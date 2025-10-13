R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C h i s i è a f f r e t t a t o i n q u e s t e s e t t i m a n e a d i c h i a r a r e l a f i n e d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a a p p e n a n a t a , o g g i è s t a t o c l a m o r o s a m e n t e s m e n t i t o . A b b i a m o a p p e n a i n i z i a t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a S k y T g 2 4 . " R i c o r d o c h e e r a n o v e n t ' a n n i c h e n o n s i r i u s c i v a n e l c e n t r o s i n i s t r a a c o s t r u i r e l a s t e s s a a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i c h e v a n n o a l v o t o . È u n r i s u l t a t o p r e z i o s o , f r u t t o a n c h e d e l n o s t r o s f o r z o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o . E d i q u e s t a u n i t à h a b e n e f i c i a t o t u t t a l a c o a l i z i o n e , p e r c h é n o n s o l o a b b i a m o u n ' a f f e r m a z i o n e s t r a o r d i n a r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , u n a c r e s c i t a i m p o r t a n t e d i E u g e n i o G i a n i , a c u i s i a m o t u t t i g r a t i p e r l a s u a c a p a c i t à d i s t a r e v i c i n o a l l e p e r s o n e , q u i n d i è a n c h e c r e s c i u t o p r o p r i o i l s u o c o n s e n s o r i s p e t t o a l l e r e g i o n a l i d i c i n q u e a n n i f a , m a s o n o a l t r e t t a n t o f e l i c e d e l l a o t t i m a p e r f o r m a n c e d e l l a l i s t a d e i m o d e r a t i d i C a s a R i f o r m i s t a , d e l l a l i s t a d i A v s e a n c h e d e l l a l i s t a d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e " . " I n s o m m a , u n i t i s i p u ò b a t t e r e q u e s t a d e s t r a e n o i c i u n i a m o s u i p r o g r a m m i . P e r q u e s t o è s t a t a n e c e s s a r i a q u a l c h e s e t t i m a n a p i ù i n T o s c a n a p r o p r i o p e r c h é a b b i a m o a l l a r g a t o l a c o a l i z i o n e a 5 S t e l l e , A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a c h e i n v e c e i n q u e s t i c i n q u e a n n i n o n f a c e v a n o p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a c o n G i a n i m a e r a n o a l l ' o p p o s i z i o n e . Q u i n d i d e v o d i r e q u e s t o s f o r z o u n i t a r i o è s t a t o p r e m i a t o d a i t o s c a n i c h e v o g l i o n o c o n t i n u a r e n e l s o l c o d i u n g o v e r n o p r o g r e s s i s t a c h e m e t t a a l c e n t r o l a s a n i t à p u b b l i c a , l a s c u o l a p u b b l i c a , i l l a v o r o d i q u a l i t à e l a b u o n a i m p r e s a " .