R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è a c c a d u t o o g g i a L i v o r n o è g r a v e , i n d e g n o e p r e o c c u p a n t e . C a l c i , s p u t i , u o v a l a n c i a t e c o n t r o m i n i s t r i d e l l a L e g a e c i t t a d i n i c h e v o l e v a n o s e m p l i c e m e n t e p a r t e c i p a r e a u n e v e n t o p o l i t i c o . Q u e s t o n o n è d i s s e n s o : è s q u a d r i s m o m a s c h e r a t o d a p r o t e s t a " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a G i u s t i z i a A n d r e a O s t e l l a r i d e l l a L e g a . " L ’ u n i c a v e r a m i n a c c i a - p r o s e g u e - a r r i v a d a c h i p e n s a c h e c o n l a v i o l e n z a s i p o s s a n o z i t t i r e i d e e d i v e r s e . M i n i s t r i o s t a c o l a t i , e a l c u n e a u t o c o l p i t e . U n f a t t o g r a v i s s i m o . T u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à v a a S a l v i n i e a i m i n i s t r i G i o r g e t t i , L o c a t e l l i , V a l d i t a r a , a c h i e r a p r e s e n t e e a c h i h a s u b i t o i n s u l t i s o l o p e r e s s e r e l ì , c o n l a L e g a " . " C h i a t t a c c a c o s ì n o n f a o p p o s i z i o n e , a l i m e n t a o d i o . M a s a p p i a n o u n a c o s a : n o n c i f a r e m o i n t i m i d i r e . L a n o s t r a l i b e r t à d i p a r o l a , d i i n c o n t r o e d i p r o p o s t a p o l i t i c a n o n s i t o c c a . E c o n t i n u e r e m o a p o r t a r e a v a n t i i l n o s t r o l a v o r o c o n a n c o r a p i ù d e t e r m i n a z i o n e , i n t u t t a I t a l i a , a s c o l t a n d o e r i s p o n d e n d o a i c i t t a d i n i , c o m e s e m p r e " , c o n c l u d e .