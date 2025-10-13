R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n T o s c a n a l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a g u i d a t a d a E u g e n i o G i a n i h a v i n t o e v i n t o b e n e . C o n u n P a r t i t o d e m o c r a t i c o o l t r e i l 3 5 p e r c e n t o , p e r n o i m p r e s c i n d i b i l e d e l l ’ a l t e r n a t i v a . L a d e s t r a a r r a n c a , a n c h e a c a u s a d e i t o n i g r a v i s s i m i u s a t i c o n t r o l ’ o p p o s i z i o n e d a p a r t e d i G i o r g i a M e l o n i n e l c o m i z i o f i n a l e a F i r e n z e . A n c o r a u n a v o l t a h a p e r s o l ’ o c c a s i o n e d i c o m p o r t a r s i c o m e u n a s t a t i s t a e n o n c o m e u n a c a p o u l t r a s " . C o s ì i l c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e L a v o r o a l l a C a m e r a , A r t u r o S c o t t o . " D a q u e s t a r e g i o n e , d o v e l a t r a d i z i o n e d i b u o n g o v e r n o è r a d i c a t a d a d e c e n n i , a r r i v a l a c o n f e r m a c h e n o n s i p u ò f a r e a m e n o d i u n c a m p o d i f o r z e p l u r a l e , l a r g o e i n c l u s i v o . E h a f a t t o b e n e l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n a t e n e r e s e m p r e l a b a r r a d r i t t a s u l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ a l l e a n z a . C ’ è b i s o g n o d i t u t t i p e r r i l a n c i a r e l a b a t t a g l i a p e r u n ’ I t a l i a p i ù g i u s t a e d e m o c r a t i c a " , c o n c l u d e .