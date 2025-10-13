R o m a , 1 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " A v o l t e s i p e r d e , a v o l t e s i v i n c e . C h i s i e r a a f f r e t t a t o a d e c r e t a r e l a f i n e , l a m o r t e , d i q u e s t a c o a l i z i o n e o g g i s i d e v e r i c r e d e r e n e t t a m e n t e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , c o m m e n t a n d o i l v o t o i n T o s c a n a . " S i a m o a p p e n a a l l ' i n i z i o d i q u e s t a s f i d a , c o n t i n u e r e m o a n u t r i r e q u e s t a c o a l i z i o n e c o n i d e e e i m p e g n o e s o n o c e r t a c h e i r i s u l t a t i c o n t i n u e r a n n o a d a r r i v a r e " , h a a g g i u n t o l a l e a d e r d e l P d .