R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N e l r i s p e t t o c o n c u i g u a r d i a m o a l d i b a t t i t o i n t e r n o a l l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e , n o n p o s s i a m o c h e e s p r i m e r e p i e n a s o d d i s f a z i o n e p e r l ' e s i t o d e l l a c o n s u l t a z i o n e i n t e r n a a l M 5 S t o s c a n o " . L o d i c e i l r e s p o n s a b i l e o r g a n i z z a z i o n e d e l P d , I g o r T a r u f f i . " S i a m o i n f a t t i c o n v i n t i c h e l ' a l l e a n z a t r a l e f o r z e p r o g r e s s i s t e s i a l a s t r a d a g i u s t a p e r i l f u t u r o d e l l a T o s c a n a c o s ì c o m e p i ù i n g e n e r a l e p e r d a r e a l l ' I t a l i a l ' a l t e r n a t i v a a l G o v e r n o d e l l a d e s t r a . I n T o s c a n a i n p a r t i c o l a r e s i a m o p r o n t i a p r o s e g u i r e i l c o n f r o n t o c o n i l M 5 S c h e i l P d t o s c a n o s t a p o r t a n d o a v a n t i d a m e s i e p e r i l c u i l a v o r o v o g l i o r i n g r a z i a r e s e n t i t a m e n t e i l g r u p p o d i r i g e n t e t o s c a n o a p a r t i r e d a l s e g r e t a r i o E m i l i a n o F o s s i . A d e s s o a v a n t i c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e e c o r a g g i o " .