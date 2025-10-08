R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I r r e s p o n s a b i l e e p r o v o c a t o r e è c h i , c o n l a n c i o d i b o t t i g l i e , s a s s i , f u m o g e n i , v i o l e n z a h a t e n t a t o d i i m p e d i r e u n e v e n t o p u b b l i c o a L i v o r n o a l l a p r e s e n z a d i m i n i s t r i d e l G o v e r n o . C i s p i a c e p e r l a C g i l m a n o n è i l s i n d a c a t o o L a n d i n i o i s u o i c o m p a g n i c h e p o s s o n o d e c i d e r e l ’ a g i b i l i t à p o l i t i c a . F o r s e a s i n i s t r a h a n n o d i m e n t i c a t o c o s a v o g l i a d i r e ‘ c o n f r o n t o ’ . E c o s a v o g l i a d i r e c o n d a n n a r e f a c i n o r o s i e v i o l e n t i " . C o s i l a d e p u t a t a t o s c a n a d e l l a L e g a T i z i a n a N i s i n i .