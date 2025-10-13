R o m a , 1 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - I l r i s u l t a t o d e l M 5 s " m i p a r e i n l i n e a c o n i r i s u l t a t i c h e l o r o h a n n o a l l e r e g i o n a l i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a L a 7 . " P e r ò c r e d o s i a u n r i s u l t a t o s i g n i f i c a t i v o , n o n è s t a t o f a c i l e p e r l o r o , e l i r i n g r a z i o , f a r e u n p r o c e s s o s u l p r o g r a m m a , p r o v i n c i a p e r p r o v i n c i a , p e r d i m o s t r a r e c h e s i p o t e v a c o s t r u i r e u n a a l l e a n z a c o n G i a n i . E ' i l m o d o c o n s u i s i c o s t r u i s c e u n a a l l e a n z a , n o n p e r i l p o t e r m a s u l l e c o s e d a f a r e i n s i e m e e s o n o c o n v i n t a c h e c o n t i n u e r e m o i n q u e s t a d i r e z i o n e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a L a 7 .