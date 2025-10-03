R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l r e m i g r a t i o n s u m m i t s i f a r à . A n t o n i o M a z z e o , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a , h a s c r i t t o a l p r e f e t t o d i L i v o r n o i n v o c a n d o l ' i n c o s t i t u z i o n a l i t à d e l c o n v e g n o . E M a z z e o h a p e r s o e d h a f a l l i t o , a n c o r a u n a v o l t a . M a z z e o 0 , V a n n a c c i 1 " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s R o b e r t o V a n n a c c i , e u r o d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a . " L ' u n i c a p r o v a d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à - p r o s e g u e - l ' h a d a t a p r o p r i o M a z z e o , c e r c a n d o d i t a p p a r e l a b o c c a a c h i n o n l a p e n s a c o m e l u i . D ' a l t r a p a r t e , d a u n a s i n i s t r a c h e g i u s t i f i c a e s o t t r a e a d u n p r o c e s s o u n a p l u r i c o n d a n n a t a i n I t a l i a e i n d a g a t a p e r e s s e r e a n d a t a a l l ' e s t e r o a s p a c c a r e l a t e s t a a c h i n o n l a p e n s a v a c o m e l e i , n o n c ' è d a a s p e t t a r s i a l t r o . L ' I t a l i a c h e s o g n a M a z z e o , e v i d e n t e m e n t e , è q u e l l a c h e s i s a r e b b e f o r m a t a s e i p a r t i g i a n i t i t i n i a v e s s e r o d i l a g a t o n e l l a p e n i s o l a e , o l t r e a i n f o i b a r e d e c i n e d i m i g l i a i a d i i t a l i a n i i n e r m i , a v e s s e r o c o n q u i s t a t o R o m a e i m p o s t o l a t i r a n n i a c o m u n i s t a " . " F o r t u n a t a m e n t e n o , c a r o M a z z e o , l a R e p u b b l i c a d i o g g i è q u e l l a d e l l ' a r t i c o l o 2 1 c h e d i f e n d e l a l i b e r t à d i p a r o l a e d i e s p r e s s i o n e , a n c h e s e c o n t r a r i e a i d o g m i d e l l a s i n i s t r a e a n c h e s e a l e i n o n p i a c e . S e n e f a c c i a u n a r a g i o n e e , s e p r o p r i o s i v u o l e b a t t e r e p e r l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a , v i s t o c h e s e m b r e r e b b e e r g e r s e n e a p a l a d i n o , v e n g a d o m a n i a L i v o r n o a c o n v i n c e r c i d e l l a b o n t à d e l l e s u e a r g o m e n t a z i o n i p e r c h é n o i n o n c i s o t t r a i a m o a l c o n f r o n t o , m a i " , c o n c l u d e .