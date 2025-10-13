R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A r c h i v i a t o i l r u g g i t o d i R o b e r t o V a n n a c c i , u s c i t o s c o n f i t t o , i l v o t o i n T o s c a n a r i p r o p o n e l a s t e s s a i d e n t i c a f o t o d e l l e p r e c e d e n t i r e g i o n a l i . C h i u n q u e v i n c a , a l l e u r n e v a n n o a v o t a r e s o l t a n t o l e c u r v e , i s c r i t t i e m i l i t a n t i . L a s o c i e t à c i v i l e s e n e v a a l m a r e o a l c i n e m a . È u n d r a m m a a c u i i p a r t i t i n o n s e m b r a n o p r e s t a r e a t t e n z i o n e . I n v e c e d o v r e b b e s u g g e r i r e m o l t a p r u d e n z a a l g o v e r n o c h e v u o l e r i f o r m a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e . A t t e n z i o n e , d i c o a l l a m a g g i o r a n z a : s e s i v u o l e r i p o r t a r e l e p e r s o n e a l l e u r n e , n e s s u n a r i f o r m a p o t r à m a i f u n z i o n a r e s e n o n s i r e s t i t u i s c e v i s i b i l i t à a l c a n d i d a t o . S i v u o l e t o r n a r e a l p r o p o r z i o n a l e ? S e n z a l e p r e f e r e n z e n o n c a m b i a m o l t o . S i v u o l e r a f f o r z a r e i l m a g g i o r i t a r i o ? A l l o r a i n p i c c o l i c o l l e g i , s i v o t a i l c a n d i d a t o " . C o s ì O s v a l d o N a p o l i d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d i A z i o n e " S e s i c h i e d e a l l ’ e l e t t o r e d i r e c a r s i a l l e u r n e e d i v o t a r e u n p a c c h e t t o d i c a n d i d a t i i m p o s t i d a l l e a d e r d i p a r t i t o , p r e p a r i a m o c i a l l o r a a u n u l t e r i o r e c a l o d e l l ’ a f f l u e n z a . I l 5 3 % d i t o s c a n i , c o m e i e r i i l 5 2 % d i c a l a b r e s i , c h e n o n s o n o a n d a t i a l l e u r n e s e g n a l a u n v u o t o d i o f f e r t a p o l i t i c a c h e r i g u a r d a i l c e n t r o e l a s i n i s t r a " , c o n c l u d e .