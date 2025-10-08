R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o l a t a f i n a l e p e r l e r e g i o n a l i i n T o s c a n a . M e l o n i s a r à i n p i a z z a s a n L o r e n z o v e n e r d ì s e r a e p e n s o c h e s i a a s s u r d o c h e i l c e n t r o s i n i s t r a n o n a b b i a l a v o g l i a o l a f o r z a d i s c e n d e r e i n p i a z z a a s o s t e g n o d i E u g e n i o G i a n i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " P e r q u e s t o i n v i t o t u t t i a v e n i r e i n p i a z z a c o n n o i e c o n E u g e n i o p e r l a c h i u s u r a d e l l a C a m p a g n a e l e t t o r a l e , v e n e r d ì 1 0 o t t o b r e a l l e 1 8 , i n p i a z z a S t r o z z i . S a r a n n o c o n n o i t u t t i i c a n d i d a t i d i C a s a R i f o r m i s t a . I n p i a z z a , t r a l a g e n t e , a v i s o a p e r t o . E o v v i a m e n t e è u n a p i a z z a a p e r t a a t u t t i , a n c h e a l l e a l t r e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e , s e v o g l i o n o : n e l l e u l t i m e o r e d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e m i s e m b r a b e l l o s t a r e i n p i a z z a e r i s p o n d e r e a l l a s f i d a d i P r e m i e r e V i c e p r e m i e r c h e v e n g o n o a F i r e n z e s o l o p e r u n a p a s s e r e l l a e l e t t o r a l e . M a c h e s u q u e s t a c i t t à n o n i n v e s t o n o p e r s c e l t e d i i d e o l o g i a p o l i t i c a " .