R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - ​ " Q u e s t i a t t i n o n s o n o m a n i f e s t a z i o n i , s o n o a g g r e s s i o n i p o l i t i c h e m i r a t e c h e t e n t a n o d i z i t t i r e u n a p a r t e d e l P a e s e . L a n c i a r e s a s s i , u o v a e p e t a r d i c o n t r o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e t e n t a r e d i i m p e d i r e u n e v e n t o l e g i t t i m o d e l l a L e g a a L i v o r n o n o n h a n u l l a a c h e f a r e c o n l a d e m o c r a z i a , m a m o l t o c o n l ' i n t o l l e r a n z a . È u n s e g n a l e i n q u i e t a n t e . C i a s p e t t i a m o c h e l ' i n t e r a s i n i s t r a c o n d a n n i c o n c h i a r e z z a e s e n z a s e e s e n z a m a : n o n s i p u ò p r e d i c a r e l a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e t o l l e r a r e c h e q u e s t a v e n g a n e g a t a c o n l a f o r z a a c h i n o n l a p e n s a c o m e t e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l l a L e g a S t e f a n i a P u c c i a r e l l i .