R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B e l l a l a d e m o c r a t i c a s i n i s t r a , q u e l l a e g a l i t a r i s t a d i f a c c i a t a e d e l ‘ l e i n o n s a c h i s o n o i o ’ q u a n d o v i e n e f e r m a t a d a l l a P o l s t r a d a p e r c h é i m b o c c a l a c o r s i a d i e m e r g e n z a a S e s t o F i o r e n t i n o . L ’ i n f r a z i o n e s t r a d a l e d i C r i s t i n a M a n e t t i n o n è s o l o l a d e c l i n a z i o n e v e r g o g n o s a d e l l a s p o c c h i o s a a r r o g a n z a d i c e r t a s i n i s t r a d i p o t e r e , m a è a n c h e u n i l l e c i t o e b e n e h a n n o f a t t o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e a s a n z i o n a r l a s o s p e n d e n d o l a p a t e n t e . L e r e g o l e c i s o n o p e r c o n s e n t i r e a l l e n o s t r e c o m u n i t à d i v i v e r e s e r e n a m e n t e . N e s s u n o è a l d i s o p r a d i q u e s t e , s o p r a t t u t t o s e s i r i c o p r e u n i n c a r i c o p u b b l i c o . V e r g o g n a ” . C o s ì l a d e p u t a t a t o s c a n a d e l l a L e g a T i z i a n a N i s i n i .