Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Bella la democratica sinistra, quella egalitarista di facciata e del lei non sa chi sono io quando viene fermata dalla Polstrada perché imbocca la corsia di emergenza a Sesto Fiorentino. Linfrazione stradale di Cristina Manetti non è solo la declinazione vergognosa della spocchiosa arroganza di certa sinistra di potere, ma è anche un illecito e bene hanno fatto le forze dellordine a sanzionarla sospendendo la patente. Le regole ci sono per consentire alle nostre comunità di vivere serenamente. Nessuno è al di sopra di queste, soprattutto se si ricopre un incarico pubblico. Vergogna. Così la deputata toscana della Lega Tiziana Nisini.