c c i d i f f e r e n z i a t i e i n t e g r a t i , c a p a c i d i r i s p o n d e r e a l l e s p e c i f i c i t à d e i c o n t e s t i l o c a l i . U n ’ u l t e r i o r e s e s s i o n e s a r à d e d i c a t a a i t e m i d e l l ’ i n t e r m o d a l i t à e d e l l ’ i n t r a m o d a l i t à , c o n l ’ a n a l i s i d e l l e s o l u z i o n i d i m o b i l i t à i n t e g r a t a e d e l l e e s p e r i e n z e d i i n t e g r a z i o n e t a r i f f a r i a e t e c n o l o g i c a , m e n t r e l a p a r t e c o n c l u s i v a d e i l a v o r i a f f r o n t e r à i l t e m a d e l l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t t u r a l e p e r g l i a u t o b u s a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e . D e p o s i t i , r e t i e n e r g e t i c h e , p i a n i f i c a z i o n e u r b a n a e m o d e l l i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a a z i e n d e d i t r a s p o r t o , i n d u s t r i a e d e n t i l o c a l i s a r a n n o a l c e n t r o d i u n c o n f r o n t o c h e e v i d e n z i a c o m e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l T p l p a s s i n e c e s s a r i a m e n t e d a l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e a d e g u a t e e c o e r e n t i . U n e v e n t o c h e s i c o n f e r m a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e , c a p a c e d i o f f r i r e u n a v i s i o n e c o m p l e t a e a g g i o r n a t a d e l l o s t a t o d e l l ’ a r t e d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o s u g o m m a e f i l o v i a r i o , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l e a z i e n d e a s s o c i a t e A s s t r a , A n a v e A i i t n e l t r a d u r r e g l i i n d i r i z z i d i p o l i c y e g l i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i i n s e r v i z i c o n c r e t i p e r l e c i t t à e p e r l e p e r s o n e .